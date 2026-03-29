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Con dos golazos, Huracán venció a Olimpo y jugará ante Barracas

En el estadio Ciudad de Caseros, Huracán le ganó 2-1 al Aurinegro, gracias a los goles de Óscar Romero y el ex Boca, Lucas Blondel.

29 de marzo 2026 · 20:01hs
Huracán ganó y avanzó de fase.

Copa Argentina.

Huracán ganó y avanzó de fase.

En el estadio Ciudad de Caseros, Huracán le ganó 2-1 a Olimpo por los 32avos de final de la Copa Argentina. El Globo se adelantó a los 21 minutos con un gol de tiro libre de Óscar Romero. Sin embargo, 15' más tarde, Enzo Coacci igualó el marcador. Ya en el complemento, Lucas Blondel sacó un furioso remate desde fuera del área que definió el triunfo de los dirigidos por Diego Martínez. En la próxima ronda, enfrentará a Barracas Central.

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