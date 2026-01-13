Este viernes 16 de enero, desde las 20, el Anfiteatro Linares Cardozo de Paraná recibirá una nueva edición del Festival Popular

El Festival Popular vuelve con música en vivo, feria y el Concurso de Cebadores

Este viernes 16 de enero, desde las 20, el Anfiteatro Linares Cardozo de Paraná será sede de una nueva edición del Festival Popular, una propuesta que brinda música en vivo, feria de emprendedores, patio gastronómico y el tradicional Concurso de Cebadores, con entrada libre.

El encuentro propone un espacio de celebración de la cultura y las tradiciones, pensado para compartir en comunidad y disfrutar de una noche al aire libre. Sobre el escenario se presentarán Suite Criolla , Las Hermanas Vince , Claudio y los Parranderos , Estilo Vargas y Alta Revolución , con un recorrido musical que reúne distintos estilos y expresiones populares.

Además de los shows, el público podrá recorrer la feria de emprendedores y el patio gastronómico, que acompañarán la jornada con propuestas locales.

En paralelo, continúa abierta la inscripción para participar del Concurso de Cebadores, una de las actividades más esperadas del festival. Las personas interesadas pueden consultar las bases y condiciones y acceder a más información a través del sitio oficial fiestadelmate.parana.gob.ar.

Datos del evento