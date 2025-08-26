Uno Entre Rios | Escenario | La Noche de las Ciudades

La Noche de las Ciudades reúne a Gobernador Mansilla, Rosario del Tala y San Benito en Paraná

El ciclo La Noche de las Ciudades tendrá una nueva edición este sábado 30 de agosto, desde las 19, en La Casa de la Cultura de Entre Ríos

26 de agosto 2025 · 13:39hs
La Noche de las Ciudades reúne a Gobernador Mansilla, Rosario del Tala y San Benito en Paraná

El ciclo La Noche de las Ciudades tendrá una nueva edición este sábado 30 de agosto, desde las 19, en La Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de Julio, Paraná). La propuesta, con entrada libre y gratuita, es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y permitirá conocer expresiones artísticas y productivas de Gobernador Mansilla, Rosario del Tala y San Benito.

La Noche de las Ciudades brindará un nuevo encuentro

Durante la jornada habrá música en vivo, danza, stands de emprendimientos y gastronomía, en un encuentro pensado para mostrar la identidad de cada localidad a través de sus artistas.

tres artistas inauguran la muestra por? en parana

Tres artistas inauguran la muestra "Por?" en Paraná

Victoria Yani 

Victoria Yani presenta "Retrato de cartas" en La Casa de la Cultura

La propuesta de cada ciudad

Por San Benito se presentará el Taller de Guitarra Municipal, dirigido por Ariel Noguera, junto al Taller de Danzas Folclóricas y artistas plásticos de la localidad.

Mansilla ofrecerá un variado repertorio: la actuación del Ballet Folclórico Municipal, a cargo del profesor Joel Cisneros; el Ballet Folclórico Infantil, bajo la dirección de Tiara Rodríguez; y la Escuela Municipal de Danzas Clásicas, conducida por la profesora Gabriela Pasarello. También actuarán el payador Jesús Castro y el acordeonista Cristian Rodríguez. Además, habrá muestra de arte decorativo, stands de emprendedores locales, degustaciones de productos y un espacio de promoción de la Fiesta Provincial de la Torta Frita.

Desde Rosario del Tala llegará la música de Julio López con Senderos Trío, acompañada de danzas folclóricas tradicionales, batucada, comparsas y productos regionales para compartir con el público.

Un ciclo que recorre la provincia

La Noche de las Ciudades forma parte de CUAC! (Cultura Activa), el programa anual de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos —dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo— que se desarrolla en distintas localidades de la provincia.

LEER MÁS: Victoria Yani presenta "Retrato de cartas" en La Casa de la Cultura

La Noche de las Ciudades San Benito Paraná Rosario del Tala Gobernador Mansilla La Casa de la Cultura Secretaría de Cultura de Entre Ríos
Noticias relacionadas
piano adentro se presenta en gualeguay y prepara una gira por buenos aires

Piano Adentro se presenta en Gualeguay y prepara una gira por Buenos Aires

Deborah Dixon y Luciana Palacios juntas en Concordia.

Deborah Dixon y Luciana Palacios juntas en Concordia

Encuentro Entrerriano de Teatro

Encuentro Entrerriano de Teatro: tres jornadas de funciones, capacitaciones y reconocimientos

“Da Vinci Canta”

Talentos locales se preparan para "Da Vinci Canta"

Ver comentarios

Lo último

Quién es Lamine Yamal, el novio futbolista de Nicki Nicole

Quién es Lamine Yamal, el novio futbolista de Nicki Nicole

Sofía Gonet se aventura en Egipto tras reencontrarse con Homero Pettinato

Sofía Gonet se aventura en Egipto tras reencontrarse con Homero Pettinato

Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, llega a Concordia para impulsar el rugby femenino local

Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, llega a Concordia para impulsar el rugby femenino local

Ultimo Momento
Quién es Lamine Yamal, el novio futbolista de Nicki Nicole

Quién es Lamine Yamal, el novio futbolista de Nicki Nicole

Sofía Gonet se aventura en Egipto tras reencontrarse con Homero Pettinato

Sofía Gonet se aventura en Egipto tras reencontrarse con Homero Pettinato

Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, llega a Concordia para impulsar el rugby femenino local

Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, llega a Concordia para impulsar el rugby femenino local

Entre Ríos: presentaron la Boleta Única de Papel

Entre Ríos: presentaron la Boleta Única de Papel

Día mundial del Dengue: Paraná trabaja para prevenir el mosquito transmisor

Día mundial del Dengue: Paraná trabaja para prevenir el mosquito transmisor

Policiales
Paradero: buscan a una mujer que se ausentó el sábado

Paradero: buscan a una mujer que se ausentó el sábado

Victoria: registraron video de una docente en pleno hurto

Victoria: registraron video de una docente en pleno hurto

Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Caso Christe: No soy amigo del juez, dijo el abogado Pedro Fontanetto

Caso Christe: "No soy amigo del juez", dijo el abogado Pedro Fontanetto

Intento de femicidio: la víctima y el agresor están en estado crítico

Intento de femicidio: la víctima y el agresor están en estado crítico

Ovación
Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, llega a Concordia para impulsar el rugby femenino local

Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, llega a Concordia para impulsar el rugby femenino local

¿Entre Ríos podría tener una franquicia en el Súper Rugby Américas?

¿Entre Ríos podría tener una franquicia en el Súper Rugby Américas?

Juventud Unida abre sus puertas a nuevos talentos

Juventud Unida abre sus puertas a nuevos talentos

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Chicas entrerrianas campeonas en Uruguay

Chicas entrerrianas campeonas en Uruguay

La provincia
Entre Ríos: presentaron la Boleta Única de Papel

Entre Ríos: presentaron la Boleta Única de Papel

Día mundial del Dengue: Paraná trabaja para prevenir el mosquito transmisor

Día mundial del Dengue: Paraná trabaja para prevenir el mosquito transmisor

Paraná oeste: avanza la obra que aumentará el volumen de agua impulsada entre 10 y 12%

Paraná oeste: avanza la obra que aumentará el volumen de agua impulsada entre 10 y 12%

Defensoría del Pueblo de Paraná: exigen llamado a concurso

Defensoría del Pueblo de Paraná: exigen llamado a concurso

UNER: el rector Andrés Sabella saca licencia durante su campaña electoral

UNER: el rector Andrés Sabella saca licencia durante su campaña electoral

Dejanos tu comentario