Caso Fernando Báez Sosa: la Corte rechazó el recurso de la defensa de Matías Benicelli por un error procesal.

La Corte rechazó el recurso de la defensa de Matías Benicelli, condenado por el crimen de Fernando Báez Sosa, debido a un error procesal en el trámite.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso presentado por la defensa de Matías Benicelli , uno de los rugbiers condenados a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Báez Sosa.

El planteo fue desestimado debido a un error procesal del abogado defensor, quien interpuso el recurso directamente ante el máximo tribunal sin haber pasado previamente por la Suprema Corte bonaerense, instancia que correspondía.

Caso Fernando Báez Sosa: un error procesal impidió que la Corte revisara la condena de Benicelli

Con esta decisión, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, se cerró la posibilidad de que la Corte analizara los cuestionamientos planteados sobre una posible defensa deficiente durante el juicio oral. En su resolución, los magistrados señalaron que "el recurso de queja ante la Corte tiene lugar cuando se ha interpuesto y denegado una apelación para ante el Tribunal, sin que en el caso bajo examen se haya dado cumplimiento con dicha exigencia".

Carlos Alberto Manuel Attías, el nuevo abogado de Benicelli, había solicitado la revocación de la condena a perpetua de su cliente, argumentando que no había recibido una defensa técnica adecuada durante el juicio. En su presentación, Attías cuestionó la actuación de Hugo Tomei, el abogado que defendió a los ocho imputados. Según el nuevo defensor, "existían intereses contrapuestos entre los acusados y eso perjudicó a Benicelli".

Sin embargo, la Corte rechazó el recurso sin entrar a evaluar el fondo del planteo, debido al error procesal. El máximo tribunal no consideró los argumentos de la defensa sobre la supuesta deficiencia en la representación legal, ya que la vía elegida para presentar el reclamo fue incorrecta.