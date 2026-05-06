"Entre Vinos" propone un recorrido por la historia vitivinícola entrerriana en Los Aromitos

La propuesta cultural “Entre Vinos: historia y presente de los vinos entrerrianos” tendrá una nueva edición el sábado 9 de mayo a las 10 en el viñedo Los Aromitos

La propuesta cultural “Entre Vinos: historia y presente de los vinos entrerrianos” tendrá una nueva edición el sábado 9 de mayo a las 10 en el viñedo Los Aromitos, ubicado en Camino a La Jaula, en Colonia Ensayo. La actividad será gratuita, con cupos limitados, y se extenderá durante dos horas.

La iniciativa invita a recorrer la historia de las cepas entrerrianas a partir de lecturas seleccionadas del catálogo de la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos y de conversaciones con productores vitivinícolas de la región. La propuesta se desarrollará en un entorno natural con vista al río Paraná.

Para participar es necesario retirar previamente la entrada de manera presencial en la sede de Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Andrés Pazos 406), de lunes a viernes de 8:30 a 14:30, y los martes, miércoles y jueves también de 15:30 a 18:30.

La actividad incluirá una charla abierta con lectura de fragmentos de textos de autores como Juan L. Ortiz, Juan José Manauta y Alberto Gerchunoff, a cargo de lectores locales. El recorrido estará acompañado por una degustación de vinos de la bodega anfitriona.

Quienes asistan podrán llegar en vehículo propio, presentando la entrada al ingreso, o utilizar un colectivo con inscripción previa al momento de retirar el ticket. El traslado partirá el mismo sábado a las 9 desde la Plaza Alberdi de Paraná.

La actividad es organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de la UNER, EDUNER y Bodega Los Aromitos.