Nora Jean Wallace, la voz del Blues de Chicago, llega a Paraná Nora Jean Wallace, una de las grandes cantantes del Blues actual, se presentará el domingo 7 de septiembre a las 20 en Tierra Bomba 27 de agosto 2025 · 14:41hs

Nora Jean Wallace

Nora Jean Wallace, una de las grandes cantantes del Blues actual, se presentará el domingo 7 de septiembre a las 20 en Tierra Bomba (Urquiza 1214, Paraná). El show es organizado por la Asociación Litoraleña de Blues (ALBlues) junto a Blues Special Producciones, y las entradas ya están disponibles en Passline.

Asociación Litoraleña de Blues1.jpg Gentileza Erika Schvaigert Nora Jean Wallace junto a la Asociación Litoraleña de Blues La artista norteamericana recorrerá Brasil, Uruguay y Argentina en una gira que incluye a Paraná, donde compartirá la esencia del Blues de Chicago, género que abrazó desde sus raíces en Mississippi. Reconocida por Koko Taylor como una de las herederas del auténtico blues, Wallace ha integrado bandas históricas, girado por Europa y América, y fue nominada a los Blues Music Awards, los premios más prestigiosos del género. Su último disco, Blues Woman (2020), obtuvo gran repercusión internacional.

Recorridos culturales: todo listo para la Feria Provincial del Libro en Concordia Falleció Raúl Barboza, referente del chamamé y la música litoraleña

La visita de Nora Jean Wallace se enmarca en la serie de conciertos que la ALBlues viene impulsando en la región, tras el éxito de las presentaciones de Michael Dotson y Big Walker. Desde su creación en 2016, la asociación reúne a músicos de Paraná que trabajan para difundir el blues tradicional, con shows, talleres, jams y producciones junto a referentes nacionales e internacionales. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TIERRA BOMBA (@tierrabombaproducciones) LEER MÁS: De la novela erótica al humor gráfico: el éxito de Megan Maxwell y Maitena