Concordia: demoraron a nueve personas tras ingresar por la fuerza a un sindicato

Nueve personas fueron demoradas este lunes tras ingresar por la fuerza al Sindicato de Obreros de la Fruta en Concordia. La pelea gremial de fondo.

Nueve personas fueron demoradas este lunes tras ingresar por la fuerza al Sindicato de Obreros de la Fruta en Concordia. La pelea gremial de fondo.

Nueve personas terminar detenidas este lunes tras haber ingresado por la fuerza a un sindicato en Concordia. El hecho, aún en etapa de investigación, ocurrió la mañana de este lunes en el edificio del Sindicato de Obrero de la Fruta, en calle Saavedra 121, entre Sarmiento y 25 de Mayo.

Según se informó, siete hombres y dos mujeres fueron aprehendidos por orden de la fiscal Daniela Montagie. De acuerdo a medios locales, el caso llegó a la policía y la justicia tras el aviso del sereno del lugar, quien informó que un grupo de personas entraron tras romper los candados.

Desalojo y detenciones

En el lugar trabajaron efectivos de la Jefatura Departamental de Policía Concordia, quienes pusieron en conocimiento de la situación a la fiscal Montangie. Tras analizar que se estaba en presencia de un delito, dispuso el inmediato desalojo y la detención, que se concretó poco después.

Además, la fuerza policial detuvo a tres más en el exterior, todos mayores de edad, consignó El Entre Ríos. Asimismo, gracias a la rápida intervención de los uniformados, se logró evitar la concurrencia al lugar de otros individuos que habrían sido convocados.

Sindicato de la Fruta Concordia

Conflicto sindical

El hecho se enmarca en el conflicto que viene escalando en los últimos meses, con posturas enfrentadas sobre quién tiene la legitimidad para conducir la institución y administrar la sede. Fuentes de la localidad vincularon a los demorados con Alcides Camejo, dirigente que en enero fue expulsado por la Federación Argentina de Trabajadores Rurales, Estibadores y Frutihortícolas Unidos (FATREFU). El dirigente se encuentra imputado en una causa judicial por presunta administración fraudulenta.

La causa, iniciada en 2021, se encuentra bajo la órbita de la Justicia Federal y analiza supuestos desvíos de fondos tanto del Sindicato Obrero de la Fruta como de la Obra Social del Personal de la Actividad Frutícola (OSPAF), en un período que abarca desde 2014 hasta 2017, con derivaciones posteriores.

La sanción de Camejo fue instrumentada en enero por el interventor del Sindicato de la Fruta, Iván Amaro, mediante el envío de cartas documento a los implicados. En las notificaciones se informó la suspensión total de toda actividad sindical mientras avance el proceso judicial en su contra, en cumplimiento de los artículos previstos en el estatuto vigente.

En paralelo, FATREFU confirmó que queda definitivamente ratificada la suspensión de las elecciones del Sindicato de la Fruta que habían sido impulsadas por Camejo y su lista.