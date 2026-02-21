Capibaras XV debuta en el Súper Rugby Américas Con presencia paranaense, Capibaras XV se enfrentará ante el campeón Peñarol, por la primera fecha del certamen. 21 de febrero 2026 · 08:25hs

El partido se jugará desde las 20.30 en el Hipódromo de Rosario.

El un día histórico para el rugby regional. Este sábado se producirá el debut de Capibaras XV en el Súper Rugby Américas. La franquicia del Litoral tendrá un difícil compromiso en su estreno: recibirá ni más ni menos que al último campeón, Peñarol de Montevideo, desde las 20.30 en el Hipódromo de Rosario.

La primera alineación contará con la presencia de cuatro paranaenses en la formación titular y uno en el banco de suplentes, tal como lo confirmó el entrenador Nicolás Galatro. En la formación inicial se destacan la presencia de Diego Correa (club Estudiantes) en el pack de forwards, mientras que entre los backs estarán Bruno Heit, Franco Rossetto (ambos también del CAE) y Tomás Sigura (de Tilcara). En tanto, esperando por una oportunidad para ingresar se encontrará Felipe Villagrán, otro hombre del Albinegro de Paraná.

Capibaras XV tendrá a cuatro paranaenses en la formación para el debut Capibaras XV fue presentado oficialmente en Paraná y ya se prepara para su histórico debut

Cómo formarán Capibaras XV y Peñarol El local saldrá a la cancha con Diego Correa, Manuel Cuneo, Enzo Avaca; Lorenzo Colidio, Lucas Bur; Ignacio Gandini, Jerónimo Gómez Vara, Manuel Bernstein; Alejo Sugasti, Juan Bautista Baronio; Franco Rossetto, Guido Chesin, Bruno Heit, Gino Dicapua y Tomás Sigura. Los suplentes serán: Federico Cescut, Juan Ignacio Rodríguez, Lisandro Dipierri, Ignacio Gallo, Felipe Villagrán, Juan Lovell, Ignacio Dogliani y Bautista Estellés. Por su parte, Peñarol alistará a Francisco Suárez, Joaquín Myszka, Agustín Iglesias, Baustista Cat, Manuel Rosmarino, Pedro Suárez, Lucas Bianchi, Manuel Ardao; Alejandro Molinas, Justo Ferrario; Ignacio Facciolo, Joaquín Suárez, Juan Manuel Alonso, Tomás Baca Castex y Santiago Marolda. Al banco irán Sebastián Pérez, Mateo Perillo, Juan Francisco Bessio, José Ignacio Rodríguez, Ignacio Merli, Francisco Lawlor, Icaro Amarillo y Alfonso Perillo. Otros partidos del Súper Rugby Américas Por la primera fecha este sábado, desde las 18.30, también jugarán Yacaré-Pampas. Mientras que el lunes, a las 20, se medirán Dogos-Cobras. El certamen comenzó anoche, con el partido Tarucas y Selknam.