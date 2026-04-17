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Leo Maiello presenta "Yo, sin culpa" en Paraná

El psicólogo y comunicador Leo Maiello llegará a Paraná con Yo, sin culpa, una charla en vivo que articula reflexión, relatos personales y recursos escénicos

17 de abril 2026 · 16:07hs
Leo Maiello presenta Yo, sin culpa en Paraná

El psicólogo y comunicador Leo Maiello llegará a Paraná con Yo, sin culpa, una charla en vivo que articula reflexión, relatos personales y recursos escénicos. La actividad tendrá lugar el sábado 16 de mayo, a las 20, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

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La propuesta se presenta como un encuentro abierto con el público, donde se abordan emociones, vínculos y decisiones cotidianas desde una perspectiva accesible. A partir de historias reales y de patrones que suelen repetirse en la vida personal, el recorrido apunta a revisar creencias instaladas y a identificar mecanismos que derivan en sentimientos de culpa.

El eje del planteo gira en torno a situaciones frecuentes: la culpa por amar, por desear, por equivocarse o por tomar decisiones propias. En ese marco, la charla propone poner en discusión esas lógicas y ofrecer herramientas para pensarlas desde otro lugar.

El formato se distancia de una clase tradicional o de un espectáculo de stand up. Tampoco responde a una estructura teatral convencional. Se organiza como una conversación en tiempo real, con momentos de intercambio y una construcción que se apoya en la experiencia compartida.

La música acompaña el desarrollo del encuentro como un recurso que amplía el clima emocional. Lejos de ocupar un lugar central, funciona como complemento y aporta matices a lo largo del recorrido.

Las entradas se encuentran a la venta a través de la plataforma GradaTickets y en el local Flamingo Bar. La organización informó que se puede abonar en tres y seis cuotas sin interés con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.

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