Mayra Homar vuelve a Paraná para presentar dos obras en "Íntimo Teatro"

Recuerdo. "Cuando me fui no conocía Buenos Aires, solo había ido una vez con mis compañeros para participar de Feliz domingo para la juventud." Foto UNO/ Mateo Oviedo

Mayra Homar es una actriz entrerriana que forjó su carrera en Buenos Aires y se convirtió en referente del teatro y la televisión. De la mano del programa Cultura Encendida, vuelve a Paraná para presentar dos obras en el marco del ciclo Íntimo Teatro, que se desarrollará desde hoy en la Casa de la Cultura de Entre Ríos.

“Estuvimos en el Encuentro Entrerriano de Teatro con Sólo llamé para decirte que te amo, una comedia dramática de Nelson Valente, también hicimos una función en Paraná, en La Vieja Usina, que estuvo muy linda. Como nos fue tan bien y gustó tanto nos volvieron a convocar. “En Capital Federal ya tuve la experiencia de hacer teatro íntimo y es buenísima, el espectador está muy cerca del actor, entonces lo ve, lo siente, ve cada expresión. Uno siente la energía del espectador y él siente tu energía. Es una cosa muy distinta a hacer una obra teatral a la italiana, donde uno está en el escenario y abajo tenés a 500 personas”, dijo a Escenario.

Además presentarán una obra de microteatro, El silencio de Mónica, una comedia brevísima, también escrita por Nelson Valente: “Como dura 15 minutos vamos a hacer cuatro funciones por día. Va a empezar a las 21, y de ahí en horarios rotativos. Está buenísimo que la gente tenga la oportunidad de ver estas obras cortitas, que son ideales para quienes no están acostumbrados a ir a ver teatro. En Capital Federal el microteatro es un formato que está muy de moda y nuestra obra anduvo más que bien. Ahora la traemos a Paraná, una obra que hace reír mucho, pero también te hace pensar. Me gusta que el teatro te deje pensando, que de alguna u otra forma te sientas identificado con un personaje o que te recuerde a alguien que conocés, a algo que viviste. Que vayas a cenar después de la función y comentes la obra con los demás. Nelson Valente escribe de esa manera, que es natural, cotidiana, que es imposible que uno no se sienta interpelado”, manifestó.

En este sentido, la actriz destacó que en Buenos Aires se hacen ciclos de microteatro con 18 obras por mes, todas con una duración máxima de 15 minutos, con funciones una tras de otra: “Abajo tenés un bar, bajás y tomás algo, después volvés a subir y ves otra obra. Capaz que en una noche ves cuatro o cinco obras. Y así se anima a ir gente que no suele ir al teatro y después resulta que empiezan a ver obras más largas, en una sala convencional. Es una experiencia diferente y es una adaptación a los tiempos de hoy, donde todo es rápido, exprés”.

Primeros pasos

Mayra Homar nació en Hasenkamp pero se crió en María Grande. A los cinco años, se mudó con su familia a Paraná. Asistió a la escuela primaria Osvaldo Magnasco y cursó el secundario en la Escuela Normal, donde también hizo el profesorado de Enseñanza de Nivel Preescolar.

“Estudié el secundario en la Escuela Normal Superior José María Torres, y teníamos la posibilidad de elegir talleres. Yo tenía 14 o 15 años y elegí el taller de teatro, que lo dictaba Rubén Puchi Vera, y él me transmitió la pasión y el compromiso que implica hacer teatro. Recuerdo, entre otras cosas, que si el ensayo empezaba a las 10 de la mañana y vos llegabas a las 10 y dos minutos, no te dejaba pasar. Y en el teatro es así, llegaste unos minutos tarde y dejaste colgados a todos tus compañeros. Y de él aprendí mucho, es un gran profesional”.

De la mano de Vera comenzó su travesía hacia el mundo del teatro: “Con Puchi ganamos el Provincial de Teatro y fuimos a representar a la provincia a Buenos Aires; y allí vi un nivel increíble, desde la técnica de los actores hasta puestas increíbles. Y yo decidí que quería saber más, empecé a averiguar y acá no había dónde estudiar teatro a ese nivel. Había que irse a Buenos Aires. Así que junté plata y me fui a los 21 años. No conocía a nadie, no tenía contactos, no sabía ni dónde iba a parar, a las 11 de la noche fui a una pensión de estudiantes guiándome con un mapita. No conocía Buenos Aires, sólo había ido una vez con mis compañeros del secundario para participar de Feliz domingo para la juventud”, relató la actriz.

En Buenos Aires se inscribió en el Conservatorio de Arte Dramático, al que ingresó luego de rendir exámenes. Además de las herramientas y conceptos teóricos que le brindaría la academia, el ámbito también le abriría las puertas para entrar de lleno a jugar en las ligas mayores del ambiente teatral. En una de las muestras que presentaban los alumnos del conservatorio, Homar llamó la atención del director José María Muscari, que en ese entonces hacía sus primeras armas en el off teatral porteño: “Él me llamó para hacer una obra, Mujeres de carne podrida, con la que hicimos dos años de temporada en Capital, nos vio Sebastián Ortega y le encantó, así que nos ayudó a ir a Mar del Plata, donde ganamos un montón de premios, compitiendo con obras comerciales cuando nosotros veníamos del off. Fue una cosa muy rara y significó el gran salto para Muscari. Después yo hice otras obras con él, fueron mis primeros pasos en el teatro”.

Tiempo después, haciendo teatro con Muscari, un productor de tevé vio a Mayra en acción y la convocó para participar de EnAmorArte, una serie televisiva de Underground, la productora de Sebastián Ortega, donde compartió créditos con China Zorrilla, Mario Pasik, Celeste Cid, Emmanuel Ortega y otros. Le fue bien en televisión, luego pasó a hacer teatro comercial y alternarlo con trabajo televisivo y teatro independiente. “Después me llamaron para hacer Fanny la fan; luego La Caída, una serie de la Televisión Pública a la que le fue muy bien; también filmé con Suar para la serie Chueco en línea. En cine estoy incursionando y estuve en la película La misma sangre, que se estrenó este año, donde compartí escenas con Oscar Martínez; además me acaban de llamar para hacer unas escenas en la próxima película de Marcos Carnevale”, resumió.

Pero Mayra no quiere abandonar sus orígenes, las tablas: “Realmente estoy contenta de tener mucho trabajo en teatro, hasta diciembre estoy a full. Y felicito a la gente de Cultura de Entre Ríos que tuvo esta iniciativa tan linda, donde hay obras de otros artistas entrerrianos que son increíbles. Esperemos que el público acompañe y disfrute de todo esto que es con entrada gratuita”.

Íntimo Teatro

Hoy, mañana y el sábado, en la Casa de la Cultura habrá doble función, a las 20 y a las 22, de Solo llamé para decirte que te amo, de Nelson Valente.

El jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de julio y viernes de agosto, se presentará Rascar donde la máscara no pica, del grupo La Puerta Teatro (Concordia). Esos mismos días, en horarios rotativos desde las 21, se presentará El silencio de Mónica, de Nelson Valente. También se podrá ver CasaBardo (Teatro Íntimo en dos ambientes). La entrada es gratuita y puede retirarse una hora antes del comienzo de la función.