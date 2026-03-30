La ciudad de Paraná se prepara para vivir una de las agendas más completas de los últimos años durante Semana Santa. Del miércoles 1° al domingo 5 de abril, la capital entrerriana ofrecerá una propuesta que combina turismo, cultura, deporte, religión y gastronomía, con actividades distribuidas en distintos puntos estratégicos del territorio.
Paraná se enciende en Semana Santa con una agenda récord de actividades
Con ferias, espectáculos y eventos religiosos, Paraná se prepara para recibir visitantes en Semana Santa con una agenda diversa y gratuita.
Organizada por el municipio junto al Ente Mixto de Turismo y el sector privado, la programación busca atraer visitantes y brindar opciones para toda la familia, consolidando a la ciudad como un destino clave en la región.
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Semana Santa en Paraná: cinco días con propuestas culturales, deportivas y gastronómicas
Gastronomía y ferias: el corazón del movimiento turístico
El puntapié inicial lo dará una nueva edición de "Paraná Ama la Pizza", el miércoles 1° de abril, donde locales gastronómicos ofrecerán un 50% de descuento en pizzas para consumo en salón. La iniciativa apunta a generar movimiento previo al fin de semana largo y posicionar a la ciudad como polo gastronómico.
Durante los cinco días, el Puerto Nuevo será sede de la tradicional Feria de Semana Santa, con artesanos, emprendedores, productos regionales, patio gastronómico, música en vivo y actividades recreativas.
A esto se suman propuestas gastronómicas destacadas como:
- Fiesta de la Empanada de Pescado de Río, en Puerto Sánchez
- Gran Paella Paraná, en el Patito Sirirí
- Presentación del "Guiso de Pescado" y experiencias en viñedos
Cultura, arte y espectáculos para todos los públicos
La agenda cultural tendrá uno de sus puntos fuertes en la XII edición del Festival de Teatro Callejero "Corriendo la Coneja", con funciones, intervenciones urbanas y actividades para toda la familia en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.
También habrá:
- Muestras artísticas en la Casa de la Cultura
- Proyecciones de cine y cineclub
- Espectáculos musicales y milongas
- Eventos culturales alternativos como el JaJa Market Paraná, dedicado al animé, cosplay y cultura juvenil
Los recorridos guiados "Descubrí Paraná" ofrecerán circuitos históricos, religiosos y urbanos, permitiendo conocer el patrimonio local de manera gratuita.
Tradición religiosa y propuestas de fe
Como cada año, la Semana Santa tendrá una fuerte impronta religiosa. Entre las actividades principales se destacan:
- El Vía Crucis Viviente, con más de 80 actores en escena en la zona sur
- La Marcha de las Siete Iglesias, recorriendo templos emblemáticos de la ciudad
- El cicloturismo solidario "7 pueblos, 7 iglesias", que combina deporte, fe y acción comunitaria
Estas propuestas convocan a cientos de fieles y forman parte de la identidad cultural de la ciudad.
Deporte y actividades al aire libre
El calendario deportivo será otro de los grandes atractivos, con competencias de alcance regional y nacional:
- Torneo Provincial y Circuito de Beach Vóley, en el Balneario Thompson
- Torneo Nacional de Clubes de Softbol, en el estadio mundialista
- Maratón Malvinas No Olvidar, que une Paraná con Santa Fe
- Copa Ciudad de Paraná de Golf, con participación nacional
Además, habrá pesca embarcada, paseos náuticos y actividades recreativas en distintos puntos de la ciudad.
Turismo, naturaleza y experiencias urbanas
Entre las propuestas turísticas se destacan:
- Recorridos del Paraná Bus Turístico, con visitas guiadas por puntos emblemáticos
- Excursiones al Islote Curupí, con senderos y miradores naturales
- Visitas al Túnel Subfluvial
- Paseos por Puerto Sánchez, con identidad ribereña
- Sistema de bicicletas públicas gratuito durante todo el fin de semana
También se promocionan escapadas a la región "El Paraná y sus Aldeas", con turismo rural, viñedos, reservas naturales y experiencias culturales.
Actividades destacadas día por día
Miércoles 1:
- Paraná Ama la Pizza
- Apertura de feria y muestras culturales
- Cine, música y actividades recreativas
Jueves 2:
- Maratón Malvinas
- Beach vóley
- Teatro callejero
- Recorridos guiados y actividades náuticas
Viernes 3:
- Vía Crucis Viviente
- Marcha de las Siete Iglesias
- Cicloturismo solidario
- Fiesta de la Empanada de Pescado
Sábado 4:
- Gran Paella Paraná
- Golf nacional
- Continuidad de espectáculos y ferias
Domingo 5:
- Cierre con actividades culturales, ferias y turismo
Expectativas positivas para el sector turístico
Las reservas hoteleras ya se ubican entre el 35% y el 40%, marcando una tendencia de crecimiento con decisiones de viaje a último momento.
Con esta amplia agenda, Paraná apuesta a consolidarse como uno de los destinos más elegidos del país en Semana Santa, ofreciendo una propuesta integral que combina tradición, entretenimiento y naturaleza.