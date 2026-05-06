Mariano Werner debió cancelar su prueba en La Plata

Los anuncios de lluvia obligaron a Mariano Werner a cancelar la prueba, que tenía previsto llevar a cabo este miércoles en La Plata.

El Turismo Carretera visitará el próximo fin de semana el circuito de Termas de Río Hondo, donde en la previa Mariano Werner tomó una importante decisión. El de Paraná tenía pensado llevar a cabo una prueba con su Ford Mustang este miércoles en el autódromo Roberto Mouras de La Plata en la previa a la cita de TC en Santiago del Estero, pero el entrerriano decidió suspender el ensayo por el mal clima que estaba previsto.

Cabe destacar que para el miércoles 6 de mayo, el pronóstico del tiempo hablaba de un 80% de lluvias y tormentas durante el día con 23 grados de máxima y vientos de 10 a 15 km/h. Esto llevó a que Werner cancele la prueba con el Mustang.

Mariano Werner necesita sumar

Werner aparece 16° en el campeonato de Turismo Carretera con 68 puntos, a una diferencia de 64.5 unidades del puntero del torneo Jonatan Castellano. El entrerriano sabe lo que es ganar en Termas de Río Hondo, ya que venció en 2016 y 2017.

Los que sí probaron en La Plata

No obstante, Josito Di Palma, Andrés Jakos, Gaspar Chansard y Marcos Castro realizaron una jornada de pruebas en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata con la mira puesta en la 5ª fecha del Turismo Carretera. Los tres representantes de Toyota y el piloto de Torino buscan optimizar el funcionamiento de sus autos antes de viajar hacia la provincia de Santiago del Estero. El compromiso de este fin de semana en Termas de Río Hondo marca exactamente la mitad de la Etapa Regular.

La categoría vuelve al circuito perimetral de Termas de Río Hondo. La última vez que el TC corrió en esta variante fue en la temporada 2018 durante la competencia del Desafío de las Estrellas, una carrera que tuvo como ganador a Emanuel Moriatis con Ford Falcon.

Di Palma llega a esta quinta fecha posicionado en la 11ª ubicación del campeonato y metido en el “grupo de los 12” que busca clasificar a la Copa de Oro. El arrecifeño aprovecha este test para afianzar el rendimiento de su vehículo y no ceder posiciones en un momento clave de la temporada.

“Estoy contento con este arranque de año. Las primeras fechas fueron muy buenas para nosotros, en lo personal y como equipo. Fuimos protagonistas en el comienzo y ahora, en las últimas carreras, retrocedimos un cachito”, comentó Di Palma para la prensa de la ACTC.

Por su parte, Jakos y Chansard completaron un intenso plan de trabajo en pista bajo un cielo nublado en el trazado platense para potenciar a los vehículos de la marca japonesa. Mientras que Castro hizo lo propio para evaluar el funcionamiento general y la puesta a punto aerodinámica de la unidad de la marca del toro.