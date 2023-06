Llega una nueva noche de rock y metal en Paraná

El recital trasciende las fronteras de la ciudad con la presencia de los músicos destacados que se presentarán esa noche. El heavy metal extremo es un subgénero del metal que reúne a las expresiones más fuertes de la cultura metálica. Tienen numerosos representantes a nivel mundial y el sábado se suben al escenario representantes de la región.

La Tokata Producciones es una productora de eventos de Paraná conformada por profesionales locales con el objetivo de acompañar la difusión, expresión y el crecimiento de la cultura heavy rock under.

El power de V.I.D.A.

V.I.D.A. (Víctimas Inocentes De Argentina) es una banda autogestiva oriunda de la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires. Formada en 2002, han recorrido numerosos escenarios y con muchos de los colegas más destacados de escena: Sepultura, Brujería, Almafuerte, Horcas, Malón, Carajo, Animal, entre otros, a lo largo de los años. Creadores y organizadores del reconocido festival Furia Metal Fest, los integrantes del power trío de metal extremo son los hermanos Jorge (bajo y voz) y Javier Cybula (guitarra y voz), y Javier cuello (batería).

Banda Metal Vida.jpg

Sobre la llegada de la banda por segunda vez a Paraná, Jorge dijo a Escenario: “Para nosotros volver a Paraná es siempre un gusto. Es muy lindo cuando nos reciben con nuestra música en otra provincia, poder presentar nuestra propuestas, que haya gente interesada, que nos escriban por la expectativa del recital. El objetivo es llevar un poco de metal a la provincia de Entre Ríos y para nosotros eso es una fiesta, estamos muy contentos de volver”.

Artherial, la fuerza local

Artherial es una banda paranaense nacida en 2015. En la actualidad sus integrantes son: Gabriel Vergara en guitarra, Hugo Berón invitado en batería, Juan Barzola en voz y Gastón Furno en bajo. Trabajan en la finalización de su disco de estudio. El objetivo de los locales es el crecimiento constante, sumado a las ganas y expectativas de poder compartir, conocer y disfrutar de nuevas experiencias artísticas que consolidan y fortalecen a los músicos, además de generar vínculos y darle continuidad al movimiento cultural heavy y sus prácticas.

Han compartido y comparten escenario con grandes bandas locales amigas, así como también, con referentes nacionales del género: Jeriko, Presto Vivace, Lorihen, Asspera y Eruca Sativa.

“Estamos muy agradecidos a la organización por convocarnos. Siempre es muy lindo compartir nuestro arte con bandas que admiramos, como V.I.D.A., y formar parte con otros exponentes del interior como Post Mortem y Simerians que también la luchan para ser destacadas. Nos estamos preparando para renovar el repertorio en esta fecha del 10, estamos en constante crecimiento y evolución. Estamos muy contentos por ser los representantes locales, somos quienes damos la bienvenida con mucha felicidad y fuerza”, sostuvo al respecto de la presentación el guitarrista Gabriel Vergara.

La furia de Post Mortem

La banda Post Mortem Thrash fue creada en 2016, provienen de General Ramírez y el género en el que se definen es el trash metal. Sus jóvenes integrantes son: Juan Kramer en batería, David Hein en bajo, Gastón Andino en guitarra y Simón Masutti en guitarra y voz. Se han presentado en varios recitales del género.

Banda Metal PostMortem.jpg

Simón, guitarrista y cantante expresa sobre su participación en la noche de Metal Extremo: “Es muy positivo para la banda esta presentación, venimos con una seguidilla de cosas buenas para todos, hace bastante estábamos esperando esta oportunidad de tocar en Paraná, es nuestra primera vez y con la calidad de las bandas que vamos a presentarnos nos llena de orgullo y alegría. Estamos trabajando mucho, sabemos que tenemos mucho para aportar desde lo musical y de composición con la banda. Sabemos que esta oportunidad es la antesala de muchas cosas muy buenas que vamos a vivir con Post Mortem”.

Los explosivos Simerians

Simerians se formó en 2006, oriunda de Santa Fe; con el paso de los años, entre varios cambios de integrantes e incursionando por diferentes estilos, la banda se afianzó en el metal extremo, más específicamente en el death metal progresivo. Al día de hoy cuentan con tres materiales grabados: Olvidados y en lo oculto, Tiempos de guerra y Razón/Degeneración. La banda está trabajando en un nuevo material de estudio y se conforma por: Alejandro Miño y Jonatan Corico en guitarras, Enrique Escobar en batería, Lucas Barco en voz y Alan Corcico en bajo.

Banda Metal Simerians.jpg

“Para el recital del 10 nos estamos preparando con mucho ensayo, si bien aunque no toquemos en algún recital en particular, estamos en la sala armando y desarmando el repertorio, componiendo, siempre generando algo nuevo. Las expectativas de llegar a Paraná son muy buenas, la gente siempre nos ha recibido excelente, siempre es una fiesta del metal y en este caso con bandas de mucha trascendencia. Estamos felices de volver a Entre Ríos, hace mucho que no cruzamos el charco”, manifiesta el bajista Alan.

Cerrando la invitación a una nueva noche de Metal, Víctor Torres y Daniela Gutiérrez, parte de La Tokata Producciones, expresaron, por un lado Daniela: “Nos esforzamos para que la cultura heavy under siga teniendo espacios donde expresarse, donde los seguidores y artistas se encuentren entre música, brindis y charlas. Acompañar la difusión y divulgación de nuestro arte local es nuestro máximo objetivo”.

Y Víctor: “Es motivo de mucha alegría poder trabajar codo a codo con los músicos independientes y generar lugares donde puedan tocar y estar en contacto con sus fanáticos. Es una gran responsabilidad que el show sea excelente desde principio a fin. Antes de finalizar, queremos hacer un especial agradecimiento a ustedes, el Diario UNO, por el espacio y la difusión”.