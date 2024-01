Me Gusta TV y radio: Una marca registrada del turismo La periodista, Ivana Centurión, es la conductora y fundadora de Me Gusta TV y radio. Un programa dedicado al turismo provincial. Por Aldana Martínez 9 de enero 2024 · 12:44hs

Me Gusta TV y Radio son sueños hechos realidad. Programas dedicados al turismo provincial que buscan constantemente mostrar lo hermoso de nuestra región. La conductora y fundadora del ciclo Me Gusta TV mantuvo un diálogo con UNO donde comentó de qué se trata el programa y cuáles son sus objetivos: “Porque vas a encontrar todo aquello que te gusta, aquello en lo que vas a decir: Me gusta”.

Asi definió Ivana Centurión al ciclo que lleva adelante tanto en radio como en televisión. Ella considera que se trata de una marca registrada que busca crecer constantemente. La locutora Ivana Centurión y su pareja Luis Boeykens produjeron el programa de turismo que se emite todos los domingos a las 22 por Canal Once, Me gusta TV; y que, al cumplir un año, incursionó en el nuevo camino de Me Gusta Radio todos los viernes a las 21 por Radio UNER (Universidad Nacional de Entre Ríos): “La intención del programa es que se conozcan las distintas localidades de la provincia que pueden ser un punto turístico”, indicó Ivana a UNO.

IVANA CENTURION ME GUSTA TV Y RADIO.jpg En principio, la locutora y el realizador audiovisual conocieron el periodismo turístico cuando fueron corresponsales de Entre Ríos en el programa Fiestas Argentinas. Allí quedaron encantados con el formato y decidieron crear su propio programa: “Siempre me gustó el turismo de nuestra provincia; visitar, conocer e investigar sobre los lugares”, precisó la conductora y agregó: “La idea es brindar propuestas para que la gente pueda salir a pasear”. LEER MÁS: Comienza este domingo el programa "Me Gusta Tv" en Canal Once En ese marco, dijo que la investigación para cada uno de los programas conlleva la relación codo a codo con las distintas Secretarías de Turismo de la provincia. Es por eso que la producción se realiza durante toda la semana y en mucho de los casos con meses de anticipación ya que conlleva realizar un viaje: “No es solo salir y hacer notas. Trabajamos con muchísima anticipación para poder organizarnos”, dijo. En cuanto al nombre de “Me Gusta”, dijo que consideraba que el mismo tenía que incluir la característica esencial del turismo y el viaje pero que tampoco quería caer en el cliché como algo relacionado al viaje y al turismo, sino más bien pensar en aquello que uno busca cuando está de vacaciones o visita un lugar nuevo: “Pensamos en aquello que te guste. Un lugar donde pasear, donde comer; distintas propuestas que también las relacionamos con el ‘me gusta’ en las redes sociales.Además, que el televidente vea algo y diga: ‘Si. Me gusta’”, comentó la locutora nacional. Las temáticas que aborda el programa son gastronomía, turismo, paseos, hoteles, spa, gym, y eventos. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ivana Centurion (@locutoraivanacenturion) “La idea es que la marca se conozca y seguir con ella por mucho tiempo más”, expresó Ivana sobre los planes a futuro y cómo ve hoy ambos programas. Se trata de una iniciativa que además los reunía como un proyecto a futuro y que finalmente se concretó. Entre otras cosas, agradeció a Canal Once por la posibilidad y la apuesta. Finalmente, la conductora del ciclo dijo que es muy buena la dinámica que tienen con Luis no solo por ser pareja sino también porque hay mucho diálogo respecto a lo laboral: “Se podría decir que tenemos tres hijos: Juan Boeykens de 11 años, Lola Boeykens de 6 años y Me Gusta TV”.