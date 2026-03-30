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SMN: el calor intenso se queda toda la semana

Un bloqueo atmosférico provocará temperaturas inusuales para el otoño durante toda la semana en gran parte del país, según informe del SMN

30 de marzo 2026 · 10:28hs
Un bloqueo atmosférico provocará temperaturas inusuales para el otoño durante toda la semana en gran parte del país

Un bloqueo atmosférico provocará temperaturas inusuales para el otoño durante toda la semana en gran parte del país, según informe del SMN
Un bloqueo atmosférico provocará temperaturas inusuales para el otoño durante toda la semana en gran parte del país

Un bloqueo atmosférico provocará temperaturas inusuales para el otoño durante toda la semana en gran parte del país, según informe del SMN
Un bloqueo atmosférico provocará temperaturas inusuales para el otoño durante toda la semana en gran parte del país

Un bloqueo atmosférico provocará temperaturas inusuales para el otoño durante toda la semana en gran parte del país, según informe del SMN
En Tucuman se observó un fenómeno meteorológico inusual denominado Gigantic jet

En Tucuman se observó un fenómeno meteorológico inusual denominado "Gigantic jet"
En Tucuman se observó un fenómeno meteorológico inusual denominado Gigantic jet

En Tucuman se observó un fenómeno meteorológico inusual denominado "Gigantic jet"

Un bloqueo atmosférico provocará temperaturas inusuales para el otoño durante toda la semana en gran parte del país. Se esperan máximas de hasta 40 grados en el norte y cerca de 30 en el Litoral y Buenos Aires.

SMN Calor

El fenómeno, según el SMN, impedirá el ingreso de frentes fríos y mantendrá el calor persistente, con valores entre 4 y 5 grados por encima de lo normal en varias regiones.

Las políticas de ajuste del gobierno pone en riesgo una infraestructura técnica de 153 años y debilita la capacidad de previsión ante desastres naturales 

Desmantelan y recortan personal en el Servicio Meteorológico Nacional

El SMN informó que tres ciudades entrerrianas llegaron a 40º de sensación térmica este domingo a la siesta. 

SMN: tres ciudades entrerrianas llegaron a 40º de sensación térmica

LEER MÁS: Alerta amarilla por calor en Victoria y Gualeguay

SMN Calor ER

Ante este escenario, el organismo recomendó hidratarse, evitar la exposición al sol y extremar cuidados en grupos de riesgo como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Rayo Tucumán SMN

Fenómeno

El domingo por la noche en Tucuman se observó un fenómeno meteorológico inusual denominado "Gigantic jet". Se trata de una forma extremadamente rara de rayo, alcanza una altura de hasta 90 km, se mueven hacia arriba y transportan una gran carga de energía. El rayo que la produjo tuvo 88kA, es una descarga eléctrica de gran potencia. Para el cuadro, un registro único en el pais.

SMN Litoral calor Semana
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