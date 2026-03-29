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Paraná Campaña tuvo una fecha vibrante: clásicos, líderes firmes y triunfos que marcan tendencia

La fecha 2 de la Liga de Paraná Campaña dejó emociones en todas las zonas, con victorias clave, equipos que sostienen puntaje ideal.

29 de marzo 2026 · 20:48hs
Se jugó una nueva fecha en Paraná Campaña.

Gentileza Microfono Digial.

Se jugó una nueva fecha en Paraná Campaña.

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña vivió un domingo cargado de emociones con la disputa de la segunda fecha del Torneo Apertura de categorías mayores, certamen en el que está en juego la Copa “Eduardo Cebolla Seimandi y Desiderio Godoy”. La jornada dejó clásicos, triunfos clave y equipos que comienzan a perfilarse como protagonistas en cada zona.

Zona Norte: Tuyango y Bovril marcan el rumbo

En el norte, dos equipos se subieron a lo más alto con puntaje ideal. Deportivo Tuyango consiguió un triunfo de gran valor histórico al derrotar 2-1 a Unión Agrarios en Piedras Blancas. Francisco Girett y Gonzalo Benítez marcaron para el “yesero”, mientras que Marcos Hermann había igualado transitoriamente para el conjunto de Cerrito.

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Por su parte, Juventud Unida de Bovril ratificó su gran arranque goleando 3-0 como visitante a Unión Football Club, con tantos de Ignacio Barbosa, Matías Leiva y Jonathan González. Dos jugados, dos ganados y una sólida imagen para el equipo bovrilense, que en la próxima fecha protagonizará el duelo de punteros ante Tuyango.

Además, Atlético Hernandarias se hizo fuerte de local y venció 3-1 a Deportivo Bovril, con un doblete de Claudio Aguiar y otro tanto de Laureano Faes.

Zona Centro: festejos en María Grande y firmeza de Cañadita

En la Zona Centro, los equipos de María Grande sacaron provecho de la localía. En barrio Castaldo, Atlético Litoral derrotó 2-1 a la Asociación Social y Deportiva Diego Maradona con goles de Alexis Casco y Lucas Akermann.

A su vez, en el estadio Conrado Schamle, Atlético María Grande debutó con una victoria 2-1 frente a Atlético Hasenkamp, gracias a los tantos de Felipe Dettler y Sebastián Malimberni.

Otro que sigue en racha es Cañadita Central, que logró una valiosa victoria 2-0 como visitante ante Seguí Football Club. Joaquín Rodríguez y Benjamín Ludi marcaron para el “Tricolor”, que suma puntaje ideal en el arranque del certamen.

Zona Sur: Arsenal golpeó y ADyC se quedó con el clásico

En la Zona Sur también hubo duelos intensos. Atlético Arsenal dio el golpe como visitante al superar 2-1 a Atlético Sarmiento, con dos goles de Cristian Aranda.

En Crespo, la Asociación Deportiva y Cultural se quedó con el clásico al vencer 1-0 a Atlético Unión gracias al tanto de Jerónimo Rodríguez, recuperándose tras la caída en el debut.

Finalmente, Viale Football Club fue contundente fuera de casa y derrotó 3-1 a Deportivo Tabossi con goles de Diego Correa, Emir Izaguirre y Ramiro Matteoda.

Un Paraná Campaña que empieza a tomar forma

Con apenas dos fechas disputadas, el Torneo Apertura de la Liga de Paraná Campaña ya muestra tendencias claras: equipos que arrancaron firmes, otros que buscan recuperarse y clásicos que le aportan un condimento especial a cada jornada.

La próxima fecha tendrá un atractivo central en la Zona Norte, donde Deportivo Tuyango y Juventud Unida de Bovril se enfrentarán en un duelo clave por la cima, en lo que promete ser uno de los partidos más importantes de este inicio de campeonato.

Paraná Campaña Paraná Campaña Bovril
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