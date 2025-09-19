Uno Entre Rios | Ovación | Juegos

Finalizan los Juegos Deportivos Universitarios Paranaenses

Los Juegos Deportivos Universitarios involucran a estudiantes de las universidades y en esta edición participaron más de 900 jóvenes en varias disciplinas.

19 de septiembre 2025 · 12:43hs
Finalizan los Juegos Deportivos Universitarios en Paraná

Juegos Evita

Finalizan los Juegos Deportivos Universitarios en Paraná

La segunda edición de los Juegos Deportivos Universitarios Paranaenses (JDUP) tendrá su jornada definitoria y de cierre este viernes, con las disciplinas de fútbol, en la modalidad de 11 y 7 jugadores, que tendrá lugar en el predio de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF), y los partidos decisivos en vóley, que se disputarán en el Paraná Rowing Club.

Última fase y festejos

En tanto que en la jornada del jueves se desarrolló actividad en natación, atletismo y vóley, en las instalaciones del Club Atlético Estudiantes (CAE). Vale remarcar que durante toda la semana hubo competencias en distintas disciplinas deportivas. Además, este jueves se realizó la etapa de deporte adaptado de los Juegos Deportivos de la Ciudad, que fue postergada en su momento por inclemencias climáticas.

Candela Pogonza, la chica que rompe barreras y sueña en grande.

Candela Pogonza, la chica que rompe barreras y sueña en grande

Los Juegos Jadar están en pleno desarrollo.

Se vivió el arranque histórico de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

Los JDUP involucran a estudiantes de las universidades UCA, UNER, UTN y UADER, y también de Institutos Terciarios, como el Instituto Superior de Periodismo J. J. Urquiza , el Instituto del CAE, IES Paraná, la Escuela de Oficiales "Dr. Salvador Maciá", entre otros. En esta edición participaron más de 900 jóvenes en varias disciplinas.

“Estamos muy contentos por cómo viene creciendo este evento que se desarrolla con recursos 100% paranaenses. Es la segunda oportunidad y tenemos más del doble de inscritos que en la edición 2024. Así que eso demuestra que hay una gran aceptación de parte de los estudiantes, hay acompañamiento por parte de las universidades y este año tenemos nuevas casas de estudios que se han sumado”, indicó el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli.

También destacó que “junto con las universidades desde el Municipio entendemos que es posible la doble carrera: estudiar y hacer deporte, y que en definitiva el deporte hace bien, el deporte genera valores y construye comunidad”.

Por último, este sábado en el marco del Día Internacional del Deporte Universitario y también de los festejos del Día del Estudiante que organiza la Municipalidad en la Sala Mayo, se estará llevando adelante el acto de premiación de todos los ganadores de los Juegos Deportivos Universitarios.

Juegos deportivos Juegos Universitarios Liga Paranaense de Fútbol Paraná Festejos
Noticias relacionadas
 Juegos Culturales Entrerrianos 2025

La final provincial de los Juegos Culturales Entrerrianos reunió a más de 100 jóvenes en General Ramírez

Nicolas Gil Paz junto al entrenador de Echagüe, Oscar Cachi Bonell.

La historia del gigante que sueña en Echagüe

Quique y Estudiantes protagonizarán el duelo paranaense por la Liga Provincial.

Se inicia la segunda rueda de la Liga Provincial

Estudiantes perdió en Brasil. La vuelta será en La Plata.

Con vida: Estudiantes perdió con Flamengo en el Maracaná

Ver comentarios

Lo último

Finalizan los Juegos Deportivos Universitarios Paranaenses

Finalizan los Juegos Deportivos Universitarios Paranaenses

Miley Cyrus publica Secrets, una nueva canción dedicada a su padre

Miley Cyrus publica 'Secrets', una nueva canción dedicada a su padre

Diputados impulsan proyectos para frenar la privatización nuclear

Diputados impulsan proyectos para frenar la privatización nuclear

Ultimo Momento
Finalizan los Juegos Deportivos Universitarios Paranaenses

Finalizan los Juegos Deportivos Universitarios Paranaenses

Miley Cyrus publica Secrets, una nueva canción dedicada a su padre

Miley Cyrus publica 'Secrets', una nueva canción dedicada a su padre

Diputados impulsan proyectos para frenar la privatización nuclear

Diputados impulsan proyectos para frenar la privatización nuclear

Nueva función del Cineclub del IAAER con Heart of a Dog de Laurie Anderson

Nueva función del Cineclub del IAAER con "Heart of a Dog" de Laurie Anderson

El merendero Lucerito presentó su revista hecha por los niños del barrio Los Berros

El merendero Lucerito presentó su revista hecha por los niños del barrio Los Berros

Policiales
Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Gualeguaychú: la docente baleada por su pareja recibió el alta médica

Gualeguaychú: la docente baleada por su pareja recibió el alta médica

En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

Ovación
La historia del gigante que sueña en Echagüe

La historia del gigante que sueña en Echagüe

Se inicia la segunda rueda de la Liga Provincial

Se inicia la segunda rueda de la Liga Provincial

Argentina hizo historia en el Panamericano Sub 23 de sóftbol y se clasificó al Mundial 2026

Argentina hizo historia en el Panamericano Sub 23 de sóftbol y se clasificó al Mundial 2026

Con vida: Estudiantes perdió con Flamengo en el Maracaná

Con vida: Estudiantes perdió con Flamengo en el Maracaná

La lista de la Selección Argentina Sub 20 para el Mundial de Chile

La lista de la Selección Argentina Sub 20 para el Mundial de Chile

La provincia
El merendero Lucerito presentó su revista hecha por los niños del barrio Los Berros

El merendero Lucerito presentó su revista hecha por los niños del barrio Los Berros

Crisis en las pymes productoras de biodiésel: Entre Ríos y otras provincias suspenden la producción

Crisis en las pymes productoras de biodiésel: Entre Ríos y otras provincias suspenden la producción

Un Estado cobarde culpa del caos del tránsito a sus víctimas

Un Estado cobarde culpa del caos del tránsito a sus víctimas

SMN emitió alerta amarilla por lluvias y tormentas 

SMN emitió alerta amarilla por lluvias y tormentas 

Se cumplen 121 años del fallecimiento del Dr. Manuel de Tezanos Pinto

Se cumplen 121 años del fallecimiento del Dr. Manuel de Tezanos Pinto

Dejanos tu comentario