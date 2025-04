Pablo Millán vuelve al Teatro 3 de Febrero con "Icónica: humor con cara de mujer"

En diálogo con La mañana de La Red (88.7 La Red Paraná) , Millán expresó su entusiasmo por volver al teatro y, especialmente, al 3 de Febrero: “Estoy feliz, porque cada vez que me voy a presentar en el teatro es algo que me fascina. Si bien trabajo mucho durante el año en eventos y shows privados, estar en el escenario, sobre todo en este teatro, es como volver a casa. Es reivindicar el trabajo del actor, porque nosotros nos formamos para esto. Después uno sale a la calle y yo te trabajo arriba de dos cajones si hace falta, pero el teatro tiene otra magia”, contó entre risas.

Pablo Millán comenzó su carrera en mayo de 1987, en Santa Fe, en un espacio llamado Lucas Café Concert. Desde aquel primer paso no dejó de crecer ni de reinventarse. A lo largo de su camino, conquistó al público con su personaje, que con humor y humanidad logró construir un puente emocional con generaciones de espectadores. “Lo que me motiva es la risa, el público, la recepción que tiene mi personaje. El escenario es el único lugar donde soy plenamente feliz”, reconoció.

Pablo Millán.jpg FERNANDA RIVERO / UNO

Detrás del maquillaje y los aplausos

En una entrevista reciente con UNO, el artista habló también de sus fuentes de inspiración. Detrás del maquillaje y los aplausos, se encuentra un observador atento de la vida cotidiana, que encuentra en los pequeños relatos de todos los días el combustible para seguir creando. “Tengo una peluquería, y ahí me cuentan muchas historias que después se transforman en monólogos o escenas. La gente me inspira. Me encanta homenajear al amor. Soy una persona que lo reivindica en todo lo que hago”, afirmó.

Lejos de las luces de la televisión o el ruido de la farándula, Millán eligió un camino más íntimo, sin perder autenticidad. A lo largo de los años, recibió propuestas para instalarse en Buenos Aires, pero decidió quedarse en Paraná, donde se siente en casa. “Yo soy el mismo Pablo de siempre. Nunca me creí nada. No pacto con la farándula, no es mi mundo. Prendan la televisión y se darán cuenta por qué. A las pruebas me remito: íntimas amigas como Costa y Lizy están pasando momentos muy difíciles solo por tener éxito. El precio es carísimo, y yo no estoy dispuesto a pagarlo”, declaró con sinceridad.

Esta presentación, como tantas otras a lo largo de su carrera, promete ser una celebración de la risa, del encuentro, y de ese vínculo afectivo que el actor ha construido con el público a lo largo de casi cuatro décadas. Con su capacidad de reinventarse y superarse en cada show, Millán ofrece mucho más que entretenimiento: ofrece un espacio donde la risa se vuelve liberadora, y donde cada historia compartida encuentra eco en el corazón del espectador.

Las entradas para Icónica: humor con cara de mujer están disponibles en la boletería del Teatro 3 de Febrero y a través del sistema www.Plateavip.com.