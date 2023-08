La Radio Municipal de Villaguay: Todas las voces

Hoy en UNO hacemos hincapié en la importancia de las radios locales en la provincia. En este caso, la emisora oficial del Municipio de Villaguay se destaca por ser un medio gratuito y público que surgió a partir de la Ley de Medios en 2011 con la idea de brindar un servicio comunicacional a la población: “No vende espacios de programa ni espacios publicitarios por lo que no es competencia para otras radios, tiene otra connotación” , expresó a UNO el titular de la dirección de Radio Municipal Villaguay, Juan Manuel Fabricius.

RADIO MUNICIPAL VILLAGUAY 1.jpg

El 9 de julio de este año, la radio cumplió 12 años desde su creación y funciona desde entonces en el edificio municipal de Villaguay.

En general, la programación de la 90.7 se realiza en vivo o en dúplex con otras radios universitarias o comunitarias y son conducidos por los miembros de la organización o grupo al que pertenecen: “De los programas actuales de la grilla destaco especialmente los que se emiten en vivo en nuestros estudios, en particular el de los chicos de 6° año de la Escuela Técnica que organizan la Fiesta Provincial del Estudiante Secundario (Martes y viernes de 20:30 a 22), el de la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre (Miércoles de 18 a 19), el de la escuela integral (antes llamada "especial") "Dr. Guido" (Jueves de 12 a 13) y el del Centro de Contención y Acompañamiento en Consumos Problemáticos "La Casita" (Viernes de 16 a 17)”, indicó el director.

RADIO MUNICIPAL VILLAGUAY.jpg

De esta manera, durante una o dos horas, los distintos espacios que componen la Sociedad Civil pueden expresarse a través de un medio que si bien es gubernamental, no es partidario: “En 12 años, nunca nos bajaron línea. Ningún intendente tomó a la radio como un autobombo”.

Turno mañana

El programa “Turno Mañana” de la Radio Municipal de Villaguay es un espacio hecho para la información local e informativa, pero no se deja de lado la idea de la inclusión, es por eso, que se les da voz a aquellas entidades que lo requieren sin la necesidad de tener un programa específico para la difusión de eventos, información institucional, entre otras. Es por eso, que no hay conductores fijos en cada uno de los programas sino que lo que importa es dar a conocerse como entidad (no gubernamental, educativa, cultural, entre otras): “Solo tocamos un poco la información provincial y casi nada a nivel nacional porque consideramos que esa información está cubierta en otros medios”. Desde 2018, el programa es conducido por el director de la radio.

RADIO MUNICIPAL VILLAGUAY TURNO MAÑANA.jpg

Para participar de Radio Municipal Villaguay solo se debe pertenecer a una institución sin fines de lucro de Villaguay y que tenga la disposición de tiempo requerida (una vez a la semana o cada 15 días): “En la radio, le damos asistencia a las instituciones sobre cómo se arma una rutina y ponemos el operador a disposición”, indicó el director ya que se puede enviar un e-mail a Radiomunicipalvillaguay@gmail.com