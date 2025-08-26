La Noche de las Ciudades reúne a Gobernador Mansilla, Rosario del Tala y San Benito en Paraná

El ciclo La Noche de las Ciudades tendrá una nueva edición este sábado 30 de agosto, desde las 19, en La Casa de la Cultura de Entre Ríos

El ciclo La Noche de las Ciudades tendrá una nueva edición este sábado 30 de agosto, desde las 19, en La Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de Julio, Paraná). La propuesta, con entrada libre y gratuita, es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y permitirá conocer expresiones artísticas y productivas de Gobernador Mansilla, Rosario del Tala y San Benito.

Durante la jornada habrá música en vivo, danza, stands de emprendimientos y gastronomía, en un encuentro pensado para mostrar la identidad de cada localidad a través de sus artistas.

Victoria Yani presenta "Retrato de cartas" en La Casa de la Cultura

La propuesta de cada ciudad

Por San Benito se presentará el Taller de Guitarra Municipal, dirigido por Ariel Noguera, junto al Taller de Danzas Folclóricas y artistas plásticos de la localidad.

Mansilla ofrecerá un variado repertorio: la actuación del Ballet Folclórico Municipal, a cargo del profesor Joel Cisneros; el Ballet Folclórico Infantil, bajo la dirección de Tiara Rodríguez; y la Escuela Municipal de Danzas Clásicas, conducida por la profesora Gabriela Pasarello. También actuarán el payador Jesús Castro y el acordeonista Cristian Rodríguez. Además, habrá muestra de arte decorativo, stands de emprendedores locales, degustaciones de productos y un espacio de promoción de la Fiesta Provincial de la Torta Frita.

Desde Rosario del Tala llegará la música de Julio López con Senderos Trío, acompañada de danzas folclóricas tradicionales, batucada, comparsas y productos regionales para compartir con el público.

Un ciclo que recorre la provincia

La Noche de las Ciudades forma parte de CUAC! (Cultura Activa), el programa anual de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos —dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo— que se desarrolla en distintas localidades de la provincia.