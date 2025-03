Nicolás Negrete, un DJ que busca romper con todos los estereotipos

"Chikero" en Paraná: Nicolás Negrete te invita a una experiencia única

Diario UNO conversó con Nicolás Negrete sobre su música y futuros eventos

Ante esto, UNO dialogó con Nicolás y le consultó sobre sus comienzos, los prejuicios que existen dentro de un ambiente muy dinámico, así como también, lo que lo hace ser un artista de mente abierta.

"Paraná es una ciudad que tiene ganas de escuchar nuevas propuestas", aseguró Nicolás Negrete.

—Hay gente que tarda años en encontrar un rubro en el que se sienta cómoda y vos lo descubriste desde muy chico, ¿en qué momento dijiste, "esto es para mí"?

—No sé si hubo un momento puntual. La música forma parte de mi vida desde que soy muy chico y la idea de que sea mi trabajo siempre estuvo presente. Pero hubo momentos en los que dije: "soy para esto". De todas formas, cuando alguien me dice que no es fácil saber lo que te gustaría ser, estoy completamente de acuerdo. En mi caso, la pregunta que me hice fue: "¿qué es eso que harías durante toda tu vida por más que nadie te pague por hacerlo?". Detrás de esa pregunta, la única respuesta que nunca cambia hasta ahora tiene que ver con la música.

—En tus comienzos, ¿debiste luchar contra ciertos prejuicios?

—Muchísimos. Pero los únicos que me preocupan son los míos. Los del resto nunca me importaron mucho. Cuando mi familia entendió que realmente me dediqué a esto como oficio, se terminaron los únicos prejuicios que me preocupaban. Después, el peor y único juez soy yo mismo. Pero uno aprende a negociar con sus miedos, inseguridades, seguridades, deseos y objetivos.

—¿En algún momento pensaste que esto no era lo que buscabas?

—Seguramente, e incluso, en los últimos dos meses y antes de eso, mil veces más. A veces me encontraba en lugares donde no buscaba estar. Por lugares, me refiero a etapas creativas, proyectos y conceptos que no se estaban dando de la forma en la que uno los quiere transmitir. La música no es fácil, es como estar inflando un globo pinchado todo el tiempo, porque no importa cuánto lo inflaste, ya que, si dejaste de hacer que le llegue aire, se va a desinflar y después va a costar el doble.

—Seguramente, en pandemia, viste el surgimiento de Fer Palacio y se llegó a decir que hicieron famoso a alguien por mezclar música que no producía, ¿cómo se le explica a esa gente que no se trata solamente de eso?

—Todos lo vimos y hay una palabra de tu pregunta que me parece importante resaltar, porque es la que más confunde a la gente: "hicieron". No sé si lo hicieron, creo que lo generó, porque para ser famoso en el mundo del arte, no hace falta talento, sino saber de marketing y redes sociales. La industria de la música se trata de entretenimiento y, en cuarentena, alguien que entendió muy bien cómo entretener a las personas fue Fer Palacio.

—¿Qué significa ser un artista "desgenerado"?

—En mi caso, después de muchos años, me aburrí un montón de veces de la música que escuchaba y pasaba. Como te contaba antes, me encontré muchas veces en lugares creativos que ya no quería estar. Me costó entender que no soy un DJ de electrónica (lo fui por diez años), eventos sociales (cuatro años), boliches (cuatro años) o bares. El lugar que ocupo como DJ tiene que ver con hacerte pasar un buen momento. Me gusta escuchar de todo e incluso hay música que no suelo poner por mis prejuicios, porque pienso que me van a tirar con un vaso. Pero soy un convencido de que en unos años, los DJs "desgenerados" van a ser más y más.

—Sos alguien que está en continuo contacto con sus fanáticos, ¿la clave del éxito también pasa por ahí?

—Creo que es muy importante tener una comunidad de personas que te sigan en todo lo que vas haciendo y lo disfruten; sino, sos otro más que está encerrado en su casa pasando o pensando en música. En lo personal, estoy muy agradecido a todas las personas que me siguen o siguieron en algún momento, porque si no tenemos con quién compartirnos, lo nuestro se muere en nosotros.

—La música te llevó a recorrer diferentes países y culturas, ¿aplicaste algún concepto que te haya sorprendido de esos lugares en tus producciones?

—Muchísimos. La salsa de Cali (Colombia) es algo que no se puede explicar. Los sonidos andinos en Ecuador, la plena uruguaya o el hip hop en México. Pero ojo, no hay que irse muy lejos, en nuestro país conviven culturas, estilos y formas de tocar que, en algún punto, comparten algo con la música del mundo.

—Considerando que Paraná es una ciudad de arribo reciente en este tipo de expresiones, ¿por qué la elegís?

—Paraná es una ciudad que tiene ganas de escuchar nuevas propuestas, porque se enfoca mucho más en salir a bailar que en asistir a tal evento o escuchar cierto artista. Una de las cosas que más me gusta de compartir con músicos de Paraná es su capacidad de apertura y sus ganas de disfrutar de la música, más allá de los estilos y géneros. Por eso, la elijo y la voy a seguir eligiendo. Es más, si este año sale todo bien, voy a presentar mi evento "Chikero" en la ciudad.

—Desde tu basta experiencia y siendo alguien que acompaña y produce a artistas emergentes, ¿qué sugerencias les dejarías a esas personas que no se animan a dar el primer paso en este ámbito?

—Que no se centren en querer ser famosos y se pongan a pensar en quiénes les gustaría ser artísticamente. Hay una presión impuesta en las redes sociales sobre que, si lo que hago no es escuchado por cien mil personas, no sirve para nada. La industria de la música es muy mentirosa, porque hay que entretener por redes y pelear por la atención de personas que no te conocen.