Las Panteritas clasificaron a octavos de final del Mundial U17

Pese a la derrota ante Croacia, Las Panteritas están en playoffs por el triunfo de Polonia sobre España. La paranaense Catalina Borrero Müller aportó 10 puntos.

Las Panteritas volverán a jugar este miércoles, a las 18, con Estados Unidos.

El seleccionado argentino de vóley se metió en los octavos de final del Mundial U17 femenino, que se está disputando en Chile. Este artes, en el último partido del Grupo C, Las Panteritas cayeron 1-3 (parciales 19-25, 15-25, 25-8 y 22-25) ante Croacia.

La punta-receptora paranaense Catalina Borrero Müller aportó 10 puntos en la caída argentina ante el combinado balcánico. La jugadora del Paraná Rowing Club viene siendo una de las principales herramientas ofensivas del equipo argentino, que tuvo como goleadora a Sofía Baldo, autora de 20 tantos.

Catalina Borrero Müller fue clave para la victoria de Las Panteritas en el clásico

Catalina Borrero Müller tuvo una actuación sobresaliente en el Mundial U17

Pese a la derrota, el combinado Albiceleste pudo finalizar cuarto en la zona -con un récord de dos triunfos y tres reveses- y logró acceder a los playoffs gracias a la victoria de Polonia por 3-0 sobre España.

¿Cuándo vuelven a jugar Las Panteritas?

Este miércoles, desde las 18, Argentina jugará a todo o nada contra Estados Unidos.