Uno Entre Rios | La Provincia | Adecen

Adecen impulsa la educación en derechos del consumidor en Entre Ríos

Adecen impulsa educación en consumo responsable en escuelas entrerrianas, promoviendo derechos, prevención de abusos y ciudadanía crítica digital juvenil.

Gerónimo Flores

Por Gerónimo Flores

30 de marzo 2026 · 11:35hs
Adecen impulsa la educación en derechos del consumidor en Entre Ríos.

Adecen impulsa la educación en derechos del consumidor en Entre Ríos.

El domingo 15 se celebró el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, una fecha clave para promover el consumo responsable y la protección de los usuarios. La conmemoración surge del discurso de John F. Kennedy en 1962 y fue instituida por la ONU en 1983 para difundir derechos fundamentales como información, seguridad y elección.

En este contexto, la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (Adecen) viene desarrollando un programa de fortalecimiento de los derechos de consumidores y usuarios en distintos puntos de la provincia, con especial énfasis en la formación de niños, adolescentes y jóvenes. Durante los meses de diciembre de 2025, febrero y marzo de 2026, la entidad llevó adelante actividades en escuelas secundarias de Concordia y Paraná, así como en establecimientos de nivel terciario, con el objetivo de promover el conocimiento de los derechos del consumidor y fomentar hábitos de consumo responsable, crítico y sustentable dentro de la comunidad educativa.

Derrumbe del cielorraso obliga a cerrar el comercio QBien en Paraná.

Derrumbe del cielorraso obliga a cerrar un comercio

convocan a participar de la feria honoria bustos ? edicion juanele en parana

Convocan a participar de la Feria Honoria Bustos – Edición Juanele en Paraná

LEER MÁS: Advierten sobre intentos de cobro por la música que se reproduce en recepciones y fiestas privadas

Educación y consumo responsable: el trabajo de Adecen en escuelas entrerrianas

Adecen (1).jpeg

En relación con estas acciones, Oscar Gabriel Vargas, presidente de la entidad, destacó en UNO que "la educación en consumo es una herramienta fundamental para prevenir abusos, fortalecer la ciudadanía y formar consumidores conscientes desde edades tempranas".

Las jornadas desarrolladas incluyeron una amplia agenda de actividades pedagógicas y participativas, abordando contenidos como la introducción a los derechos del consumidor, la publicidad engañosa, las compras online y el conocimiento de herramientas legales para la protección de los derechos.

Desde Adecen señalaron que estas acciones tienen como eje central la formación de consumidores críticos, informados y capaces de ejercer plenamente sus derechos. Asimismo, buscan brindar herramientas prácticas frente a nuevas formas de consumo en un contexto donde el comercio digital, la publicidad y las nuevas modalidades de contratación requieren mayor educación preventiva, especialmente entre adolescentes y jóvenes, quienes pueden verse más expuestos a situaciones de vulnerabilidad debido a la inmediatez de la compra digital, los micropagos y la influencia de las redes sociales.

Según explicó Vargas, dentro de las actividades previstas para este año se destaca la realización de jornadas específicas destinadas a estudiantes secundarios, comunidades vecinales y centros de jubilados sobre la prevención de daños a consumidores en entornos digitales. En este marco, se abordarán temas como la contratación electrónica, las compras y servicios a través de plataformas digitales, los riesgos en redes sociales, la protección frente a fraudes y engaños, los derechos en plataformas de juegos online, la prevención de consumos problemáticos asociados al entorno digital, así como la seguridad de los datos personales y la privacidad.

Asimismo, uno de los ejes centrales de las actividades de promoción de derechos de consumidores y usuarios será la educación financiera, con el propósito de fortalecer la autonomía económica de estudiantes y familias. En este sentido, se promoverán herramientas para la toma de decisiones informadas en torno al ahorro, el crédito, el uso responsable de medios de pago, la prevención del sobreendeudamiento y el consumo responsable.

Desde la institución destacaron que "este enfoque busca brindar herramientas prácticas frente a nuevas formas de consumo que impactan especialmente en adolescentes y jóvenes, donde la inmediatez de la compra digital, los micro pagos y la influencia de redes sociales pueden generar situaciones de vulnerabilidad. La alfabetización digital y financiera es hoy una dimensión esencial de la defensa del consumidor, porque permite prevenir abusos, fortalecer la autonomía y formar ciudadanos más libres e informados", concluyó Vargas.

Adecen Entre Ríos ONU
Noticias relacionadas
La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos propone una noche con grandes bandas sonoras del cine

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presenta un concierto con música de grandes clásicos del cine

Paraná se enciende en Semana Santa con una agenda récord de actividades.

Paraná se enciende en Semana Santa con una agenda récord de actividades

Un bloqueo atmosférico provocará temperaturas inusuales para el otoño durante toda la semana en gran parte del país, según informe del SMN

SMN: el calor intenso se queda toda la semana

alerta amarilla por calor en victoria y gualeguay

Alerta amarilla por calor en Victoria y Gualeguay

Ver comentarios

Lo último

El Rally Entrerriano arrancó su temporada en Primero de Mayo

El Rally Entrerriano arrancó su temporada en Primero de Mayo

Derrumbe del cielorraso obliga a cerrar un comercio

Derrumbe del cielorraso obliga a cerrar un comercio

Peugeot y Citroën paralizan otras dos semanas la planta de El Palomar

Peugeot y Citroën paralizan otras dos semanas la planta de El Palomar

Ultimo Momento
El Rally Entrerriano arrancó su temporada en Primero de Mayo

El Rally Entrerriano arrancó su temporada en Primero de Mayo

Derrumbe del cielorraso obliga a cerrar un comercio

Derrumbe del cielorraso obliga a cerrar un comercio

Peugeot y Citroën paralizan otras dos semanas la planta de El Palomar

Peugeot y Citroën paralizan otras dos semanas la planta de El Palomar

La Noche de las Ciudades: La Paz, Oro Verde y Sauce Montrull compartieron su cultura

La Noche de las Ciudades: La Paz, Oro Verde y Sauce Montrull compartieron su cultura

Paraná prepara actividades conmemorativas por los 44 años de la Guerra de Malvinas

Paraná prepara actividades conmemorativas por los 44 años de la Guerra de Malvinas

Policiales
En Gualeguay, salvaron la vida de un niño que ingirió lavandina

En Gualeguay, salvaron la vida de un niño que ingirió lavandina

Concordia: demoraron a nueve personas tras ingresar por la fuerza a un sindicato

Concordia: demoraron a nueve personas tras ingresar por la fuerza a un sindicato

Hallaron sin vida el cuerpo de un hombre en un arroyo en Chajarí

Hallaron sin vida el cuerpo de un hombre en un arroyo en Chajarí

Ibicuy: un vehículo utilitario se incendió en plena Autovía 12

Ibicuy: un vehículo utilitario se incendió en plena Autovía 12

El STJ deberá definir si fue bien sobreseído por mala praxis un médico de Gualeguaychú

El STJ deberá definir si fue bien sobreseído por mala praxis un médico de Gualeguaychú

Ovación
El Rally Entrerriano arrancó su temporada en Primero de Mayo

El Rally Entrerriano arrancó su temporada en Primero de Mayo

Scaloni adelantó que Messi será titular en el amistoso ante Zambia

Scaloni adelantó que Messi será titular en el amistoso ante Zambia

Juventud Urdinarrain hizo historia y se consagró campeón de la Copa Entre Ríos

Juventud Urdinarrain hizo historia y se consagró campeón de la Copa Entre Ríos

El River del Chacho Coudet sumó su primera incorporación

El River del Chacho Coudet sumó su primera incorporación

Era una de las promesas de River, jugó en Reserva y ahora atajará en Paraná Campaña

Era una de las promesas de River, jugó en Reserva y ahora atajará en Paraná Campaña

La provincia
Derrumbe del cielorraso obliga a cerrar un comercio

Derrumbe del cielorraso obliga a cerrar un comercio

Convocan a participar de la Feria Honoria Bustos – Edición Juanele en Paraná

Convocan a participar de la Feria Honoria Bustos – Edición Juanele en Paraná

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presenta un concierto con música de grandes clásicos del cine

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presenta un concierto con música de grandes clásicos del cine

Paraná se enciende en Semana Santa con una agenda récord de actividades

Paraná se enciende en Semana Santa con una agenda récord de actividades

Adecen impulsa la educación en derechos del consumidor en Entre Ríos

Adecen impulsa la educación en derechos del consumidor en Entre Ríos

Dejanos tu comentario