La "Primera Edición" de Radio La Voz con Víctor González

VICTOR GONZALEZ.jpg Mateo Oviedo

"La prioridad de la información es lo que dice el oyente, no porque este sea 'palabra santa' pero si nos interesa lo que tenga para decirnos. No me gusta la autoreferencialidad, petro tratamos de dosificarlo y que eso no sea el motivo principal del programa, pero que ilustre", precisó Víctor con respecto al modo en el que se desarrolla el programa a lo largo de la primera mañana: "Nos adaptamos a lo que es la radio ahora: comentar mucho lo que nos pasa y que sirve de alguna manera. Siempre hay un comentario personal, nuestro o del oyente, que sirve como disparador"

VICTOR GONZALEZ Y EQUIPO EN LA VOZ JAVIER ARAGON GERALDINE SMIDT.jpg

Equipo

Difícilmente se podría encasillar a Víctor González, Geraldine Smidt y Javier Aragón en un papel dentro de Primera Edición: "A mi no me gusta ponerme en el rol de conductor, tal vez pude serlo en una época con sus aciertos y desaciertos mas allá de que cada uno tiene actualmente un rol, yo soy el que maneja los tiempos pero los tres conducimos", indicó Víctor González en diálogo con UNO. Sin embargo, Geraldine toma la posta en cuanto a la locución comercial, los datos del tiempo, la información de servicio y el aporte de la voz femenina y Javier Aragón se especializa en los temas policiales y judiciales aunque realiza El momento Homenaje todos los días donde destaca a un músico o banda sonora y su aporte en el mundo artístico. Víctor prefiere que las noticias se cuenten en formato panorama informativo porque cree que es crucial esa información rápida, sintética y concisa en la primera hora de la mañana, sin embargo busca transmitir lo que les pasa como equipo, como personas y que el oyente pueda sentirse identificado. Hoy el programa tiene al relator Elías Rodríguez como periodista deportivo principal que suele tener intervenciones sobre la información del Club Atlético Patronato de la Juventud Católica.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Victor González (@viango2)

Primera Edición nació en 1996 en FM Litoral y luego en 2001 se mudó a Radio La Voz. En 2009 Víctor optó por otros rumbos y dejó la radio a la cuál volvió en 2015 pero con otro programa semanal. Finalmente se reincorporó a la mañana de radio la voz: "Por eso le llamamos "Primera Edición, Capítulo III".