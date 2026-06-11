Uno Entre Rios | Fogón Entrerriano

Continúa el ciclo Fogón Entrerriano con un encuentro cultural en Santa Anita

La actividad se realizará este sábado 13 de junio desde las 19 en el Salón Centenario. Habrá espectáculos artísticos, feria de emprendedores y servicio de cantina

11 de junio 2026 · 14:16hs
Continúa el ciclo Fogón Entrerriano con un encuentro cultural en Santa Anita

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos invita a participar de una nueva edición de Fogón Entrerriano, el ciclo que recorre distintas localidades de la provincia con propuestas artísticas y culturales de acceso libre y gratuito. La actividad se realizará este sábado 13 de junio a partir de las 19 en el Salón Centenario de Santa Anita.

La Secretaría de Cultura invita a una nueva jornada de Fogón Entrerriano

La programación reunirá a músicos, bailarines y agrupaciones de diferentes puntos de Entre Ríos. Actuarán Leti Fiorotto, Ritmo Inmigrante, el Ballet Municipal de Santa Anita, el Ballet Entrelazando Culturas de Primero de Mayo, el Taller Municipal Entrelazando de Pronunciamiento, Gabi Piccini y Gabriel Morán.

Además de los espectáculos artísticos, la jornada contará con una feria de emprendedores y servicio de cantina, en una propuesta pensada para compartir en familia y fortalecer los espacios de encuentro comunitario.

La iniciativa da continuidad al ciclo Fogón Entrerriano, uno de los programas impulsados por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a los municipios anfitriones. Su objetivo es ampliar los circuitos de circulación artística, promover el intercambio cultural entre localidades y acercar propuestas de distintas disciplinas a públicos de toda la provincia.

La propuesta forma parte de las acciones orientadas a federalizar y descentralizar la actividad cultural entrerriana, generando oportunidades para que artistas y agrupaciones puedan presentar su trabajo en diversos escenarios del territorio provincial.

La entrada será libre y gratuita.

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Fogón Entrerriano Santa Anita cultural Jornada Secretaría de Cultura
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