Uno Entre Rios | Ovación | Capibaras XV

Capibaras XV debuta en el Súper Rugby Américas

Con presencia paranaense, Capibaras XV se enfrentará ante el campeón Peñarol, por la primera fecha del certamen.

21 de febrero 2026 · 08:25hs
El partido se jugará desde las 20.30 en el Hipódromo de Rosario.

El partido se jugará desde las 20.30 en el Hipódromo de Rosario.

El un día histórico para el rugby regional. Este sábado se producirá el debut de Capibaras XV en el Súper Rugby Américas. La franquicia del Litoral tendrá un difícil compromiso en su estreno: recibirá ni más ni menos que al último campeón, Peñarol de Montevideo, desde las 20.30 en el Hipódromo de Rosario.

La primera alineación contará con la presencia de cuatro paranaenses en la formación titular y uno en el banco de suplentes, tal como lo confirmó el entrenador Nicolás Galatro. En la formación inicial se destacan la presencia de Diego Correa (club Estudiantes) en el pack de forwards, mientras que entre los backs estarán Bruno Heit, Franco Rossetto (ambos también del CAE) y Tomás Sigura (de Tilcara). En tanto, esperando por una oportunidad para ingresar se encontrará Felipe Villagrán, otro hombre del Albinegro de Paraná.

Franco Rossetto jugará otra vez en el Súper Rugby Américas, esta vez con Capibaras XV.

Capibaras XV tendrá a cuatro paranaenses en la formación para el debut

El plantel de Capibaras XV en la presentación.

Capibaras XV fue presentado oficialmente en Paraná y ya se prepara para su histórico debut

Cómo formarán Capibaras XV y Peñarol

El local saldrá a la cancha con Diego Correa, Manuel Cuneo, Enzo Avaca; Lorenzo Colidio, Lucas Bur; Ignacio Gandini, Jerónimo Gómez Vara, Manuel Bernstein; Alejo Sugasti, Juan Bautista Baronio; Franco Rossetto, Guido Chesin, Bruno Heit, Gino Dicapua y Tomás Sigura.

Los suplentes serán: Federico Cescut, Juan Ignacio Rodríguez, Lisandro Dipierri, Ignacio Gallo, Felipe Villagrán, Juan Lovell, Ignacio Dogliani y Bautista Estellés.

Por su parte, Peñarol alistará a Francisco Suárez, Joaquín Myszka, Agustín Iglesias, Baustista Cat, Manuel Rosmarino, Pedro Suárez, Lucas Bianchi, Manuel Ardao; Alejandro Molinas, Justo Ferrario; Ignacio Facciolo, Joaquín Suárez, Juan Manuel Alonso, Tomás Baca Castex y Santiago Marolda.

Al banco irán Sebastián Pérez, Mateo Perillo, Juan Francisco Bessio, José Ignacio Rodríguez, Ignacio Merli, Francisco Lawlor, Icaro Amarillo y Alfonso Perillo.

Otros partidos del Súper Rugby Américas

Por la primera fecha este sábado, desde las 18.30, también jugarán Yacaré-Pampas. Mientras que el lunes, a las 20, se medirán Dogos-Cobras. El certamen comenzó anoche, con el partido Tarucas y Selknam.

Capibaras XV Súper Rugby Américas Peñarol Rosario
Noticias relacionadas
Capibaras XV confirmó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026.

Capibaras XV se presenta oficialmente en Paraná

Independiente se ilusiona con ser protagonista en el campeonato.

Independiente Rivadavia e Independiente, el destacado del sábado

Boca empata sin goles ante Racing en una Bombonera caliente.

Boca empató sin goles ante Racing en una Bombonera caliente

El Huevo Sánchez dará un campus en Ciclista.

El Huevo Sánchez dará un campus en Ciclista

Ver comentarios

Lo último

Hallaron el cuerpo de la niña desaparecida tras el temporal en Paraná

Hallaron el cuerpo de la niña desaparecida tras el temporal en Paraná

La Justicia analizará la propuesta de los trabajadores para quedarse con Cotapa

La Justicia analizará la propuesta de los trabajadores para quedarse con Cotapa

Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

Ultimo Momento
Hallaron el cuerpo de la niña desaparecida tras el temporal en Paraná

Hallaron el cuerpo de la niña desaparecida tras el temporal en Paraná

La Justicia analizará la propuesta de los trabajadores para quedarse con Cotapa

La Justicia analizará la propuesta de los trabajadores para quedarse con Cotapa

Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

El horóscopo para este sábado 21 de febrero de 2026

El horóscopo para este sábado 21 de febrero de 2026

Independiente Rivadavia e Independiente, el destacado del sábado

Independiente Rivadavia e Independiente, el destacado del sábado

Policiales
Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

Colecta solidaria en Paraná para cubrir los gastos del velatorio de Patricia Mena

Colecta solidaria en Paraná para cubrir los gastos del velatorio de Patricia Mena

Confirmaron que el cuerpo encontrado es de la mamá Patricia Mena y siguen buscando a Chiara

Confirmaron que el cuerpo encontrado es de la mamá Patricia Mena y siguen buscando a Chiara

La Paz: falleció el conductor que se pegó un tiro luego de chocar con un camión

La Paz: falleció el conductor que se pegó un tiro luego de chocar con un camión

Santa Elena: convocan a una jornada de sensibilización para exigir justicia por casos de violencia de género

Santa Elena: convocan a una jornada de sensibilización para exigir justicia por casos de violencia de género

Ovación
Independiente Rivadavia e Independiente, el destacado del sábado

Independiente Rivadavia e Independiente, el destacado del sábado

Capibaras XV debuta en el Súper Rugby Américas

Capibaras XV debuta en el Súper Rugby Américas

Boca empató sin goles ante Racing en una Bombonera caliente

Boca empató sin goles ante Racing en una Bombonera caliente

El Huevo Sánchez dará un campus en Ciclista

El Huevo Sánchez dará un campus en Ciclista

Los equipos paranaenses conocen su camino en la Liga Federal

Los equipos paranaenses conocen su camino en la Liga Federal

La provincia
Hallaron el cuerpo de la niña desaparecida tras el temporal en Paraná

Hallaron el cuerpo de la niña desaparecida tras el temporal en Paraná

La Justicia analizará la propuesta de los trabajadores para quedarse con Cotapa

La Justicia analizará la propuesta de los trabajadores para quedarse con Cotapa

El consumo de vino no repunta: impactan la situación económica y los cambios de hábitos

El consumo de vino no repunta: impactan la situación económica y los cambios de hábitos

Paritarias: UPCN aceptó la suma no remunerativa y ATE lo analizará en asamblea

Paritarias: UPCN aceptó la suma no remunerativa y ATE lo analizará en asamblea

Búsqueda de Chiara Barrios: el rastrillaje del segundo día arrojó resultados negativos

Búsqueda de Chiara Barrios: el rastrillaje del segundo día arrojó resultados negativos

Dejanos tu comentario