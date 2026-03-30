Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por altas temperaturas para este lunes. Principalmente los departamentos Victoria y Gualeguay, estarán en alerta para los grupos de riesgo con efecto leve a moderado en la salud.
Alerta amarilla por calor en Victoria y Gualeguay
Defensa Civil informó una alerta amarilla por altas temperaturas para este lunes en Victoria y Gualeguay, con riesgos para grupos vulnerables.
30 de marzo 2026 · 08:23hs
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Estas temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas y personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
Se recomienda tomar las precauciones indicadas para este tipo de eventos por organismos de salud.