El seleccionado argentino masculino perdió por 3 a 1 ante el conjunto local por la segunda fecha del Grupo A de la Copa del Mundo de Hockey 2026.

Los Leones cayeron por 3 a 1 ante Países Bajos , vigente campeón olímpico y local en este Mundial, en la segunda fecha del Grupo A de la Copa del Mundo de Hockey 2026. Nicolás Della Torre convirtió el gol argentino, mientras que Thierry Brinkman, Tijmen Reyenga y Duco Telgenkamp marcaron para el conjunto local en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen.

Países Bajos generó las primeras aproximaciones del encuentro, bien resueltas inicialmente por la defensa argentina. A los 7 minutos del primer cuarto, Brinkman abrió el marcador con un gol de jugada. Los Leones reaccionaron y, tras una conducción de Lucas Toscani, consiguieron su primer córner corto. La defensa neerlandesa bloqueó la ejecución, pero la acción derivó en una nueva oportunidad fija que della Torre convirtió a los 11 minutos para establecer el 1 a 1.

A los 3 minutos del segundo período, una buena acción de Bautista Capurro le permitió a Argentina obtener un nuevo córner corto, bien defendido por el conjunto neerlandés. Poco después, los árbitros sancionaron un córner corto para Países Bajos, pero Los Leones solicitaron el video referral. La revisión favoreció al seleccionado argentino, se revirtió la decisión y Argentina conservó su pedido. A cuatro minutos del entretiempo, los árbitros recurrieron al video umpire para revisar otra acción y, tras el análisis, Matías Andreotti recibió una tarjeta amarilla con una suspensión de diez minutos. El marcador no volvió a modificarse y ambos seleccionados llegaron al descanso igualados 1 a 1.

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Copa del Mundo: Los Leones cayeron ante Países Bajos y definirán su clasificación en la última fecha.

Argentina comenzó el segundo tiempo con un jugador menos y, a los 3 minutos del tercer cuarto, Países Bajos volvió a ponerse en ventaja mediante un córner corto convertido por Reyenga. Los Leones recuperaron a su undécimo jugador a los 6 minutos, luego de cumplir la sanción impuesta a Andreotti. A tres minutos del cierre del período, Telgenkamp amplió la diferencia con un gol de jugada. A dos minutos del final, Argentina dispuso de un nuevo córner corto, pero la arrastrada de Maico Casella no logró descontar.

Durante los primeros minutos del último cuarto, Países Bajos generó varias aproximaciones que fueron bien resueltas por la defensa argentina y por Tomás Santiago. A cinco minutos del final, Los Leones consiguieron otro córner corto, pero no lograron controlar correctamente la bocha y la oportunidad se diluyó. El marcador no volvió a modificarse y el encuentro terminó con victoria neerlandesa por 3 a 1.