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La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos estrenó "Nardugan" a sala llena

Más de 350 personas participaron del concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en La Vieja Usina

6 de octubre 2026 · 12:28hs
La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos estrenó Nardugan a sala llena

Más de 350 personas colmaron el Centro Cultural La Vieja Usina para disfrutar de una nueva presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos. Con entrada libre y gratuita, el concierto tuvo como uno de sus momentos centrales el estreno en Argentina de “Nardugan”, obra del compositor ruso Elmir Nizamov, quien estuvo presente durante la función.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presentó un estreno histórico en Paraná

La propuesta comenzó a las 20 y contó con la dirección del maestro venezolano Gonzalo Hidalgo, bajo la dirección artística general de Luis Gorelik. La presentación fue organizada de manera conjunta por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná.

Antes de comenzar el repertorio, Hidalgo dio la bienvenida al público y destacó el valor de abordar nuevas composiciones. Señaló que interpretar música contemporánea representa un desafío tanto para la orquesta como para quienes se encuentran en la sala y remarcó que el público estaba siendo parte de un hecho histórico al asistir a la primera interpretación de “Nardugan” en el país.

El director también presentó a Nizamov, quien tomó la palabra para compartir con los presentes algunos detalles de la obra. El compositor expresó su alegría por encontrarse en Paraná y envió sus saludos desde Kazán, en Tartaristán, Rusia.

“Nardugan” está inspirada en una antigua celebración túrquica vinculada al solsticio de invierno. Según explicó Nizamov, la festividad representa el nacimiento del sol y la victoria de la luz sobre la oscuridad. A partir de esos elementos, la composición busca recrear el espíritu de una celebración ritual atravesada por danzas, máscaras, rondas, canciones y juegos que tradicionalmente se prolongaban durante toda la noche.

La presencia del compositor sumó un valor especial al estreno, ya que permitió que el público conociera de primera mano el universo cultural y simbólico que dio origen a la pieza. Nizamov agradeció a la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, a Luis Gorelik y a Gonzalo Hidalgo por hacer posible la presentación de su obra.

El programa se completó con la Sinfonía N° 8 Op. 88 de Antonín Dvoák, una de las piezas más reconocidas del repertorio sinfónico del compositor checo. De esta manera, el concierto combinó una obra contemporánea de estreno con una composición fundamental de la tradición musical europea.

La presentación contó con el auspicio del Centro de Ojos Dr. Lódolo y del Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo.

Próximo concierto

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos volverá a encontrarse con el público el próximo sábado 17 de octubre a las 20, nuevamente en el Centro Cultural La Vieja Usina, ubicado en Gregoria Matorras 861, Paraná. En esa oportunidad, el repertorio estará integrado por obras de Richard Wagner y Max Reger.

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Orquesta Sinfónica de Entre Ríos La Vieja Usina Paraná
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