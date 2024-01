Juan Manuel Bilat finalista de "Espectáculos Callejeros"

En comunicación con UNO , Bilat reveló: “Yo me había anotado hacía un tiempo para los espectáculos callejeros porque, en realidad, quería poder llevar nuestra música a Cosquín. Entonces me pareció que una de las formas era anotarse a los espectáculos callejeros, de los cuales se anotaron 900 grupos y de ahí filtraron, nosotros fuimos seleccionados, mandamos nuestro material y fuimos seleccionados para ir a los espectáculos callejeros. Eran actuaciones durante la semana en diferentes escenarios y de esos artistas seleccionados quedaron 16 que fueron a la final este domingo que pasó y entre esos estábamos nosotros. La verdad fue una experiencia muy linda, y cumplimos la meta, llevar nuestra música. Hace un tiempo largo que pienso que Entre Ríos tendría que volver a tomar protagonismo en el escenario más grande que tiene el país, que es el Festival Nacional de Folclore de Cosquín. Por eso fuimos a participar justamente con esa meta. La experiencia fue increíble porque en los lugares donde nos tocó tocar, en estos espectáculos callejeros y en otras peñas también, la música sue súper bien recibida. Donde empezaba a sonar el acordeón se armaba una gran bailanta y así la gente hacia Sapucay, la verdad, tremendo, tremendo. Teníamos una recepción increíble entre tantas zambas y chacareras. Nosotros fuimos los únicos que llegamos del litoral, con música del litoral. Era la única propuesta que no tenía Folclore del Norte, zamba y chacarera. Las otras 16 propuestas eran de zamba y chacarera, que es lo que más se escucha en realidad. Yo no sé, habré escuchado a algún chico nomás cantar algún chamamé en los espectáculos, pero no más de eso. Entonces fuimos los únicos representantes de Entre Ríos y te diría del litoral que estuvimos en esa final”.

Juan Manuel Bilatweb.jpg

La iniciativa de la organización buscó brindar una plataforma para que los artistas compartan su talento en los escenarios callejeros, reflejando, a su vez y de este modo, la diversidad y riqueza cultural de las diferentes regiones del país. “Si bien yo ya he participado de Cosquín con la delegación y con la banda que tenía en 2014 con Alma de Montiel, esta es la primera vez que voy con mi proyecto propio como solista con la banda que me acompaña. Me parecía muy importante y por eso fuimos y vamos a seguir yendo. Entre Ríos debe volver a tomar protagonismo en la cartelera y así también en el litoral, con un grupo de jóvenes que hicimos un esfuerzo tremendo, toda la banda, porque fuimos todos con recursos propios, tuvimos que juntar de un lado y del otro, ajustarnos un poco, pero creo que era importante poder estar. Hemos recibido mensajes de todos lados, gracias a Dios la gente que nos acompaña y entiende, se sienten identificados con el proyecto que planteamos, así que estamos muy contentos por eso. Por supuesto que haber estado en la final también es un gran mérito, pero bueno, por sobre todo lo que queríamos era eso y es la meta que tenemos, que yo no entiendo que en estas carteleras no casi que no exista la música del litoral, y por sobre todo que no haya artistas entrerrianos. Estuvimos toda la semana pasada y volvimos a Sauce de Luna el viernes porque estuvimos en la Fiesta Provincial del Pan Casero. Cosquín fue una experiencia hermosa en todo sentido, desde lo humano con el grupo, el esfuerzo de los chicos, el dormir pocas horas, viajar, tocar, volver y así. Y quiero destacar por sobre todas las cosas a la gente, la recepción para con nosotros, para con la música fue increíble”, agradeció.

Bilat inició su carrera solista hace poco más de 2 años y en un breve período de tiempo logró destacarse y ser parte de las principales grillas en los festivales de música popular del país. Su participación en Cosquín sintetiza el trabajo que el artista entrerriano, junto a su banda, viene desarrollando y que lo consolida hoy como referente de la música del litoral