La paranaense Lara del Río presentará su disco "El refugio" en La Vieja Usina

En conversación con UNO, Lara contó: “Desde que era pequeña siempre encontré en la música un lugar que me sensibilizó, me interpeló y me atrajo. En mi casa siempre se escuchaba música de todos los géneros y todo el tiempo. Desde Mercedes Sosa hasta Bjork, Juana Molina, los Rollings, Caetano Veloso, David Bowie, Queen y una lista larguísima. Recuerdo la primera vez que escuché la canción Inconsciente colectivo de Charly, a mis 7 años les dije a mis papás que quería aprender a tocar el piano para cantar esa canción. Creo que esa fue la canción que me hizo empezar a enamorarme de la música. Y así empecé a tocar el piano, después, más de adolescente, me encontré con el canto y la guitarra, ahí empecé a jugar con la idea de componer y escribir mis canciones”.