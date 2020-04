"Los Libres", un largometraje que verá la luz al final de la cuarentena

Quienes trabajan en el arte, durante estos días de cuarentena sólo pueden dedicarse a planificar, crear y maquetar proyectos. En ese plan se encuentra el Grupo Transmedia Argentina, una productora audiovisual que nació en el seno de la Biblioteca Popular Pedro Lemebel, del barrio El Sol; grupo que también es responsable de la realización anual del Paraná International Film Festival (PIFF), que va en camino a su tercera edición.

Actualmente están preparando un nuevo largometraje, se llamará Los Libres y está basado en un libreto original de un autor paranaense.

“Estamos en etapa de preproducción de un nuevo largometraje, sobre un libro original de Ariel Lemelson, escritor paranaense que nos hizo llegar su guión hace un año aproximadamente. Lo leímos con el equipo, así como mucho material que nos llega, nos pareció una propuesta distinta e interesante. Aborda la comedia negra, con momentos de humor satírico. Por lo que decidimos tomar el desafío y en lo personal, no he dirigido el género por lo que me entusiasma mucho este proyecto”, dijo a Escenario el realizador Esteban Amatti, quien está al frente del Grupo Transmedia Argentina.

Los Libres es una comedia oscura, con acción e intrigas, una distopia social, que propone pensar cómo se para nuestra sociedad frente a la injusticia. La historia ocurre en un país imaginario donde un gobierno de facto ejerce el poder ilimitado y un grupo de ciudadanos muy particulares decide poner fin a esta tortura social.

“En diciembre, hicimos un casting en el Espacio Jai, al que concurrieron más de 80 actores, y actrices de distintas edades, formación y experiencia actoral. De ese casting surgió el grueso del elenco, al que luego se sumó como invitado Gonzalo Milens, que actuó en El Marginal, Puerta 7, La Herencia, es un actor con el que estuve trabajando el año pasado en Buenos Aires, en dos proyectos, La Venganza y Mi propio destino. Y nos habíamos prometido volver a trabajar en algún momento en mi ciudad”, destacó Amatti.

En el elenco participan actores entrerrianos de gran experiencia como Marcelo Atelman (Tiempo de Lito, Oración, Noches de Fútbol), Javier Scooby Del Valle, Marcela Kowalsky, Miguel Chini, Sergio Hereñu, Indio Garcia, Francisco Padula, Juan Cruz Arispe, Maximiliano Boyero y Catalina Amatti, además de un gran número de extras a los que iremos convocando más cerca de la fecha.

“Estamos pre produciendo totalmente en forma on line, lo que también es un nuevo desafío. La idea es ajustar el tiempo de rodaje de manera muy exhaustiva, para que una vez terminada la cuarentena podamos concluir en cuatro semanas de rodaje, teniendo en cuenta que puede retrasarse o incluirse retomas, el tiempo máximo serían cinco semanas y en julio estaríamos entrando a montaje y post producción. Para que no compita en energía con la edición 2020 del Paraná International Film Festival (PIFF) que tenemos programada para la primera semana de septiembre, como lo fue el año anterior”, describió .

El PIFF ya está recorriendo su tercera edición; la idea es estrenar Los Libres en ese marco y fuera de competencia, así como en el 2019 estrenaron Ballet-Pasión, un documental sobre la carrera artística del joven bailarín paranaense, Ciro Mansilla. Ese filme tuvo una muy buena recibida por parte del público y los visitantes de otros países que participaron del festival. Los Libres se proyectará también fuera de concurso en el FECINEU (Festival de Cine Independiente de Neuquén) en octubre, donde Amatti será parte del jurado.

Cabe aclarar que, una vez terminado, el largometraje también se presentará en las plataformas digitales en las que el Grupo Transmedia Argentina viene participando para la difusión de su material, como Festhome y Indiehome, TV, así como en los circuitos de festivales independientes en los que se mueven todos los trabajos de la productora.

“Para nuestro trabajo, más aún en estas circunstancias donde todo el mundo de la creación y el espectáculo están parados y con el peso de no poder generar recursos económicos reales, concretos, es muy valiosa la difusión que nos aportan los medios. Producir en estas circunstancias es crear una ilusión en el equipo técnico, creativo y actoral, es como un salto de fe. Por eso convocamos a aquellos que creen en la creatividad local, a quienes ven el Arte como el oxígeno de la sociedad, que nos apoyen en este nuevo proyecto”, dijo Amatti y añadió: “Todo el Taller de producción y alfabetización audiovisual de la Biblioteca Pedro Lemebel, así como el Centro de Investigación en Cine y Videoarte Experimental, estamos apostando a generar ficción local, como una manera de representarnos a nosotros mismos y así crecer nuestra identidad. Para reconocernos una y otra vez, frente en las alegrías y los logros pero también en las coyunturas complejas como las que estamos viviendo en estos días”.

Quienes deseen colaborar, pueden comunicarse a los teléfonos (0343) 4374203 o 3434634822. Vía Facebook al Grupo Transmedia Argentina o al correo electrónico grupotransmediargentina@gmail.com.