Uno Entre Rios | La Provincia | calor

Alerta amarilla por calor en Victoria y Gualeguay

Defensa Civil informó una alerta amarilla por altas temperaturas para este lunes en Victoria y Gualeguay, con riesgos para grupos vulnerables.

30 de marzo 2026 · 08:23hs
Alerta amarilla por calor en Victoria y Gualeguay

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por altas temperaturas para este lunes. Principalmente los departamentos Victoria y Gualeguay, estarán en alerta para los grupos de riesgo con efecto leve a moderado en la salud.

LEER MÁS: SMN: tres ciudades entrerrianas llegaron a 40º de sensación térmica

Estas temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas y personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Un bloqueo atmosférico provocará temperaturas inusuales para el otoño durante toda la semana en gran parte del país, según informe del SMN

SMN: el calor intenso se queda toda la semana

La década de 2015 a 2025 fue la de mayor calor jamás registrada.

Cambio climático: la década de 2015 a 2025 fue la de mayor calor jamás registrada

Se recomienda tomar las precauciones indicadas para este tipo de eventos por organismos de salud.

calor Alerta Victoria
Noticias relacionadas
El SMN informó que tres ciudades entrerrianas llegaron a 40º de sensación térmica este domingo a la siesta. 

SMN: tres ciudades entrerrianas llegaron a 40º de sensación térmica

Brindan información sobre permisos de caza y pesca ante la proximidad de Semana Santa

Brindan información sobre permisos de caza y pesca ante la proximidad de Semana Santa

Concepción del Uruguay: impulsan capacitación en salud mental para equipos de salud

Concepción del Uruguay: impulsan capacitación en salud mental para equipos de salud

El radicalismo entrerriano reafirmó su unidad y su rol en la gestión de gobierno

El radicalismo entrerriano reafirmó su unidad y su rol en la gestión de gobierno

Ver comentarios

Lo último

Rubén Forestello: Me siento y soy responsable de todo

Rubén Forestello: "Me siento y soy responsable de todo"

San Cristobal: alumno abrió fuego en escuela: mató a un chico de 13 años y hay varios heridos

San Cristobal: alumno abrió fuego en escuela: mató a un chico de 13 años y hay varios heridos

Hallaron sin vida el cuerpo de un hombre en un arroyo en Chajarí

Hallaron sin vida el cuerpo de un hombre en un arroyo en Chajarí

Ultimo Momento
Rubén Forestello: Me siento y soy responsable de todo

Rubén Forestello: "Me siento y soy responsable de todo"

San Cristobal: alumno abrió fuego en escuela: mató a un chico de 13 años y hay varios heridos

San Cristobal: alumno abrió fuego en escuela: mató a un chico de 13 años y hay varios heridos

Hallaron sin vida el cuerpo de un hombre en un arroyo en Chajarí

Hallaron sin vida el cuerpo de un hombre en un arroyo en Chajarí

Van Gogh, 173 años después: el artista que redefinió la pintura occidental

Van Gogh, 173 años después: el artista que redefinió la pintura occidental

Alerta amarilla por calor en Victoria y Gualeguay

Alerta amarilla por calor en Victoria y Gualeguay

Policiales
Hallaron sin vida el cuerpo de un hombre en un arroyo en Chajarí

Hallaron sin vida el cuerpo de un hombre en un arroyo en Chajarí

Ibicuy: un vehículo utilitario se incendió en plena Autovía 12

Ibicuy: un vehículo utilitario se incendió en plena Autovía 12

El STJ deberá definir si fue bien sobreseído por mala praxis un médico de Gualeguaychú

El STJ deberá definir si fue bien sobreseído por mala praxis un médico de Gualeguaychú

Dramático incendio en pleno centro de Villaguay: evacuaciones y heridos

Dramático incendio en pleno centro de Villaguay: evacuaciones y heridos

Golpe al narcotráfico: dos detenidos y casi ocho kilos de droga secuestrados en Concordia

Golpe al narcotráfico: dos detenidos y casi ocho kilos de droga secuestrados en Concordia

Ovación
Juventud Urdinarrain hizo historia y se consagró campeón de la Copa Entre Ríos

Juventud Urdinarrain hizo historia y se consagró campeón de la Copa Entre Ríos

Era una de las promesas de River, jugó en Reserva y ahora atajará en Paraná Campaña

Era una de las promesas de River, jugó en Reserva y ahora atajará en Paraná Campaña

Paraná Campaña tuvo una fecha vibrante: clásicos, líderes firmes y triunfos que marcan tendencia

Paraná Campaña tuvo una fecha vibrante: clásicos, líderes firmes y triunfos que marcan tendencia

Con dos golazos, Huracán venció a Olimpo y jugará ante Barracas

Con dos golazos, Huracán venció a Olimpo y jugará ante Barracas

Francia, con suplentes, fue mejor que Colombia

Francia, con suplentes, fue mejor que Colombia

La provincia
Alerta amarilla por calor en Victoria y Gualeguay

Alerta amarilla por calor en Victoria y Gualeguay

SMN: tres ciudades entrerrianas llegaron a 40º de sensación térmica

SMN: tres ciudades entrerrianas llegaron a 40º de sensación térmica

Brindan información sobre permisos de caza y pesca ante la proximidad de Semana Santa

Brindan información sobre permisos de caza y pesca ante la proximidad de Semana Santa

Concepción del Uruguay: impulsan capacitación en salud mental para equipos de salud

Concepción del Uruguay: impulsan capacitación en salud mental para equipos de salud

El radicalismo entrerriano reafirmó su unidad y su rol en la gestión de gobierno

El radicalismo entrerriano reafirmó su unidad y su rol en la gestión de gobierno

Dejanos tu comentario