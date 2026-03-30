Con ferias, espectáculos y eventos religiosos, Paraná se prepara para recibir visitantes en Semana Santa con una agenda diversa y gratuita.

Paraná se enciende en Semana Santa con una agenda récord de actividades.

La ciudad de Paraná se prepara para vivir una de las agendas más completas de los últimos años durante Semana Santa . Del miércoles 1° al domingo 5 de abril, la capital entrerriana ofrecerá una propuesta que combina turismo, cultura, deporte, religión y gastronomía, con actividades distribuidas en distintos puntos estratégicos del territorio.

Organizada por el municipio junto al Ente Mixto de Turismo y el sector privado, la programación busca atraer visitantes y brindar opciones para toda la familia, consolidando a la ciudad como un destino clave en la región.

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Semana Santa en Paraná: cinco días con propuestas culturales, deportivas y gastronómicas

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Gastronomía y ferias: el corazón del movimiento turístico

El puntapié inicial lo dará una nueva edición de "Paraná Ama la Pizza", el miércoles 1° de abril, donde locales gastronómicos ofrecerán un 50% de descuento en pizzas para consumo en salón. La iniciativa apunta a generar movimiento previo al fin de semana largo y posicionar a la ciudad como polo gastronómico.

Durante los cinco días, el Puerto Nuevo será sede de la tradicional Feria de Semana Santa, con artesanos, emprendedores, productos regionales, patio gastronómico, música en vivo y actividades recreativas.

A esto se suman propuestas gastronómicas destacadas como:

Fiesta de la Empanada de Pescado de Río, en Puerto Sánchez

Gran Paella Paraná, en el Patito Sirirí

Presentación del "Guiso de Pescado" y experiencias en viñedos

Cultura, arte y espectáculos para todos los públicos

La agenda cultural tendrá uno de sus puntos fuertes en la XII edición del Festival de Teatro Callejero "Corriendo la Coneja", con funciones, intervenciones urbanas y actividades para toda la familia en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

También habrá:

Muestras artísticas en la Casa de la Cultura

Proyecciones de cine y cineclub

Espectáculos musicales y milongas

Eventos culturales alternativos como el JaJa Market Paraná, dedicado al animé, cosplay y cultura juvenil

Los recorridos guiados "Descubrí Paraná" ofrecerán circuitos históricos, religiosos y urbanos, permitiendo conocer el patrimonio local de manera gratuita.

Tradición religiosa y propuestas de fe

Como cada año, la Semana Santa tendrá una fuerte impronta religiosa. Entre las actividades principales se destacan:

El Vía Crucis Viviente, con más de 80 actores en escena en la zona sur

La Marcha de las Siete Iglesias, recorriendo templos emblemáticos de la ciudad

El cicloturismo solidario "7 pueblos, 7 iglesias" , que combina deporte, fe y acción comunitaria

Estas propuestas convocan a cientos de fieles y forman parte de la identidad cultural de la ciudad.

Deporte y actividades al aire libre

El calendario deportivo será otro de los grandes atractivos, con competencias de alcance regional y nacional:

Torneo Provincial y Circuito de Beach Vóley, en el Balneario Thompson

Torneo Nacional de Clubes de Softbol, en el estadio mundialista

Maratón Malvinas No Olvidar, que une Paraná con Santa Fe

Copa Ciudad de Paraná de Golf, con participación nacional

Además, habrá pesca embarcada, paseos náuticos y actividades recreativas en distintos puntos de la ciudad.

Turismo, naturaleza y experiencias urbanas

Entre las propuestas turísticas se destacan:

Recorridos del Paraná Bus Turístico, con visitas guiadas por puntos emblemáticos

Excursiones al Islote Curupí, con senderos y miradores naturales

Visitas al Túnel Subfluvial

Paseos por Puerto Sánchez, con identidad ribereña

Sistema de bicicletas públicas gratuito durante todo el fin de semana

También se promocionan escapadas a la región "El Paraná y sus Aldeas", con turismo rural, viñedos, reservas naturales y experiencias culturales.

Actividades destacadas día por día

Miércoles 1:

Paraná Ama la Pizza

Apertura de feria y muestras culturales

Cine, música y actividades recreativas

Jueves 2:

Maratón Malvinas

Beach vóley

Teatro callejero

Recorridos guiados y actividades náuticas

Viernes 3:

Vía Crucis Viviente

Marcha de las Siete Iglesias

Cicloturismo solidario

Fiesta de la Empanada de Pescado

Sábado 4:

Gran Paella Paraná

Golf nacional

Continuidad de espectáculos y ferias

Domingo 5:

Cierre con actividades culturales, ferias y turismo

Expectativas positivas para el sector turístico

Las reservas hoteleras ya se ubican entre el 35% y el 40%, marcando una tendencia de crecimiento con decisiones de viaje a último momento.

Con esta amplia agenda, Paraná apuesta a consolidarse como uno de los destinos más elegidos del país en Semana Santa, ofreciendo una propuesta integral que combina tradición, entretenimiento y naturaleza.