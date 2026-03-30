El River del Chacho Coudet sumó su primera incorporación

Tobías Ramírez superó la revisión médica y firmará contrato con River Plate. El ex-Argentinos Juniors estará ligado al Millonario hasta diciembre de 2029.

River Plate suma una nueva cara a su plantel. Se trata de Tobías Ramírez, quien se incorporará en las próximas horas a los entrenamientos del Millonario. El defensor, proveniente de Argentinos Juniors, firmará contrato con el Millonario hasta el 31 de diciembre de 2029.

Tobías Ramírez, que perdió algo de lugar en el “Bicho”, se realizó este lunes la revisación médica, y desde Núñez aguardan por el futbolista para que firme su vínculo esta misma tarde, luego de adquirirlo por 5 millones de dólares por el 80 por ciento de su ficha.

La idea de la directiva y el propio Coudet es que el defensor se sume el martes a los entrenamientos junto al plantel, y que en caso de ser necesario, este disponible para el encuentro del próximo domingo ante Belgrano de Córdoba.

La agenda de encuentros de River Plate

River Plate tendrá un mes de abril exigente, con una seguidilla de partidos que combinarán el torneo local y la participación en la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Eduardo Coudet deberá afrontar compromisos clave tanto en el Apertura 2026 como en el plano internacional.

El camino comenzará el próximo domingo, cuando el conjunto millonario visite a Belgrano desde las 18, en un duelo correspondiente al certamen doméstico. Luego, el miércoles 8, River debutará como visitante en la Sudamericana ante Blooming, desde las 21.30, en Bolivia, en lo que marcará el inicio de su ilusión internacional.

La agenda continuará el domingo 12 de abril con otro compromiso exigente: visitará a Racing Club a partir de las 20 por el torneo local. Ya el miércoles 15, el equipo volverá al plano continental, esta vez como local frente a Carabobo FC de Venezuela, también desde las 21.30.

Uno de los puntos más destacados del mes llegará el domingo 19, cuando River reciba a Boca Juniors desde las 17, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. El cierre del calendario local será el sábado 25 de abril ante Aldosivi de Mar del Plata, desde las 21.30, en el Monumental.

Finalmente, River bajará el telón del mes el jueves 30 de abril, cuando visite a RB Bragantino a las 21.30, en Brasil, por la Sudamericana.

Con siete partidos en menos de un mes, River Plate afrontará un calendario intenso que pondrá a prueba su plantel y sus aspiraciones en ambos frentes.