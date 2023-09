Maratón Nacional de Lectura con atractivas propuestas para formar lectores

La Fundación Leer –organización no gubernamental dedicada a acercar la lectura a niños y niños a través de campañas y programas educativos- tiene abierta la inscripción para que todas las instituciones que convocan a niños, niñas y adolescentes se sumen a la 21ª Maratón Nacional de Lectura e inscribirse en https://maraton.leer.org/Inscribite/Inscripcion

Con 20 años de historia, la Maratón Nacional de Lectura de Fundación Leeres una celebración en la que participan más de cuatro millones de niños, niñas y jóvenes de todos los rincones de la Argentina. Incorporada a las agendas escolares de ministerios de educación provinciales y municipales de todo el país, la Maratón propone comunicar a la sociedad el valor de la lectura para que chicos y chicas puedan construir un futuro y una sociedad mejor. La Maratón ya es parte de la vida de escuelas, bibliotecas, centros comunitarios y otras instituciones que se preparan durante el año para ser parte de esta gran celebración nacional.

lectura.jpg

Este año, la Maratón se realizará el 29 de septiembre en todo el país, en cada una de las instituciones y comunidades participantes. Ese día, niños, niñas y jóvenes se sumarán con variadas actividades en las que los seres fantásticos saldrán de los libros de literatura para invadir las instituciones y ser parte de juegos, talleres, narraciones y exploraciones de textos clásicos y contemporáneos.

Para que todo esto sea posible, la Maratón se comienza a preparar y vivir en los meses previos. Por eso, Fundación Leer compartirá con todos los registrados de manera gratuita:

Una Guía para organizar la Maratón elaborada por especialistas con una colección de propuestas para el aula, la familia y la comunidad destinadas a acercar a los chicos y chicas a la lectura focalizada en el lema de esta nueva edición.

Actividades descargables para docentes y bibliotecarios sobre literatura fantástica y modos de acercarla a los chicas y chicas.

Ciclo de Encuentros virtuales para docentes, directivos y bibliotecarios sobre personajes y literatura fantástica.

Una nueva plataforma virtual para acceder a los mejores textos clásicos y contemporáneos junto con juegos y recursos para armar talleres de lectura y escritura.

Fundación Leer comunicará todas estas actividades y muchas propuestas más a través de sus redes sociales con el hashtag #MeSumoALeer y #LeerTeEmpodera.

“Sabemos que es momento de crear todas las oportunidades que tengamos a nuestro alcance para que cada niño y cada niña pueda y quiera leer. Solo así podrán formarse como adultos empoderados que harán valer sus derechos, saldrán en busca de sus vocaciones, se formarán, cumplirán sus sueños y serán protagonistas de una sociedad pacífica, democrática y en la que podrán desarrollarse en plenitud”, afirma Patricia Mejalelaty, directora ejecutiva de Fundación Leer.

Maratón Nacional de Lectura Fundación Leer lectores.jpg

Acerca de Fundación Leer

Fundación Leer es una organización sin fines de lucro que desde 1997 trabaja en la Argentina para acercar la lectura y los libros a niños y niñas en todas las regiones del país. En 2018, Fundación Konex le otorgó el Premio Konex Platino en la categoría Entidades Culturales. Y, en 2019, fue distinguida con el Premio Samsung Innova por su plataforma digital Leer 20-20.

Desde su creación en 1997, Fundación Leer implementó sus programas y campañas en las 23 provincias del país y en la Ciudad de Buenos Aires. Logramos 2.550.233 niños, niñas y jóvenes beneficiados por nuestros programas; entregamos 2.601.276 libros de literatura infantil y juvenil en instituciones educativas y organizaciones de educación no formal; 30.095 adultos capacitados en estrategias de enseñanza de la lectura y de la escritura; 4.475 espacios nuevos de lectura provistos con libros.

“Soñamos con un país donde todos los chicos accedan a los libros, puedan leer y disfruten de la lectura. Un país en el que la alfabetización y el amor por los libros nos abran las puertas para un futuro mejor. Trabajamos junto con familias, escuelas, centros comunitarios, empresas y diversas organizaciones”, explica Patricia Mejalelaty, directora de Fundación Leer.