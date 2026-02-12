La convocatoria, organizada en su mayoría por policías retirados, es para el jueves 16 de marzo en la plaza frente a casa de Gobierno

Mientras agentes de Santa Fe dejaron atrás el reclamo en las calles y volvieron a trabajar tras lograr un aumento salarial que fue anunciado por el gobernador Maximiliano Pullaro, la policía de Entre Ríos organiza una manifestación pacífica para el jueves 16 de marzo (en un primer flyer enviado a los medios de comunicación había un error en el día de realización). La convocatoria, organizada en su mayoría por policías retirados, tendrá lugar a las 17 horas en la plaza ubicada frente a Casa de Gobierno, en la ciudad de Paraná. Según indicaron, la protesta se realizará sin uniformes, sin armamento y sin afectar el servicio, con la participación de personal de franco, familiares y público en general.

La consigna que acompaña la convocatoria resume el doble eje del reclamo: “En memoria de los que ya no están y por condiciones dignas de trabajo para quienes siguen cuidando de todos”. Desde los espacios que impulsan la movilización subrayaron que se trata de una manifestación pacífica y simbólica, orientada a visibilizar la situación laboral del personal policial y a rendir homenaje a efectivos fallecidos en cumplimiento del deber.

Policias manifestacion Efecto Santa Fe: policías de Entre Ríos organizan una manifestación para marzo

Los convocantes a la movilización del 16 de marzo hicieron hincapié en marcar distancia de cualquier medida que implique abandono de funciones, remarcando que el reclamo se expresará fuera del horario de servicio y sin poner en riesgo la seguridad pública. La expectativa está puesta ahora en la respuesta que pueda dar el gobierno provincial ante un planteo que, aseguran, busca abrir un canal de diálogo sobre las condiciones laborales dentro de la fuerza.

Hace más de 10 meses que los trabajadores de la policía de Entre Ríos no perciben una actualización salarial. El anuncio se da en un contexto de especial sensibilidad a nivel regional, luego de las protestas protagonizadas por la Policía de Santa Fe.

Roncaglia: "Complicada"

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, en un video publicado el 4 de febrero de 2026 en su cuenta de Instagram personal (en el marco de un operativo Barrio Seguro y a raíz de una consulta periodística) se refirió a los sueldos de los integrantes de la fuerza entrerriana. “La situación económica no es apremiante, pero es complicada”, concedió el ministro de Seguridad. “Y lo es para todos, no solamente para la institución policial. Yo personalmente pienso que por más que el sueldo del policía aumente, nunca va a haber una compensación por el riesgo que se sufre”, aseveró.

Roncaglia habló de los sueldos de los policías

Roncaglia aseguró que tanto los integrantes de la Policía como los miembros del Servicio Penitenciario “están expuestos a la agresión”, y planteó que “el policía tiene la posibilidad de morir en un enfrentamiento; que lo hieran, como nos pasó: tuvimos dos episodios graves en nuestra Policía Rural, que la tirotearon”.

“Nadie más que una institución policial sufre esa posibilidad de sufrir un hecho violento. Entonces, se merecen que haya una mayor compensación económica. Pero la institución entiende que la situación es compleja, y tenemos esperanza que todo mejore”, aseguró el ministro.

Tras 72 horas de conflicto

Luego de tres días de protestas, los policías que protestaban en la Unidad Regional II celebraron los anuncios del gobierno de Santa Fe, dieron por terminada la manifestación y volvieron a funciones. Maximiliano Pullaro confirmó en conferencia de prensa que ningún integrante de las fuerzas de seguridad ganará menos de 1.350.000 de pesos.

Fueron casi 72 horas de una férrea postura. Desde la noche del lunes, policías y familiares se convocaron en la puerta de la Jefatura de Rosario, en avenida Ovidio Lagos al 5200 reclamando una mejora “real” de su salario. Ese mismo día, peleas entre los manifestantes y otros efectivos elevó la tensión en el reclamo.

Manifestación policía de Santa Fe Fuente: Facebook

Su punto más caliente se dio este miércoles al mediodía cuando fue agredido Luis Maldonado, el jefe de la Policía de Santa Fe en Rosario. Durante la tarde los ánimos se calmaron y la conferencia de prensa de Maximiliano Pullaro destrabó el conflicto.

Es cierto, el anuncio sobre el salario de los efectivos de la Policía de Santa Fe que no ganarán menos de 1.350.000 de pesos fue celebrado en la puerta de la URII. Una asamblea espontánea, marcó el fin del conflicto y los agentes dejaron el lugar.

El lunes un grupo de familiares de agentes de la Policía de Santa Fe se reunieron en la puerta de la Jefatura en la zona sur de Rosario. El malestar se dio luego de los anuncios que el gobierno provincial para recomponer los ingresos de las fuerzas. Su reclamo se basaba en que los plus y beneficios no eran cambiaban las condiciones reales del salario.

La manifestación se tensó y terminó con un enfrentamiento cara a cara entre las familias y otros efectivos, que intentaban disuadir la protesta. Ante esto, el martes por la mañana el frente de la URII fue colmada por móviles policiales, efectivos de la motorizada y sus vehículos y uniformados autoconvocados.

Durante la segunda jornada de manifestaciones los policías se encolumnaron detrás del abogado Gabriel Sarla, que sirvió como interlocutor entre los protestantes y el gobierno de Santa Fe. Mientras tanto, las autoridades mantenían reuniones para destrabar el conflicto. Esa misma noche, cerca de las 23.30 comenzó el último conclave donde los representantes de los policías se sentaron frente al ministro Pablo Olivares (Economía) y Pablo Cococcioni (Seguridad).

Esa reunión finalizó durante la madrugada, sin embargo, al no presentar una propuesta, el gobierno no consiguió que los policías depongan su actitud y la manifestación continuó.

El miércoles la protesta tocó su punto de tensión más alto con intensas quema de cubiertas y decenas de patrulleros haciendo sonar su sirena. También fue agredido el jefe de la Policía de Rosario, Luis Maldonado, que intentó frenar la protesta en varias oportunidades, aunque sus esfuerzos fueron en vano.

Durante la tarde, la concentración en la URII siguió y no fue hasta que habló Maximiliano Pullaro que los ánimos se calmaron. El anuncio de un sueldo no menor a 1.350.000 de pesos fue una victoria para los policías presentes en la jefatura.

Con aplausos, abrazos y puños en alto, los uniformados y sus familias comenzaron a retirarse del lugar. Los móviles y motos de la Policía también liberaban la calle y tras 72 horas de tensión culminó la protesta policial.