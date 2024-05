"Latir para seguir viviendo" de Alejandra Di Niro y Fabio Mierez

Alejandra Di Niro y Fabio Mierez.jpg

Literatura

“Elegimos ese nombre de libro porque hubo que decidir seguir viviendo, que es lo que le pasa a todos, o nos pasa a todos los que atravesamos estos encuentros tan duros con algo que no te esperás y tampoco querés. El libro es una crónica de cosas que fui recopilando, en realidad la recopilación la hizo mi esposo, juntó los escritos y experiencias que tuvo durante el proceso del duelo. Tirsa era una nena que estaba llena de movimiento, de perfume, de arte. En un momento le dije que era mi cascabel de colores, porque la verdad era una nena que desde que nació era inquieta, muy sociable, le gustaba hablar mucho, entonces cuando ella falleció fue terrible, te cambia la vida de un momento a otro y para siempre. Nos llamaron a las 3 de la mañana ese 10 de diciembre y ella a las 5 de la mañana estaba fallecida. Apenas pudimos besarla y orar con ella. De ahí nuestra vida cambió”, se sinceró Di Niro.

“Salimos de nuestro mundo de colores y entramos a un mundo diferente porque nos atravesó la muerte de nuestra hija. En medio de todo esto también atravesamos el proceso de un juicio penal que terminó en un juicio abreviado y bueno, se fueron dando circunstancias y había veces que como mamá necesitaba expresar el dolor que tenía o la impotencia. Me pasaba que buscaba escritos de gente que hubiera pasado lo mismo que yo y lo hubiera expresado, quería leer cómo era, porque es un momento en que vos te encontrás en un territorio que desconocés y nos atravesó la impotencia, nos atravesó el dolor, nos atravesó la ausencia. No encontraba qué leer, entonces por ahí con mi marido subíamos cosas a las redes sociales, de ahí hicimos el compilado. Él me decía ‘es una lástima que se pierdan algunas cosas en una red social’ entonces buscó la idea de un libro”.

Latir para seguir viviendo

“El libro busca ser una crónica donde la gente se pueda ir identificando con los momentos vividos. Cuando te sentís impotente, cuando sentís que el dolor te atraviesa, cuando sentís que no tenés respuesta, cuando sentís que no tenés esperanza. La pérdida de mi hija fue lo más fuerte que he vivido, porque si bien he tenido otras pérdidas, tanto a nivel familiar como emocional y económico, no puedo comparar nada de esas pérdidas a lo que fue perder a nuestra hija. La ausencia te deja sin habla, porque considero que no es pérdida, sino que es la ausencia de ella en nuestro diario vivir. La idea del libro es poder ayudar a otras personas para enfrentarse con un poco de interés a las diferentes pérdidas”, aseguró.

Familia

“Para quien se divorcia, la pérdida de ese vínculo que pensó que iba a ser por años es fuerte, lo mismo para quien pierde un trabajo, para quien se enfrenta a la enfermedad. Y la idea es que en nuestras palabras tenga un mensaje de esperanza. Si bien el dolor y la ausencia siguen, porque como digo siempre, disfruto mucho de mis hijos, los amo mucho a los dos, pero yo, la mamá de Tirsa, sigue con el hueco, sigo extrañando, seguimos, porque a mi esposo le pasa lo mismo, nos sigue doliendo que no esté, querríamos que esté en muchos momentos, querríamos hablar con ella, pero bueno, la realidad es que no está y que tenemos que seguir adelante, por eso buscamos llegar a personas que lo necesiten. Y si bien lo que atravesamos fue muy duro, encontramos consuelo en Dios”.

Sobre qué los hace seguir a pesar del dolor, la mamá de Tirsa respondió que encuentra consuelo en el propósito y en el destino. “Dios determinó que mi hija viniera a esta tierra por ese tiempo, y que mi tiempo es más largo porque me faltan cosas para aprender, me faltan cosas para vivir y me faltan cosas para hacer. Entendí que el propósito por el cual nací no se ha cumplido y por eso se extienden mis años. Tengo fe en Dios”. De esa forma, Di Niro adelantó sobre qué trata el libro que tantos años le llevó publicar y con el cual espera poder ayudar a muchas personas más que, como ella, necesiten leer a quien entiende el propio dolor hecho carne. Un dolor que solo entiende quien lo atravesó.