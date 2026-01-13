Uno Entre Rios | Escenario | Festival

El Festival Popular vuelve con música en vivo, feria y el Concurso de Cebadores

Este viernes 16 de enero, desde las 20, el Anfiteatro Linares Cardozo de Paraná recibirá una nueva edición del Festival Popular

13 de enero 2026 · 11:54hs
El Festival Popular vuelve con música en vivo

El Festival Popular vuelve con música en vivo, feria y el Concurso de Cebadores

Este viernes 16 de enero, desde las 20, el Anfiteatro Linares Cardozo de Paraná será sede de una nueva edición del Festival Popular, una propuesta que brinda música en vivo, feria de emprendedores, patio gastronómico y el tradicional Concurso de Cebadores, con entrada libre.

Festival Popular en el Anfiteatro Linares Cardozo de Paraná

El encuentro propone un espacio de celebración de la cultura y las tradiciones, pensado para compartir en comunidad y disfrutar de una noche al aire libre. Sobre el escenario se presentarán Suite Criolla, Las Hermanas Vince, Claudio y los Parranderos, Estilo Vargas y Alta Revolución, con un recorrido musical que reúne distintos estilos y expresiones populares.

Cosquín Rock Brasil 2026: conocé la grilla completa del festival

Cosquín Rock Brasil 2026: conocé la grilla completa del festival

El Festival de Diamante comenzó con todo luego de la suspensión del jueves.

Diamante vive una gran fiesta de jineteada, folclore y tradición

Además de los shows, el público podrá recorrer la feria de emprendedores y el patio gastronómico, que acompañarán la jornada con propuestas locales.

En paralelo, continúa abierta la inscripción para participar del Concurso de Cebadores, una de las actividades más esperadas del festival. Las personas interesadas pueden consultar las bases y condiciones y acceder a más información a través del sitio oficial fiestadelmate.parana.gob.ar.

Datos del evento

  • Día: viernes 16 de enero

  • Hora: desde las 20

  • Lugar: Anfiteatro Linares Cardozo, Paraná

  • Entrada: libre

LEER MÁS: Noche de rock con Eruca Sativa y artistas locales en el Anfiteatro Santángelo

Festival Popular concurso Cebadores Paraná
Noticias relacionadas
La primer noche del Festival de Diamante se suspendió por la lluvia.

Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Noche de rock con Eruca Sativa y artistas locales en el Anfiteatro Santángelo

Noche de rock con Eruca Sativa y artistas locales en el Anfiteatro Santángelo

Belén, película dirigida por Dolores Fonzi 

Cine bajo las Estrellas inicia una nueva edición este domingo en Paraná

Abierta la convocatoria para los Carnavales Oficiales de Paraná 2026

Abierta la convocatoria para los Carnavales Oficiales de Paraná 2026

Ver comentarios

Lo último

Vecinos de Paraná II preocupados por el agua potable

Vecinos de Paraná II preocupados por el agua potable

Desregulación en micros de larga distancia: empresas podrán elegir cómo identificar valijas

Desregulación en micros de larga distancia: empresas podrán elegir cómo identificar valijas

El Festival Popular vuelve con música en vivo, feria y el Concurso de Cebadores

El Festival Popular vuelve con música en vivo, feria y el Concurso de Cebadores

Ultimo Momento
Vecinos de Paraná II preocupados por el agua potable

Vecinos de Paraná II preocupados por el agua potable

Desregulación en micros de larga distancia: empresas podrán elegir cómo identificar valijas

Desregulación en micros de larga distancia: empresas podrán elegir cómo identificar valijas

El Festival Popular vuelve con música en vivo, feria y el Concurso de Cebadores

El Festival Popular vuelve con música en vivo, feria y el Concurso de Cebadores

San José UTE expresó su pesar por la muerte de un pasajero en Paraná

San José UTE expresó su pesar por la muerte de un pasajero en Paraná

Colón: José Luis Walser explicó el viaje a Brasil junto a su familia

Colón: José Luis Walser explicó el viaje a Brasil junto a su familia

Policiales
Paraná: motociclista perdió la vida tras un siniestro vial

Paraná: motociclista perdió la vida tras un siniestro vial

Paraná: murió el pasajero que se había caído al descender de un colectivo

Paraná: murió el pasajero que se había caído al descender de un colectivo

Grave accidente con un colectivo en el microcentro de Paraná: un pasajero de 77 años lucha por su vida

Grave accidente con un colectivo en el microcentro de Paraná: un pasajero de 77 años lucha por su vida

Paraná: dos detenidos por agredir a un hombre tras la compra de una lancha

Paraná: dos detenidos por agredir a un hombre tras la compra de una lancha

Balazo en la cabeza: máxima preocupación por un hombre herido en barrio Toma Nueva

Balazo en la cabeza: máxima preocupación por un hombre herido en barrio Toma Nueva

Ovación
Regatas Uruguay se suma a la lista de bajas para la Liga Federal

Regatas Uruguay se suma a la lista de bajas para la Liga Federal

Rocamora celebró su primera victoria en el año

Rocamora celebró su primera victoria en el año

Gesto que quedará para siempre: La Academia de General Galarza recibió un colectivo donado por un exjugador

Gesto que quedará para siempre: La Academia de General Galarza recibió un colectivo donado por un exjugador

Newcastle y Manchester City abren las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra

Newcastle y Manchester City abren las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra

Luciano Benavides ganó por tercera vez en el Dakar 2026 y saltó a la cima

Luciano Benavides ganó por tercera vez en el Dakar 2026 y saltó a la cima

La provincia
Vecinos de Paraná II preocupados por el agua potable

Vecinos de Paraná II preocupados por el agua potable

El Festival Popular vuelve con música en vivo, feria y el Concurso de Cebadores

El Festival Popular vuelve con música en vivo, feria y el Concurso de Cebadores

San José UTE expresó su pesar por la muerte de un pasajero en Paraná

San José UTE expresó su pesar por la muerte de un pasajero en Paraná

Colón: José Luis Walser explicó el viaje a Brasil junto a su familia

Colón: José Luis Walser explicó el viaje a Brasil junto a su familia

Noche de rock con Eruca Sativa y artistas locales en el Anfiteatro Santángelo

Noche de rock con Eruca Sativa y artistas locales en el Anfiteatro Santángelo

Dejanos tu comentario