Pablo Millán presenta "La Jaula", una fiesta con humor, música y picardía

Con una trayectoria marcada por su trabajo sobre el humor, el transformismo y la creación de personajes femeninos, Millán desarrolla en escena una performance que integra monólogos, cuadros musicales, juegos y sketches. “Lo que me gusta es homenajear a las mujeres que me prestan la imagen para transitar el camino del humor. Jamás voy a entender el gran amor que me tienen. Por eso este show está dedicado a ellas, a su energía, a su forma de compartir y reunirse”, remarcó.

La Jaula incluye también la participación de dos strippers en escena, lo que le da al espectáculo un tono sensual y festivo. “Más allá de todo lo que hago habitualmente en mis shows, este tiene un plus. Se suma un componente erótico que le aporta picardía, sin perder la esencia del humor ni el respeto al público”, indicó.

Millán señaló que esta propuesta surgió hace varios años como una función especial para celebrar la llegada de la primavera, pero que con el tiempo se transformó en un clásico para distintas fechas. “Empezó como un show para el Día de la Primavera, después se fue adaptando. Lo fuimos mutando y cambiando. Durante mucho tiempo hice uno por mes. El encuentro con mujeres genera un efecto muy particular: hay una energía diferente. Es como una reunión de Tupperware, o de Mary Kay, como digo en broma. Se da algo muy especial cuando tantas mujeres se juntan a compartir, a gritar, a jugar, a cantar. Es una fiesta entre amigas”, contó.

El cariño a través de los años

Millán contó que siente un vínculo genuino con su público femenino, y que eso le facilita una conexión directa en escena. “Mi personaje de mujer inspira cierto respeto hacia ellas, y me parece que eso se percibe. Cuando hago este show es como si me encontrara con amigas. Es más fácil para mí porque me encuentro con pares, con personas que hablan mi mismo idioma. Con ellas puedo jugar, hablar de temas que les importan, cantar canciones que les llegan. Me dedico exclusivamente a que la pasen bien. Ese es mi objetivo”, aseguró.

Además, dejó un mensaje para las mujeres que estén pensando en sumarse al espectáculo. “Me gustaría que vengan todas las que tengan ganas de divertirse, de dedicarse un rato para ellas, para compartir con una amiga. Hoy en día, la amistad entre mujeres es muy difícil. Cuando ves las redes sociales, muchas veces las que más se critican o se ofenden entre sí son las mujeres. Me gustaría que eso no sucediera, que vuelvan a encontrarse, a luchar juntas por nuevos objetivos, por nuevos espacios. Y me parece que esta reunión reivindica eso: la unión, el feminismo, el derecho a disfrutar”.