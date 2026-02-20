En el marco de las paritarias, el Gobierno de Entre Ríos realizó una nueva oferta salarial la que fue aceptada por UPCN, mientras que ATE la analizará.

En el marco de las paritarias, UPCN aceptó la suma no remunerativa y ATE lo analizará en asamblea.

El Gobierno Provincial y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) cerraron la paritaria con acuerdo de mayoría, en la continuidad ayer del encuentro entre las partes. Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestó no estar en condiciones de aceptar lo propuesta por el gobierno provincial y lo tratará en asamblea en los próximos días.

Según se informó, los aumentos tienen vigencia a partir de febrero de 2026. Dado que UPCN tiene mayor representatividad, su aceptación permitió dar por concluida la paritaria conforme a la normativa vigente, quedando el acuerdo por mayoría sindical, garantizando que se llegue en tiempo y forma con la liquidación.

Temporal: Enersa trabaja para restablecer el servicio eléctrico en las zonas afectadas

La propuesta establece una recomposición salarial destinada a trabajadores activos y pasivos. Desde febrero de 2026 se otorgará una suma fija no remunerativa y no bonificable para trabajadores con exclusión del personal docente y de las fuerzas de seguridad.

El aumento

El monto equivale al 15,8% del sueldo correspondiente a junio de 2025, calculado sin adicionales especiales ni sumas no remunerativas, con un mínimo: 150.000 pesos y un máximo de 320.000 pesos, mientras que para el escalafón general de Enfermería el mínimo será de 160.000 pesos.

Asimismo, se dispuso un incremento del 50% en la ayuda escolar respecto del último monto percibido.

Por su parte para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que se venía abonando hasta el momento.

Por último, las partes acordaron continuar dialogando permanente para abordar temas puntuales.