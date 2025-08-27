Nora Jean Wallace, una de las grandes cantantes del Blues actual, se presentará el domingo 7 de septiembre a las 20 en Tierra Bomba (Urquiza 1214, Paraná). El show es organizado por la Asociación Litoraleña de Blues (ALBlues) junto a Blues Special Producciones, y las entradas ya están disponibles en Passline.
Nora Jean Wallace, la voz del Blues de Chicago, llega a Paraná
La artista norteamericana recorrerá Brasil, Uruguay y Argentina en una gira que incluye a Paraná, donde compartirá la esencia del Blues de Chicago, género que abrazó desde sus raíces en Mississippi. Reconocida por Koko Taylor como una de las herederas del auténtico blues, Wallace ha integrado bandas históricas, girado por Europa y América, y fue nominada a los Blues Music Awards, los premios más prestigiosos del género. Su último disco, Blues Woman (2020), obtuvo gran repercusión internacional.
La visita de Nora Jean Wallace se enmarca en la serie de conciertos que la ALBlues viene impulsando en la región, tras el éxito de las presentaciones de Michael Dotson y Big Walker. Desde su creación en 2016, la asociación reúne a músicos de Paraná que trabajan para difundir el blues tradicional, con shows, talleres, jams y producciones junto a referentes nacionales e internacionales.