Uno Entre Rios | Escenario | Cine Bajo las Estrellas

Cine bajo las Estrellas inicia una nueva edición este domingo en Paraná

El domingo 18 de enero comenzará una nueva edición del ciclo Cine bajo las Estrellas, una propuesta que para disfrutar del cine argentino y regional

13 de enero 2026 · 10:51hs
Belén

Belén, película dirigida por Dolores Fonzi 
Cortometraje entrerriano Usuario desconocido

Cortometraje entrerriano Usuario desconocido, de Leandro Gómez

Este domingo 18 de enero comenzará en Paraná una nueva edición del ciclo Cine bajo las Estrellas, una propuesta que invita a disfrutar del cine argentino y regional en espacios públicos, con entrada libre y gratuita.

Cine bajo las Estrellas

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), en articulación con la Municipalidad de Paraná. La primera función tendrá lugar desde las 20 en el Anfiteatro Héctor Santángelo.

El Festival Popular vuelve con música en vivo, feria y el Concurso de Cebadores

El Festival Popular vuelve con música en vivo, feria y el Concurso de Cebadores

Noche de rock con Eruca Sativa y artistas locales en el Anfiteatro Santángelo

Noche de rock con Eruca Sativa y artistas locales en el Anfiteatro Santángelo

En la apertura del ciclo se proyectará Belén, película dirigida por Dolores Fonzi y estrenada en 2025. El film está basado en un caso real ocurrido en Tucumán en 2014 y relata la historia de una joven que ingresa a un hospital con un fuerte dolor abdominal sin saber que está embarazada. Tras despertar esposada a una camilla y rodeada de policías, es acusada de haberse provocado un aborto. Luego de dos años de prisión preventiva, recibe una condena de ocho años por homicidio agravado por el vínculo. Una abogada tucumana encabeza la lucha por su libertad, acompañada por el apoyo de mujeres y organizaciones que buscan revertir la sentencia.

Usuario desconocido, cortometraje

La jornada incluirá además la proyección del cortometraje entrerriano Usuario desconocido, de Leandro Gómez. La historia sigue a Camila, quien acaba de mudarse y retoma su rutina de ejercicios utilizando una aplicación de inteligencia artificial. Lo que comienza como una práctica cotidiana se vuelve inquietante, en un entorno marcado por cajas sin abrir, silencios y una tecnología que irrumpe de manera inesperada.

Ambas producciones integraron la programación del último Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), organizado por el IAAER. La actividad forma parte de CUAC! Cultura Activa Verano, la agenda cultural que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla durante la temporada estival en distintas localidades de la provincia.

LEER MÁS: Crespo se prepara para la 52ª Fiesta Provincial de la Cerveza

Cine Bajo las Estrellas Paraná Cine Anfiteatro Héctor Santángelo
Noticias relacionadas
Abierta la convocatoria para los Carnavales Oficiales de Paraná 2026

Abierta la convocatoria para los Carnavales Oficiales de Paraná 2026

El Premate de Cebadores renovó la difusión de la cultura matera en el Parque Lineal Sur

El Premate de Cebadores renovó la difusión de la cultura matera en el Parque Lineal Sur

Emanuel Noir echó personas alrededor del escenario en la Fiesta Nacional del Lago

Emanuel Noir echó personas alrededor del escenario en la Fiesta Nacional del Lago

Cosquín Rock Brasil 2026: conocé la grilla completa del festival

Cosquín Rock Brasil 2026: conocé la grilla completa del festival

Ver comentarios

Lo último

Vecinos de Paraná II preocupados por el agua potable

Vecinos de Paraná II preocupados por el agua potable

Desregulación en micros de larga distancia: empresas podrán elegir cómo identificar valijas

Desregulación en micros de larga distancia: empresas podrán elegir cómo identificar valijas

El Festival Popular vuelve con música en vivo, feria y el Concurso de Cebadores

El Festival Popular vuelve con música en vivo, feria y el Concurso de Cebadores

Ultimo Momento
Vecinos de Paraná II preocupados por el agua potable

Vecinos de Paraná II preocupados por el agua potable

Desregulación en micros de larga distancia: empresas podrán elegir cómo identificar valijas

Desregulación en micros de larga distancia: empresas podrán elegir cómo identificar valijas

El Festival Popular vuelve con música en vivo, feria y el Concurso de Cebadores

El Festival Popular vuelve con música en vivo, feria y el Concurso de Cebadores

San José UTE expresó su pesar por la muerte de un pasajero en Paraná

San José UTE expresó su pesar por la muerte de un pasajero en Paraná

Colón: José Luis Walser explicó el viaje a Brasil junto a su familia

Colón: José Luis Walser explicó el viaje a Brasil junto a su familia

Policiales
Paraná: motociclista perdió la vida tras un siniestro vial

Paraná: motociclista perdió la vida tras un siniestro vial

Paraná: murió el pasajero que se había caído al descender de un colectivo

Paraná: murió el pasajero que se había caído al descender de un colectivo

Grave accidente con un colectivo en el microcentro de Paraná: un pasajero de 77 años lucha por su vida

Grave accidente con un colectivo en el microcentro de Paraná: un pasajero de 77 años lucha por su vida

Paraná: dos detenidos por agredir a un hombre tras la compra de una lancha

Paraná: dos detenidos por agredir a un hombre tras la compra de una lancha

Balazo en la cabeza: máxima preocupación por un hombre herido en barrio Toma Nueva

Balazo en la cabeza: máxima preocupación por un hombre herido en barrio Toma Nueva

Ovación
Regatas Uruguay se suma a la lista de bajas para la Liga Federal

Regatas Uruguay se suma a la lista de bajas para la Liga Federal

Rocamora celebró su primera victoria en el año

Rocamora celebró su primera victoria en el año

Gesto que quedará para siempre: La Academia de General Galarza recibió un colectivo donado por un exjugador

Gesto que quedará para siempre: La Academia de General Galarza recibió un colectivo donado por un exjugador

Newcastle y Manchester City abren las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra

Newcastle y Manchester City abren las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra

Luciano Benavides ganó por tercera vez en el Dakar 2026 y saltó a la cima

Luciano Benavides ganó por tercera vez en el Dakar 2026 y saltó a la cima

La provincia
Vecinos de Paraná II preocupados por el agua potable

Vecinos de Paraná II preocupados por el agua potable

El Festival Popular vuelve con música en vivo, feria y el Concurso de Cebadores

El Festival Popular vuelve con música en vivo, feria y el Concurso de Cebadores

San José UTE expresó su pesar por la muerte de un pasajero en Paraná

San José UTE expresó su pesar por la muerte de un pasajero en Paraná

Colón: José Luis Walser explicó el viaje a Brasil junto a su familia

Colón: José Luis Walser explicó el viaje a Brasil junto a su familia

Noche de rock con Eruca Sativa y artistas locales en el Anfiteatro Santángelo

Noche de rock con Eruca Sativa y artistas locales en el Anfiteatro Santángelo

Dejanos tu comentario