Invitan a un taller de máscaras y antifaces de carnaval en el Museo Casa de Gobierno

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos invita a niños mayores de 6 años a participar de un taller donde crearán máscaras y antifaces los miércoles y viernes de febrero.

11 de febrero 2026 · 11:30hs
Invitan a un taller de máscaras y antifaces de carnaval en el Museo Casa de Gobierno

El organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos invita a una nueva edición de Carnaval en el Museo. Se trata de una propuesta cultural destinada a niños y niñas mayores de 6 años que promueve la identidad, el sentido de pertenencia y la participación de las infancias.

En esta edición, los participantes confeccionarán máscaras y antifaces, elementos tradicionales del carnaval, que podrán decorar con colores y temáticas a su elección.

Los encuentros se desarrollarán los miércoles 18 y 25, y los viernes 13, 20 y 27 de febrero, en el horario de 10 a 11.30 horas, en la Sala Multimedial del Museo Casa de Gobierno, ubicada en calle México esquina Córdoba de la capital entrerriana.

Se recuerda que los niños y niñas deben asistir acompañados por un adulto. La actividad es libre y gratuita, con cupos limitados.

Para consultas e inscripciones, comunicarse al WhatsApp 3434696927.

