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Capibaras XV visitará a Peñarol

esde las 20.06, Capibaras XV se presentará en Montevideo, por la octava fecha del Súper Rugby Américas.

20 de abril 2026 · 08:45hs
El paranaense Diego Correa será titular en Capibaras XV.

El paranaense Diego Correa será titular en Capibaras XV.

Con los paranaenses Diego Correa, Felipe Villagrán, Bruno Heit, Lautaro Cipriani y Franco Rossetto como titulares, Capibaras XV se presentará este lunes en la cancha Charrúa de Montevideo, donde visitará al campeón vigente, Peñarol, por la octava fecha (primera de la segunda rueda) del Súper Rugby Américas.

El partido fue fixturado para las 20.06 y contará con el arbitraje de Gonzalo De Achaval.

Partidazo Capibaras v. Tarucas.

Capibaras XV ganó un partidazo a Tarucas en Rosario

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La franquicia del Litoral, que viene de ganarle como local a Tarucas por 39 a 28, se encuentra en la quinta posición con 21 puntos, y visitará al Manya, equipo al que derrotó en su estreno en la competencia y sobre el que tratará de imponerse nuevamente.

Peñarol está sexto con 14 unidades.

Formación de Capibaras XV

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