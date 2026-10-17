Stefano Margaritora, el cirujano que operó al papa León XIV, consideró que "no hay motivos clínicos" para que el Sumo Pontífice no pueda viajar.

Papa León XIV: "No hay motivos clínicos para que no se pueda realizar el viaje a Sudamérica".

Stefano Margaritora, el cirujano que operó al papa León XIV en el Policlínico Gemelli de Roma por un adenocarcinoma pulmonar, consideró que "no hay motivos clínicos" para que el Sumo Pontífice "no pueda realizar el viaje a Sudamérica", previsto para el próximo mes.

“Si lo tratamos como a una persona normal, después de este tipo de intervención considero que se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa”, manifestó el catedrático.

En este sentido, precisó que León XIV “podría estar recuperado dentro de unos diez días más”, por lo que, según señaló, “en cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”, al tiempo que lo calificó de “paciente ideal”.

“En el momento del alta hospitalaria, el papa León se encontraba en unas condiciones clínicas absolutamente satisfactorias. Sus análisis de sangre eran completamente normales y la función cardíaca estaba en orden. La reexpansión del pulmón después de la intervención está siguiendo los plazos previstos habitualmente. Por tanto, en términos generales, su estado es bueno”, detalló Margaritora, en diálogo con Vatican News.

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Además, sostuvo que el descubrimiento del adenocarcinoma pulmonar fue “absolutamente fortuito” porque “como siempre, por desgracia, sucede con frecuencia”, y explicó: “Al realizarle unas pruebas rutinarias del abdomen, se descubrió en el tórax, en las bases pulmonares, una pequeña mancha. Esto es bastante normal, porque cuando se realizan pruebas radiológicas del abdomen, dado que el diafragma tiene una forma similar a la de un paracaídas, normalmente se visualizan las bases pulmonares”.

“Pero, desde luego, si aquella pequeña mancha hubiera estado un poco más arriba, no se habría visto”, añadió el director de la Unidad Operativa Compleja de Cirugía Torácica del Policlínico Agostino Gemelli IRCCS, quien agregó que la intervención quirúrgica se trató de un procedimiento de “rutina”.

“Estamos realmente muy contentos, porque el Santo Padre, durante su recuperación posoperatoria, se ha implicado en cuerpo y alma, como hacen las personas más motivadas después de este tipo de operaciones”, expresó el médico.

León XIV ya regresó al Vaticano y este domingo rezará el Angelus tras permanecer internado en el centro de salud de Roma.