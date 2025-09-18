Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

Argentina hizo historia en el Panamericano Sub 23 de sóftbol y se clasificó al Mundial 2026

La Selección Argentina U23 de sóftbol se metió al Mundial tras vencer a Venezuela y buscará el título continental en el torneo que se juega en La Pampa.

18 de septiembre 2025 · 22:26hs
Argentina juega en La Pampa.

La Selección Argentina de sóftbol masculino Sub 23 dio un paso trascendental en su camino internacional al lograr la clasificación al Mundial 2026, que se disputará en Colombia. El combinado Albiceleste se impuso por 1 corridas a 0 frente a Venezuela en un partido cerrado y cargado de tensión, que definió uno de los boletos al máximo certamen mundial de la categoría. El equipo nacional cuenta en sus filas con varios jugadores entrerrianos y su preparación previa fue en Paraná.

El triunfo, celebrado con emoción en el Estadio Municipal de Santa Rosa, también colocó al equipo nacional en la gran final del segundo Campeonato Panamericano U23, que se disputará este sábado. Antes, Argentina enfrentará a México este viernes en el cierre de la fase de Súper Ronda.

Con esta histórica actuación, el joven plantel dirigido por José Guerrinieri no solo se aseguró un lugar entre los mejores del mundo, sino que también continúa su lucha por quedarse con el título continental, lo que sería un broche de oro para una campaña que ya es inolvidable.

Una generación con proyección

El equipo argentino está conformado por una camada de talentos emergentes que muestran el potencial del sóftbol nacional. Los jugadores que integran el plantel son: Juan Bambozzi, Bogdan Becic, Luciano Biondi, Naim Brahin, Eloy Capdeboscq, Genaro Correa, Matías Etchevers Larraburu, Nahuel Ferrara, Khalil Luna, Felipe Muñoz, Francesco Nassivera, Joshua Poblette, Julián Reitober, Nahuel Sáenz, Fausto Siviero y Luca Talmon.

El cuerpo técnico está liderado por el head coach José Guerrinieri, acompañado por los coaches Mariano Montero, Kevin Bolzan y Gustavo Bertoli. El equipo cuenta además con el apoyo del jefe de equipo Laureano Martínez y del médico Luciano Benedetti.

Argentina rumbo al Mundial 2026

La clasificación al Mundial no es solo un logro deportivo, sino también una señal del crecimiento sostenido del sóftbol en la Argentina, especialmente en las categorías juveniles. Con una base sólida de jugadores y un cuerpo técnico experimentado, la Selección Argentina se posiciona como un rival serio para cualquier potencia mundial.

Este sábado, en la gran final, Argentina buscará consagrarse campeón del Panamericano y cerrar su participación con un título que reafirme su protagonismo en el continente.

