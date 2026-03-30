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Paraná se enciende en Semana Santa con una agenda récord de actividades

Con ferias, espectáculos y eventos religiosos, Paraná se prepara para recibir visitantes en Semana Santa con una agenda diversa y gratuita.

30 de marzo 2026 · 11:38hs
Paraná se enciende en Semana Santa con una agenda récord de actividades.

Foto: Gentileza/Prensa Tilcara

Paraná se enciende en Semana Santa con una agenda récord de actividades.

La ciudad de Paraná se prepara para vivir una de las agendas más completas de los últimos años durante Semana Santa. Del miércoles 1° al domingo 5 de abril, la capital entrerriana ofrecerá una propuesta que combina turismo, cultura, deporte, religión y gastronomía, con actividades distribuidas en distintos puntos estratégicos del territorio.

Organizada por el municipio junto al Ente Mixto de Turismo y el sector privado, la programación busca atraer visitantes y brindar opciones para toda la familia, consolidando a la ciudad como un destino clave en la región.

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Semana Santa en Paraná: cinco días con propuestas culturales, deportivas y gastronómicas

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Gastronomía y ferias: el corazón del movimiento turístico

El puntapié inicial lo dará una nueva edición de "Paraná Ama la Pizza", el miércoles 1° de abril, donde locales gastronómicos ofrecerán un 50% de descuento en pizzas para consumo en salón. La iniciativa apunta a generar movimiento previo al fin de semana largo y posicionar a la ciudad como polo gastronómico.

Durante los cinco días, el Puerto Nuevo será sede de la tradicional Feria de Semana Santa, con artesanos, emprendedores, productos regionales, patio gastronómico, música en vivo y actividades recreativas.

A esto se suman propuestas gastronómicas destacadas como:

  • Fiesta de la Empanada de Pescado de Río, en Puerto Sánchez
  • Gran Paella Paraná, en el Patito Sirirí
  • Presentación del "Guiso de Pescado" y experiencias en viñedos

Cultura, arte y espectáculos para todos los públicos

La agenda cultural tendrá uno de sus puntos fuertes en la XII edición del Festival de Teatro Callejero "Corriendo la Coneja", con funciones, intervenciones urbanas y actividades para toda la familia en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

También habrá:

  • Muestras artísticas en la Casa de la Cultura
  • Proyecciones de cine y cineclub
  • Espectáculos musicales y milongas
  • Eventos culturales alternativos como el JaJa Market Paraná, dedicado al animé, cosplay y cultura juvenil

Los recorridos guiados "Descubrí Paraná" ofrecerán circuitos históricos, religiosos y urbanos, permitiendo conocer el patrimonio local de manera gratuita.

Tradición religiosa y propuestas de fe

Como cada año, la Semana Santa tendrá una fuerte impronta religiosa. Entre las actividades principales se destacan:

  • El Vía Crucis Viviente, con más de 80 actores en escena en la zona sur
  • La Marcha de las Siete Iglesias, recorriendo templos emblemáticos de la ciudad
  • El cicloturismo solidario "7 pueblos, 7 iglesias", que combina deporte, fe y acción comunitaria

Estas propuestas convocan a cientos de fieles y forman parte de la identidad cultural de la ciudad.

Deporte y actividades al aire libre

El calendario deportivo será otro de los grandes atractivos, con competencias de alcance regional y nacional:

  • Torneo Provincial y Circuito de Beach Vóley, en el Balneario Thompson
  • Torneo Nacional de Clubes de Softbol, en el estadio mundialista
  • Maratón Malvinas No Olvidar, que une Paraná con Santa Fe
  • Copa Ciudad de Paraná de Golf, con participación nacional

Además, habrá pesca embarcada, paseos náuticos y actividades recreativas en distintos puntos de la ciudad.

Turismo, naturaleza y experiencias urbanas

Entre las propuestas turísticas se destacan:

  • Recorridos del Paraná Bus Turístico, con visitas guiadas por puntos emblemáticos
  • Excursiones al Islote Curupí, con senderos y miradores naturales
  • Visitas al Túnel Subfluvial
  • Paseos por Puerto Sánchez, con identidad ribereña
  • Sistema de bicicletas públicas gratuito durante todo el fin de semana

También se promocionan escapadas a la región "El Paraná y sus Aldeas", con turismo rural, viñedos, reservas naturales y experiencias culturales.

Actividades destacadas día por día

Miércoles 1:

  • Paraná Ama la Pizza
  • Apertura de feria y muestras culturales
  • Cine, música y actividades recreativas

Jueves 2:

  • Maratón Malvinas
  • Beach vóley
  • Teatro callejero
  • Recorridos guiados y actividades náuticas

Viernes 3:

  • Vía Crucis Viviente
  • Marcha de las Siete Iglesias
  • Cicloturismo solidario
  • Fiesta de la Empanada de Pescado

Sábado 4:

  • Gran Paella Paraná
  • Golf nacional
  • Continuidad de espectáculos y ferias

Domingo 5:

  • Cierre con actividades culturales, ferias y turismo

Expectativas positivas para el sector turístico

Las reservas hoteleras ya se ubican entre el 35% y el 40%, marcando una tendencia de crecimiento con decisiones de viaje a último momento.

Con esta amplia agenda, Paraná apuesta a consolidarse como uno de los destinos más elegidos del país en Semana Santa, ofreciendo una propuesta integral que combina tradición, entretenimiento y naturaleza.

Agenda Paraná Semana Santa Turismo
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