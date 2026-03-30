Alerta amarilla por calor en Victoria y Gualeguay

Defensa Civil informó una alerta amarilla por altas temperaturas para este lunes en Victoria y Gualeguay, con riesgos para grupos vulnerables.

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por altas temperaturas para este lunes. Principalmente los departamentos Victoria y Gualeguay, estarán en alerta para los grupos de riesgo con efecto leve a moderado en la salud.