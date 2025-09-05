Se viene una nueva edición de la Maratón Nacional de Lectura en el país

La Maratón Nacional de Lectura 2025 se celebrará en todo el país el viernes 26 para leer, disfrutar y aprender con los libros.

En tiempos de hiperconexión e inmediatez, más de 4 millones de niños, jóvenes y adultos se reunirán para leer y celebrar la lectura. El 26 de septiembre las bibliotecas, escuelas y familias se unirán en una nueva edición de la Maratón Nacional de Lectura .

En un mundo marcado por la velocidad, la hiperconectividad y la constante demanda de inmediatez, Fundación Leer invita a reconectarnos con lo esencial y celebrar una nueva edición de la Maratón Nacional de Lectura. En este marco y a menos de un mes de esta gran fiesta de la lectura, la Fundación convoca a comunicadores y a la comunidad en general a responder a la consigna: ¿POR QUÉ LEEEMOS Y CELEBRAMOS LA LECTURA? Una oportunidad para difundir el derecho a leer y contagiar la pasión por la lectura.

Lecturas verano web.jpg

Fundación Leer, organización no gubernamental referente en promoción de la lectura en la Argentina, presenta la Maratón Nacional de Lectura 2025, la celebración que desde hace 23 años reúne a escuelas, bibliotecas y familias de todo el país en torno a los libros y la experiencia de la lectura compartida. La Maratón Nacional de Lectura 2025 se celebrará en todo el país el próximo 26 de septiembre. En 2024, la Maratón convocó a más de 4 millones de chicos y grandes en todas las regiones de la Argentina.

Maratón Nacional de Lectura Fundación Leer lectores 1.jpg

¿La lectura se celebra?

Entre cuentos compartidos, charlas con autores, narraciones y juegos en escuelas, bibliotecas, centros comunitarios y también en familia, la fundación invita a reconectarnos con las emociones y vivencias que despierta en cada uno la lectura.

Como expresa Patricia Mejalelaty, Directora Ejecutiva de Fundación Leer: “La lectura abre mundos y nos conecta. Garantizar el derecho a leer es dar a todos la posibilidad de acceder a la palabra que despierta la imaginación, que invita a soñar y a compartir. Cuando ese derecho se vive plenamente, la lectura se convierte en deseo, en acción y en oportunidad: de celebrar juntos el acto de leer, de leer en comunidad, de leer por puro placer, de leer porque sí”.

Biblioteca popular lectura libros.jpg UNO / Juan Ignacio Pereira

¿Cómo sumarse a la Maratón de Lectura?

La inscripción a la Maratón Nacional de Lectura es gratuita y se realiza en la página web o en Las redes de Fundación Leer.

Sobre Fundación Leer

Desde 1997, Fundación Leer trabaja para que todos los niños de la Argentina, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad, tengan la posibilidad de leer, disfrutar y aprender con los libros. Con programas innovadores, plataformas digitales, campañas nacionales y trabajo en alianza con escuelas y comunidades, ha acercado millones de libros y experiencias de lectura a hogares y aulas de todo el país.