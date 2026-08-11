Independiente Rivadavia coqueteó con el triunfo pero igualó con Fluminense

En el Maracaná, el Fluzao y Independiente Rivadavia empataron 0-0 por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

En el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia igualó sin goles con Fluminense en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro. La revancha se jugará el próximo martes en el estadio Malvinas Argentinas.

Independiente Rivadavia tuvo la primera. El reloj marcaba tres minutos cuando el Azul, hoy vestido de blanco, incomodó a la defensa local. Matías Fernandez encabezó la contra y abrió para Maxi Salas.

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El atacante recibió por izquierda, recortó hacia el centro y remató de zurda. La pelota picó y Fabio, el arquero de Fluminense, despejó con dudas hacia el córner.

De ese tiro de esquina la pelota le llegó a Ezequiel Bonifacio. El lateral derecho la acomodó en la medialuna y disparó desviado. Los hinchas del Tricolor lanzaron los primeros murmullos de la jornada en el Maracaná.

Poco a poco los minutos fueron corriendo. Fluminense maneja la pelota, pero sin incomodar al equipo de Alfredo Berti. El elenco mendocino espera poder recuperar y salir rápido de contra.

A los 28 minutos hubo una nueva aproximación para Independiente Rivadavia. Salas presionó, recuperó y forzó un nuevo tiro de esquina. En las alturas ganó Iván Villalba, quien no pudo darle dirección a un cabezazo que ganó altura y cayó en las manos de Fabio.

La más clara para el dueño de casa llegó a los 41 minutos. Soteldo realizó una gran maniobra personal por izquierda. Tras ingresar al área buscó el remate al segundo palo pero fue interceptado por Sheyko Studer. El rebote le quedó a Hulk, que de derecha remató desviado.

Inmediatamente el Tricolor tuvo una nueva oportunidad. Con espacio, Martinelli sacó un derechazo desde afuera del área que se fue cerca del palo derecho de Nicolás Bolcato.

Con el tiempo cumlpido, Independiente Rivadavia volvió a generar por su presión alta. Arce peleó, recuperó dentro del área y la jugada culminó con un zurdazo de Bottari que se fue muy por encima del travesaño.

No se sacaron diferencias en el Maracaná

Fluminense salió con otra cara el verde césped del Maracaná. El Tricolor llenó de centros el área defendida por Nicolás Bolcato, pero la defensa siempre pudo despejar.

De tanto ir, el local quedó desprotegido en defensa. Costa jugó a la derecha para Arce quien recibió cerca de mitad de cancha. El paraguayo, en velocidad, ingresó al área y quiso habilitar a un Matías Fernandez que aparecía solo por el segundo palo. En el corte, la pelota casi ingresa al arco, pero Fabio tuvo una tremenda reacción para cuidar el cero de su equipo.

A los nueve minutos llegó la más clara del encuentro. Fernandez abrió el botín de su pie derecho y la pelota se estrelló en el ángulo de un arquero que estaba totalmente vencido. En el rebote, Salas remató desviado.

Hasta la pausa de hidratación, la Lepra se mostró superior a su rival. Sin ser el dueño absoluto del control del balón, fue quien contó con las situaciones más claras. Fluminense se mostró nervioso dentro del campo y sus hinchas, muy impacientes fuera de él.

Nicolás Bolcato respondió cuando fue llamado. El reloj marcaba 35' del complemento cuando, tras un córner cerrado al primer palo, puso la mano derecha para evitar la caída de su arco.

A los 40 minutos, Independiete Rivadavia volvió a avisar. Fernandez encaró por izquierda y sacó un centro bajo para la llegada de Arce. La defensa despejó y el rebote le quedó a un Gonzalo Ríos que remató en dos ocasiones. Una interceptada y la otra desviada.

El reloj marcaba 43' cuando nuevamente Bolcato tuvo que responder. Un disparo de Germán Cano desde afuera del área obligó al arquero de la Lepra a despejar al córner.

Independiente Rivadavia local en el Malvinas Argentinas

Los minutos pasaron, el reloj no se alteró y el resultado terminó igualado en cero. El próximo martes, 18 de agosto a las 19, la llave se cerrará en Mendoza.