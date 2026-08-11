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Belén Labriola y Sebastián Pozzi ganaron en La Criolla

Los atletas de Concordia y Chajarí fueron los vencedores de la 1° edición del “Rural Bike de los Viñedos y los Pecanes” en La Criolla.

11 de agosto 2026 · 20:11hs
Más de 80 competidores le dieron vida a la competencia que transitó por caminos de La Criolla.

Más de 80 competidores le dieron vida a la competencia que transitó por caminos de La Criolla.

En la localidad de La Criolla se disputó la 1° edición del “Rural Bike de los Viñedos y los Pecanes” en La Criolla, donde más de 80 atletas le dieron vida a una competencia que tuvo definiciones muy ajustadas en la línea de meta. Belén Labriola de Concordia y Sebastián Pozzi de Chajarí fueron los ganadores de la prueba principal.

Mountain bike en La Criolla.

Mountain bike en La Criolla.

Con la organización de la Asociación Concordiense Amigos del MTB, la prueba tuvo dos distancias de 30 y 60 kilómetros sobre el llano del departamento Concordia. Pese a las lluvias de la semana previa, los caminos estuvieron en muy buenas condiciones.

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En los 30 kilómetros los ganadores de la general fueron Andrea Favre de San José y Jorge Galeano de Chajarí. En tanto que en los 60 kilómetros los triunfadores resultaron Belén Labriola de Concordia y Sebastián Pozzi de Chajarí.

La particularidad que presentó la prueba fue que en la rama masculina sendas competencias terminaron con una definición sumamente cerrada. En los 60 kilómetros y luego de casi dos horas de carrera, los primeros cinco ubicados llegaron en apenas ¡5 segundos de diferencia!

Al finalizar la competencia, los competidores realizaron una degustación de vinos con una picada, gentileza de Bodega Siandra Hermanos, que junto a los terrenos de Vivero Santa María, gentilmente permitieron que la competencia pase por sus instalaciones.

Las clasificaciones en La Criolla

En la prueba de 30 kilómetros para Damas la ganadora fue Andrea Favre (San José) con 1 hora 13’06”, seguida por Daiana Ziegler (Concepción del Uruguay) con 1 hora 18’09” y Liliana Cabrera (Concordia) con 1 hora 31’01”. En Caballeros se impuso Jorge Galeano (Chajarí) con 1 hora 08’44”, escoltado por Agustín Ibarrola (Concordia) con 1 hora 08’45” y Federico Kanemann (Chajarí) con 1 hora 08’47”.

En la competencia de 60 kilómetros para Damas la vencedora fue Belén Labriola (Concordia) con 2 horas 19’59”, seguida por Silvina Fleitas (La Criolla) con 2 horas 32’40”. En Caballeros se impuso Sebastián Pozzi (Chajarí) con 1 hora 58’54”, escoltado por Federico Zboron (Concordia) con 1 hora 58’56” y Alejandro Janin (Concordia) con 1 hora 58’57”.

La Criolla atletas Chajarí
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