Rugby Championship 2025: Los Pumas visitan a los Wallabies en busca de la victoria.

Este sábado, desde la 1.30 de la madrugada, Los Pumas visitan a los Wallabies en Townsville por la tercera fecha del Rugby Championship 2025.

Por la tercera fecha del Rugby Championship 2025, Los Pumas visitarán a los Wallabies este sábado en Townsville, Australia. El encuentro entre ambos se podrá ver en vivo por Disney+ Plan Premium y ESPN 2, con la transmisión comenzando a la 1 de la madrugada y el kickoff previsto para las 1.30.

Tras una muy buena serie contra Sudáfrica, los Wallabies vuelven a su país para ser locales durante dos fines de semana consecutivos frente a Los Pumas. La victoria por 38-22 ante los Springboks en Johannesburgo fue una muestra del potencial del equipo, especialmente por la gran reacción que tuvieron tras remontar un parcial adverso de 22 a 0 en el primer tiempo frente a los campeones del mundo.

Los Pumas buscan mantener el buen momento frente a Australia en Townsville

La revancha resultó más pareja, con oportunidades para Australia, que pudo pasar al frente luego del último try, aunque la conversión errada de O’Connor definió el resultado final. Finalmente, Sudáfrica se llevó el duelo y empató la serie con un triunfo por 30-22.

Por su parte, Los Pumas lograron romper una barrera importante al superar a los All Blacks en Argentina por primera vez en condición de local, ganando 29-23. Este fue el cuarto triunfo del equipo argentino sobre Nueva Zelanda desde 2020, reflejo claro del progreso alcanzado en los últimos años.

Este partido será clave para la posición en el Rugby Championship y el ranking mundial, ya que a fin de año se realizará el sorteo para la Rugby World Cup 2027, donde el sexto clasificado será el último cabeza de serie. Los Wallabies buscan ratificar su mejoría luego de la victoria contra los British & Irish Lions en el último test y las buenas actuaciones ante Sudáfrica. Además, la imagen del último enfrentamiento en Santa Fe contra Los Pumas no fue la mejor, por lo que intentarán recuperarse de esa derrota dolorosa.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi viajó con el objetivo de consolidar el equipo y darle continuidad a todo lo bueno demostrado en Vélez, en la histórica victoria ante los All Blacks. Buscarán mantener la consistencia, repetir lo que funcionó en el partido anterior y fortalecer aspectos claves como la conducción, el scrum y la obtención para dar el golpe y mantenerse sólidos en un torneo que hasta ahora muestra paridad entre los participantes.

Con 41 partidos en el historial, Los Pumas buscarán su décima victoria: han ganado nueve encuentros, empatado tres y perdido los 29 restantes. Un dato importante es que Argentina ganó tres de los últimos cuatro partidos contra Australia, siendo la única derrota la del año pasado en el estadio UNO de La Plata, por un ajustado 20-19 en la última jugada.

El antecedente más reciente es la contundente goleada en Santa Fe, con la mayor diferencia histórica entre ambos, 67-27 a favor de los albicelestes. En Australia no se enfrentan desde julio de 2023, cuando Los Pumas ganaron en Parramatta por 34-31. En Townsville, volverán a jugar tras cuatro años; el único encuentro allí fue en 2021, con victoria australiana por 27-8.

Formaciones confirmadas

Los Pumas: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya (C), 3- Joel Sclavi, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 7- Pablo Matera, 9- Gonzalo García, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Bautista Delguy, 15- Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16- Ignacio Ruíz, 17- Boris Wenger, 18- Francisco Coria Marchetti, 19- Guido Petti, 20- Joaquín Oviedo, 21- Agustín Moyano, 22- Gerónimo Prisciantelli, 23- Benjamín Elizalde.

Australia: 1- Tom Robertson, 2- Billy Pollard, 3- Taniela Tupou, 4- Nick Frost, 5- Tom Hooper, 6- Rob Valetini, 7- Fraser McReight, 8- Harry Wilson (C), 9- Nic White, 10- Tom Lynagh, 11- Corey Toole, 12- Len Ikitau, 13- Joseph-Aukuso Suaalii, 14- Max Jorgensen, 15- Andrew Kellaway.

Suplentes: 16- Brandon Paenga-Amosa, 17- Angus Bell, 18- Zane Nonggorr, 19- Jeremy Williams, 20- Carlo Tizzano, 21- Tate McDermott, 22- James O’Connor, 23- Filipo Daugunu.