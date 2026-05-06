La FIFA extiende la sanción a Prestianni y condiciona su presencia en el Mundial 2026

Se ser citado Gianluca Prestianni se perderá, como mínimo, los dos primeros partidos del Mundial 2026 tras la extensión por parte de la FIFA.

La FIFA resolvió ampliar a nivel global la sanción disciplinaria que la UEFA había impuesto a Gianluca Prestianni, en una decisión que impacta de lleno en el futuro inmediato del joven argentino y, especialmente, en su posible participación en el Mundial 2026.

El castigo original, aplicado tras un incidente en competiciones europeas, es de seis partidos —con tres en suspenso— y ahora tendrá efecto en todas las competencias organizadas bajo la órbita de FIFA. Esto implica que, en caso de ser convocado por la Selección Argentina, el futbolista del SL Benfica no podrá disputar al menos los dos primeros encuentros del torneo.

Nueva regla de la FIFA: castigarán con roja los "casos Prestianni" en el Mundial 2026

Una sanción con alcance mundial

La decisión fue confirmada oficialmente por la casa madre del fútbol mediante la aplicación del artículo 70 de su Código Disciplinario, que permite extender sanciones continentales a nivel global. De esta manera, cualquier competencia bajo jurisdicción FIFA queda alcanzada por la pena.

“El Comité Disciplinario de la FIFA ha decidido extender la prohibición de seis partidos impuesta por la UEFA al jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, para que tenga un efecto mundial”, indicaron desde el organismo.

Aunque en el proceso no se lograron comprobar insultos racistas, sí se determinó la existencia de expresiones homofóbicas, motivo por el cual se aplicó la sanción. Uno de los partidos ya fue cumplido de manera retroactiva, correspondiente al cruce disputado en el estadio Santiago Bernabéu.

El origen del conflicto con lo de Prestianni

El episodio que desencadenó la sanción se produjo durante un partido de la UEFA Champions League entre Benfica y Real Madrid. Allí, Prestianni protagonizó un fuerte cruce verbal con Vinícius Jr., que derivó en la investigación disciplinaria.

El incidente generó repercusión inmediata tanto en Europa como en Sudamérica, en un contexto donde los organismos del fútbol vienen endureciendo las sanciones ante conductas discriminatorias dentro del campo de juego.

Impacto en la Selección Argentina

La medida abre un interrogante clave para Lionel Scaloni, quien deberá decidir si convoca o no al joven extremo para la cita mundialista. En caso de incluirlo en la lista, el entrenador no podrá contar con él durante los primeros compromisos de la fase de grupos, lo que condiciona la planificación táctica.

Prestianni, que venía integrando convocatorias recientes aunque sin un rol protagónico, ve ahora comprometida su proyección dentro del seleccionado mayor. La imposibilidad de competir desde el inicio del torneo podría jugar en su contra frente a otros futbolistas que sí estarían disponibles desde el arranque.

Además, la situación podría agravarse: si el jugador reincide en una conducta sancionable, los tres partidos en suspenso podrían activarse, extendiendo aún más su inactividad en competencias oficiales.

Evaluación y próximos pasos

Desde el entorno del futbolista y el club portugués analizan los pasos a seguir, aunque las posibilidades de revertir la extensión global son limitadas. El marco reglamentario de la FIFA deja poco margen para apelaciones efectivas una vez aplicada este tipo de decisiones.

Mientras tanto, el cuerpo técnico de la Selección Argentina deberá evaluar riesgos y alternativas en un escenario que combina talento joven con incertidumbre disciplinaria. En un Mundial que se anticipa altamente competitivo, cada decisión contará, y la situación de Prestianni ya se instaló como uno de los temas a seguir de cara a la lista definitiva.