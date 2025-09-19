Finalizan los Juegos Deportivos Universitarios Paranaenses

Los Juegos Deportivos Universitarios involucran a estudiantes de las universidades y en esta edición participaron más de 900 jóvenes en varias disciplinas.

La segunda edición de los Juegos Deportivos Universitarios Paranaenses (JDUP) tendrá su jornada definitoria y de cierre este viernes, con las disciplinas de fútbol, en la modalidad de 11 y 7 jugadores, que tendrá lugar en el predio de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF), y los partidos decisivos en vóley, que se disputarán en el Paraná Rowing Club.

En tanto que en la jornada del jueves se desarrolló actividad en natación, atletismo y vóley, en las instalaciones del Club Atlético Estudiantes (CAE). Vale remarcar que durante toda la semana hubo competencias en distintas disciplinas deportivas. Además, este jueves se realizó la etapa de deporte adaptado de los Juegos Deportivos de la Ciudad, que fue postergada en su momento por inclemencias climáticas.

Los JDUP involucran a estudiantes de las universidades UCA, UNER, UTN y UADER, y también de Institutos Terciarios, como el Instituto Superior de Periodismo J. J. Urquiza , el Instituto del CAE, IES Paraná, la Escuela de Oficiales "Dr. Salvador Maciá", entre otros. En esta edición participaron más de 900 jóvenes en varias disciplinas.

“Estamos muy contentos por cómo viene creciendo este evento que se desarrolla con recursos 100% paranaenses. Es la segunda oportunidad y tenemos más del doble de inscritos que en la edición 2024. Así que eso demuestra que hay una gran aceptación de parte de los estudiantes, hay acompañamiento por parte de las universidades y este año tenemos nuevas casas de estudios que se han sumado”, indicó el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli.

También destacó que “junto con las universidades desde el Municipio entendemos que es posible la doble carrera: estudiar y hacer deporte, y que en definitiva el deporte hace bien, el deporte genera valores y construye comunidad”.

Por último, este sábado en el marco del Día Internacional del Deporte Universitario y también de los festejos del Día del Estudiante que organiza la Municipalidad en la Sala Mayo, se estará llevando adelante el acto de premiación de todos los ganadores de los Juegos Deportivos Universitarios.