Cine bajo las Estrellas inicia una nueva edición este domingo en Paraná

El domingo 18 de enero comenzará una nueva edición del ciclo Cine bajo las Estrellas, una propuesta que para disfrutar del cine argentino y regional

Este domingo 18 de enero comenzará en Paraná una nueva edición del ciclo Cine bajo las Estrellas, una propuesta que invita a disfrutar del cine argentino y regional en espacios públicos, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), en articulación con la Municipalidad de Paraná. La primera función tendrá lugar desde las 20 en el Anfiteatro Héctor Santángelo.

En la apertura del ciclo se proyectará Belén, película dirigida por Dolores Fonzi y estrenada en 2025. El film está basado en un caso real ocurrido en Tucumán en 2014 y relata la historia de una joven que ingresa a un hospital con un fuerte dolor abdominal sin saber que está embarazada. Tras despertar esposada a una camilla y rodeada de policías, es acusada de haberse provocado un aborto. Luego de dos años de prisión preventiva, recibe una condena de ocho años por homicidio agravado por el vínculo. Una abogada tucumana encabeza la lucha por su libertad, acompañada por el apoyo de mujeres y organizaciones que buscan revertir la sentencia.

Usuario desconocido, cortometraje

La jornada incluirá además la proyección del cortometraje entrerriano Usuario desconocido, de Leandro Gómez. La historia sigue a Camila, quien acaba de mudarse y retoma su rutina de ejercicios utilizando una aplicación de inteligencia artificial. Lo que comienza como una práctica cotidiana se vuelve inquietante, en un entorno marcado por cajas sin abrir, silencios y una tecnología que irrumpe de manera inesperada.

Ambas producciones integraron la programación del último Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), organizado por el IAAER. La actividad forma parte de CUAC! Cultura Activa Verano, la agenda cultural que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla durante la temporada estival en distintas localidades de la provincia.