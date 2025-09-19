Se cumplen 121 años del fallecimiento del Dr. Manuel de Tezanos Pinto

A lo largo de su carrera se desempeñó como juez, fiscal, legislador provincial y nacional, ministro de Hacienda y coautor del primer Código de Procedimientos Civil y Comercial de Entre Ríos. También fue Juez Federal de la provincia y presidente de la Cámara de Apelaciones de Paraná.En este nuevo aniversario, la Comuna de Tezanos Pinto rinde homenaje a su memoria y legado.

Dr. Tezanos Pinto

Nació en Jujuy, el 28 de agosto de 1843. Sus padres fueron don Serapio de Tezanos Pinto y doña Luisa Eguía Iturbe. Luego de cursar sus primeros años de estudios en su ciudad natal, continuó su educación en el Colegio Monserrat, en Córdoba, en donde se graduó de doctor en jurisprudencia en la universidad de la capital cordobesa, en 1866. Una vez recibido, su padre lo envió inmediatamente desde su provincia natal hasta Lima a lomo de mula. A partir de 1867, comenzó su actividad en la Justicia. Fiscal, juez de Paz, juez en lo Civil, juez Federal y vocal de la Cámara Federal de Apelaciones fueron sus cargos. Sus trabajos en el mundo de la política no fueron tan extensos como los antes mencionados. Fue ministro de Hacienda, en Entre Ríos, Diputado a la Legislatura entrerriana y Diputado Nacional, representando a la provincia que lo adoptó. Fue uno de los redactores del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales de Entre Ríos, en 1876. Falleció en Paraná, el 19 de septiembre de 1904. Se casó con doña Artemia Auli.