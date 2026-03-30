Adecen impulsa la educación en derechos del consumidor en Entre Ríos.

El domingo 15 se celebró el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, una fecha clave para promover el consumo responsable y la protección de los usuarios . La conmemoración surge del discurso de John F. Kennedy en 1962 y fue instituida por la ONU en 1983 para difundir derechos fundamentales como información, seguridad y elección.

En este contexto, la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (Adecen) viene desarrollando un programa de fortalecimiento de los derechos de consumidores y usuarios en distintos puntos de la provincia, con especial énfasis en la formación de niños, adolescentes y jóvenes. Durante los meses de diciembre de 2025, febrero y marzo de 2026, la entidad llevó adelante actividades en escuelas secundarias de Concordia y Paraná, así como en establecimientos de nivel terciario, con el objetivo de promover el conocimiento de los derechos del consumidor y fomentar hábitos de consumo responsable, crítico y sustentable dentro de la comunidad educativa.

Educación y consumo responsable: el trabajo de Adecen en escuelas entrerrianas

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En relación con estas acciones, Oscar Gabriel Vargas, presidente de la entidad, destacó en UNO que "la educación en consumo es una herramienta fundamental para prevenir abusos, fortalecer la ciudadanía y formar consumidores conscientes desde edades tempranas".

Las jornadas desarrolladas incluyeron una amplia agenda de actividades pedagógicas y participativas, abordando contenidos como la introducción a los derechos del consumidor, la publicidad engañosa, las compras online y el conocimiento de herramientas legales para la protección de los derechos.

Desde Adecen señalaron que estas acciones tienen como eje central la formación de consumidores críticos, informados y capaces de ejercer plenamente sus derechos. Asimismo, buscan brindar herramientas prácticas frente a nuevas formas de consumo en un contexto donde el comercio digital, la publicidad y las nuevas modalidades de contratación requieren mayor educación preventiva, especialmente entre adolescentes y jóvenes, quienes pueden verse más expuestos a situaciones de vulnerabilidad debido a la inmediatez de la compra digital, los micropagos y la influencia de las redes sociales.

Según explicó Vargas, dentro de las actividades previstas para este año se destaca la realización de jornadas específicas destinadas a estudiantes secundarios, comunidades vecinales y centros de jubilados sobre la prevención de daños a consumidores en entornos digitales. En este marco, se abordarán temas como la contratación electrónica, las compras y servicios a través de plataformas digitales, los riesgos en redes sociales, la protección frente a fraudes y engaños, los derechos en plataformas de juegos online, la prevención de consumos problemáticos asociados al entorno digital, así como la seguridad de los datos personales y la privacidad.

Asimismo, uno de los ejes centrales de las actividades de promoción de derechos de consumidores y usuarios será la educación financiera, con el propósito de fortalecer la autonomía económica de estudiantes y familias. En este sentido, se promoverán herramientas para la toma de decisiones informadas en torno al ahorro, el crédito, el uso responsable de medios de pago, la prevención del sobreendeudamiento y el consumo responsable.

Desde la institución destacaron que "este enfoque busca brindar herramientas prácticas frente a nuevas formas de consumo que impactan especialmente en adolescentes y jóvenes, donde la inmediatez de la compra digital, los micro pagos y la influencia de redes sociales pueden generar situaciones de vulnerabilidad. La alfabetización digital y financiera es hoy una dimensión esencial de la defensa del consumidor, porque permite prevenir abusos, fortalecer la autonomía y formar ciudadanos más libres e informados", concluyó Vargas.