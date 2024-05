Paraná Comic-Con fue un éxito y explotó de gente la Sala Mayo

Paraná Comic-Con2.jpg

Marvel Comics: La editorial de historietas estadounidense creada en 1939 fue una de las protagonistas de la tarjeta. Todos sus personajes estaban presentes ya sea en el cuerpo de los adolescentes y niños como así también en los stand de ventas y feriantes del espacio. Spider-Man, Hulk, Wolverine, X-Men, Capitán América, Iron Man, Thor, Los 4 Fantásticos, Daredevil, Punisher y Los Vengadores saludaban a todo el público e inclusive hubo superhéroes que brindaron un show improvisado para los curiosos. También fueron de la partida distintos personajes de DC Cómic, creadores de Superman, Batman, Mujer Maravilla, Flash, Linterna Verde, Aquaman, Hombre Halcón, Chica Halcón, Flecha Verde, Shazam, Detective Marciano, Starfire, Nightwing, Raven, Cyborg, Canario Negro, Doctor Destino, Robin, Chico Bestia, Zatanna, Hombre Plástico, Catwoman, Supergirl, Batgirl, Joker y Harley Quinn. Los salones también contaban con la presencia de cientos de otakus. ¿Qué son? El término es de origen japonés y se utiliza para describir a una persona fanática de la cultura japonesa, especialmente del manga, anime, videojuegos y cosplays en todo el mundo.

Dragon Ball

Los jovencitos Sofía y Joaquín dijeron a UNO: “De este evento nos gusta todo. Cuando nos enteramos que iba a haber una comic-con acá no lo podíamos creer. Fue como, ¡guau! Y nos pusimos recontentos, fue buenísimo. Encima vino por Gerardo Reyero. No lo podíamos creer”. Por su lado, Sofía contó que le gusta mucho el anime y los cómics: “Me parece hermoso porque yo pensé que en Paraná nunca iba a haber una comic-con porque siempre veía videos de la comic-con de Estados Unidos pero yo nunca pensé que iba a haber acá. Mi manga favorito es My Hero Academia, también me gusta muchísimo Pokémon”. Joaquín: “A mí me gusta Dragon Ball, Naruto, Pokémon y muchos más. También me gustan mucho los cómics de Spider-Man, de Los Vengadores, de todos los superhéroes”. Y para finalizar, ambos le dejaron un mensaje a los lectores de UNO: “Denle una oportunidad al cómic. Hay mucha gente que no le gusta el anime simplemente porque es de Japón. Hay mucha gente que juzga a otras personas porque ven anime cuando puede estar buenísimo eso, porque no saben todo lo lindo que hay en esa comunidad”.

Claudio Aboy: Quien también estuvo presente con su stand fue el reconocido ilustrador, y en exclusiva contó a Escenario: “Desde hace años trabajo en el terreno de la fantasía. Trabajé 3 años para la compañía DC Comics. Y hoy trabajo haciendo ilustraciones en el entorno, en el universo de Star Wars y de Marvel, dentro del conglomerado que es Disney. Empecé trabajando con Star Wars, siendo convocado cuando la compañía era todavía de George Lucas, cuando era Lucasfilm. Hoy sigue siendo Lucasfilm, pero dentro de una compañía mucho más grande, que es Disney. Dibujo desde chico, como tantos niños que se expresan y que se divierten con el dibujo. Y desde chico también me convertí en fan de los superhéroes. En ese momento a Argentina venían mayoritariamente las historietas de edición mexicana del editorial Novaro de DC Comics. Por lo tanto me volví más fan de ese tipo editorial. Luego, con los años estudié dibujo artístico e historieta. Después me dediqué al dibujo publicitario, trabajando para agencias de publicidad, pero paralelamente enviaba muestras al exterior, porque acá ya no había una industria de la historieta y del cómic. Y un buen día conseguí trabajar para DC y luego fui convocado por Lucasfilm. Mi personaje favorito fue y sigue siendo Spider-Man. Y dentro del mundo de Star Wars, Obi-Wan Kenobi”. Respecto a si pudo conocer a artistas que admiraba, Aboy contestó: “Sí y en distintos rubros, desde actores de películas a actores de doblaje como los que están hoy acá, que son realmente señores actores. Uno los admira a lo largo del tiempo de escuchar e identificarse con la voz de un determinado personaje, y que luego el poder compartir eventos, convenciones, te da la oportunidad de tratarlo como persona. He conocido a dibujantes y actores de Star Wars, el protagonista de Obi-Wan Kenobi, justamente, de Ewan McGregor, de Boa Fett, que es Temuera Morrison. El trabajo me ha dado esa suerte”.

Quienes tampoco quisieron perderse el evento fueron Luana y Juliana, dos jovencitas provenientes de Concordia. “Salimos de nuestra ciudad a las 6 de la mañana y llegamos acá al mediodía. No conocíamos Paraná, nos guiamos por Google Maps”. Luana: “Yo ya he hecho eventos en mi ciudad y vamos cada tanto a lugares de eventos grandes, intentamos ir. En este caso no conocíamos nada acá, pero llegamos bien. A mi me gusta mucho el anime y eso está saliendo por temporadas, salen bastantes tipos de animes. Ahora, por ejemplo, están en Primavera, en Aishaí, son animes mucho más coloridos, y hay gente como yo, por ejemplo, que consume animes más oscuros, más de peleas, que se yo, se ve más en invierno”. Ambas llegaron a la ciudad en busca de su foto con Gerardo Reyero. “Yo casi me desmayé, me contuvo él porque lo vi y me desmayé”, aseguró Juliana.

Los más vendidos: Como en toda industria, el mundo de las historietas no es ajeno a la lucha del mercado y las grandes editoriales compiten año a año por superar a la competencia en ventas, y para alcanzar la meta hacen uso de todo tipo de estrategias de marketing. En ese sentido, los cinco cómics más vendidos dentro de la primera década del siglo XXI fueron: Uncanny X-Men, con un estimado de ventas de 113.000 dólares; Superman, recaudando 231.000 dólares; Secret Invasion, con 250.000 dólares; Captain America, con 290.000 dólares y en el primer lugar con récord en recaudación se encuentra Spider-Man con 530.000 dólares. “Estar aquí es convertirse en el personaje; lo vives para poder transmitir todas las emociones y que lleguen más allá de la pantalla hasta la gente”, sostuvo Gerardo Reyero en la presentación. Por su parte, Leandro Becharouch, organizador del evento dijo: “Esta edición tiene características especiales porque aparte de traer actores de doblaje argentinos, también contaremos con la presencia de un actor de doblaje internacional que viene por primera vez a Paraná. Es una experiencia para toda la familia, hay de todo para un amplio público”.