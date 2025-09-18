Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

La lista de la Selección Argentina Sub 20 para el Mundial de Chile

El entrenador de Argentina Diego Placente informó la nómina de convocados para la cita mundialista, que se disputará entre el 27 de este mes y el 19 de octubre.

18 de septiembre 2025 · 21:11hs
Diego Placente junto a su ayudante en la Selección Argentina

Diego Placente junto a su ayudante en la Selección Argentina, Facundo Quiroga.

Es oficial: Diego Placente entregó la lista de 21 convocados de la Selección Argentina Sub 20 para el Mundial de Chile de la categoría, que se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. Hay siete futbolistas del exterior.

Como se esperaba, algunas de las figuras ausentes son Franco Mastantuono (Real Madrid), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen), Valentín Carboni (Genoa) y Aaron Anselmino (Borussia Dortmund), quienes no fueron cedidos por sus equipos.

CA7RIEL & Paco Amoroso

La música argentina brilla en los Latin Grammy 2025

Con el paranaense Luciano Vicentín como figura, Argentina eliminó a Francia y pasó a octavos.

Con el paranaense Luciano Vicentín como figura, Argentina eliminó a Francia y pasó a octavos

Del exterior, hay siete citados: Alain Gómez (arquero nacido en España e hijo de madre argentina, quien pertenece al Valencia), Julio Soler (del Bournemouth, el únio que ya tuvo citación en la Mayor), Tomás Pérez (Porto), Álvaro Montoro (Botafogo), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Mateo Silvetti (flamante refuerzo del Inter Miami) y Gianluca Prestianni (Benfica).

Por otra parte, Placente convocó a Maher Carrizo, joven figura de Vélez. Se espera que juegue la revancha contra Racing en Avellaneda, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores el martes 23, y luego se sume al conjunto nacional, que viajará a Chile el miércoles 23.

La Selección Argentina Sub 20, que tiene seis títulos mundiales en la categoría (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), será parte del Grupo D del Mundial de Chile: se medirá con Cuba, Australia e Italia en la fase inicial del certamen.

El estreno será frente al seleccionado cubano el 28 de septiembre. Luego, chocará con los autralianos el 1° de octubre y cerrarán la fase de grupos contra los italianos el 4. Los tres encuentros se disputarán en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

La lista de la Selección Argentina Sub 20 para el Mundial de Chile

ARQUEROS

  • Santino Barbi (Talleres)
  • Álvaro Busso (Vélez)
  • Alain Gómez (Valencia)

DEFENSORES

  • Dylan Gorosito (Boca)
  • Santiago Fernández (Talleres)
  • Tobías Ramírez (Argentinos)
  • Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)
  • Juan Manuel Villalba (Gimnasia de La Plata)
  • Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)
  • Julio Soler (Bournemouth)

MEDIOCAMPISTAS

  • Tomás Pérez (Porto)
  • Milton Delgado (Boca)
  • Tobías Andrada (Vélez)
  • Álvaro Montoro (Botafogo)
  • Valentino Acuña (Newell's)

DELANTEROS

  • Santino Andino (Godoy Cruz)
  • Alejo Sarco (Bayer Leverkusen)
  • Ian Subiabre (River)
  • Mateo Silvetti (Inter Miami)
  • Gianluca Prestianni (Benfica)
  • Maher Carrizo (Vélez)
Argentina Selección Argentina Diego Placente
