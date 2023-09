Los sábados de septiembre son de Litoral Comedia en Arteatro

Además organiza talleres y presentaciones de espectáculos con artistas de larga trayectoria en la materia.

Entre ellos se destacan, Señales de Humor (Germán Ven, Gabriel Gómez y Gustavo Valiente), Federico Simonetti (Bs. As.), Brian Rullansky (Bs. As), Srta. Bimbo y Noelia Custodio (Bs. As.), Guillermo Selci (Bs. As.), Laila Roth (Bs. As.) Damián Quilicci (Bs. As) y Luis Rubio (Rosario), entre muchos otros.

En 2017 y 2018 organizó el Festival de Stand Up del Litoral con artistas de Paraná, Santa Fe, Rosario y Buenos Aires. Durante el año 2020, año pandémico, se re inventaron y presentaron un especial de comedia en dos episodios: Litoral Streaming Comedy.

En tanto en 2021, volvió a las funciones presenciales con su material renovado presentándose en distintos espacios de la región.

Este año 2023 presentaron su nuevo espectáculo con el que hacen temporada en el Club Litoral de Comedia

“En Argentina hay algunos clubes de comedia que están proliferando como los hay en Estrados Unidos, Londres, Madrid, este es el primer lugar de Stand Up en Paraná” aseguró Nacho Koornstra.

El artista agregó: “Este espacio se dedica básicamente al Stand Up para la comedia de pie o comedia de frente. Nosotros quisimos a partir de nuestra relación con Juan Carlos Gallegos , la negra Crola y Art Teatro, que es una salita con capacidad para 50 personas, instalar y hacer una experiencia que nos permite un poco la intimidad que se necesita y que tienen esos espacios habitualmente”.

Por el mes de la primavera se presentaran todos los sábados espectáculos diferentes en base al humor, que es la base del Standa Up, deslizó el artista.

Se suelen programar cuatro o cinco espectáculos dependiendo de la cantidad de sábados que tenga el mes.

Para los diferentes Shows se convocan artistas de diferentes provincias como Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y todos aquellos que quieran participar sin importar a la provincia que pertenezcan.

Este sábado inician con el ciclo que se desarrollara durante Septiembre a las 21.30 en La Sala Arteatro, Tucumán 378 de la Ciudad de Paraná.

En esta oportunidad la propuestas tiene clown, música y humor a través del Stand UP.

La cita es a la gorra como en otras oportunidades. Además, contará con cantina de empanadas y bebidas para quienes asistan a la función a precios populares, indicaron desde la organización del evento.

¿Que es el Stand Up?

Stand Up es una expresión en inglés que significa “ponerse de pie”. Es una manera de hacer comedia. en este caso el actor o comediante interactúa de forma directa con el público.

La persona que realiza este tipo de show se le conoce como comediante de pie y si su acto consiste en un monólogo, se le llama monologuista.

El stand up consiste en una función llena de humor en donde el comediante se encuentra en un escenario, parado frente al público, sin nada más que su propia voz y su carisma para hacer reír a los asistentes a través de sus chistes. En la actualidad esta manera de ofrecer espectáculos de humor es muy popular.

Muchos de los que participan en estos eventos son profesionales del teatro, el clown, las artes escénicas y la actuación completando así un grupo de habilidades que tienen que estar asociados con el ejercicio y la seguridad, para así poder lograr tener éxito y sobresalir.

Este tipo de humor se ha podido observar que surge con la particularidad de contar historias de lo cotidiano y vivencias personales las cuales pueden ser reales o imaginarias.

Ademas incorporan anécdotas del publico permitiendo así el intercambio de historias con los presentes. Durante estas participaciones la ironía y el cinismos juega un papel importante a la hora de reírse de uno mismo y el público.

Se puede decir que el stand up, es una manera de acercarse mejor al público, a diferencia de las otras formas tradicionales de hacer humor, ya que los asistentes al show, en la mayoría de los casos terminan por identificarse con las situaciones planteadas por el artista, lo que genera un mayor impacto en el espectador.

Los temas que se tocan en el show, generalmente se unen de forma errática, diversas y divertidas, es decir que pueden partir de anécdotas personales hasta reflexiones acerca de la vida misma o la actualidad socio política.

El Stand Up es un genero de comedia que busca que su publico pase un rato alegre y divertido, dejando de lado las tragedias cotidianas de la vida, en donde pueden reírse de si mismo e identificarse con las anécdotas relatadas.

En fin, una propuesta humorística que contempla la realidad, dejando a un lado la dimensión trágica o llena de drama de la vida. En el mes de septiembre continúan los talleres de comedia en Paraná.

